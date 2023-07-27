Изидор о русском мате: «Проще всего запомнить – в России многие его используют. В игре тоже употребляем, бывает»
Вильсон Изидор рассказал об отношении к русскому мату.
– Каким новым словам тебя научили Тикнизян и Марадишвили?
– Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно.
– То есть они плохие?
– Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!
– Почему тебе так нравится русский мат?
– Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре, – сказал форвард «Локомотива».
«Ты ###». Изидор написал под постом Тикнизяна с фразой «1% таланта, 99% – упорного труда»
В основном только его в игре и используют ))