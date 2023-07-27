Изидор о русском мате: «Проще всего запомнить – в России многие его используют. В игре тоже употребляем, бывает»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Константин Марадишвили Вильзон Изидор брань Футбол

Вильсон Изидор рассказал об отношении к русскому мату.

– Каким новым словам тебя научили Тикнизян и Марадишвили?

– Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно.

– То есть они плохие?

– Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!

– Почему тебе так нравится русский мат?

– Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре, – сказал форвард «Локомотива».

«Ты ###». Изидор написал под постом Тикнизяна с фразой «1% таланта, 99% – упорного труда»

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7 комментариев

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Александр Сычев
Что значит: "Бывает, что используем его и в игре"?
В основном только его в игре и используют ))
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Andrew Weird
Такие плохие, что даже хорошие!)
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Abdulla
Встречаются как-то Тикнизян и Марадишвили с Изидором: "Ты-то русский? Нам не гони!"
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Максат Тобыш
Самая материстая страна
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