Тренер «Герты» Дардаи выпустил троих сыновей в составе. Это первый случай в немецком футболе

Тренер «Герты» Пал Дардаи выпустил в составе на матч второй Бундеслиги троих сыновей.

Это первый случай в истории немецкого профессионального футбола.

В 1-м туре второго дивизиона Германии « » на выезде играла с « » (0:1). С первых минут тренер выпустил одного своего сына – опорника .

На 30-й минуте травму получил Мартен Винклер и вместо него появился форвард . В конце игры защитника Паскаля Клеменса заменил 17-летний хавбек Бенс Дардаи. Таким образом, все три сына тренера сыграли вместе.

Пал, Мартон и Бенс родились в Берлине, когда их отец выступал за «Герту» (1997—2012).