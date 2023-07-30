Тренер «Герты» Дардаи выпустил троих сыновей в составе. Это первый случай в немецком футболе
Тренер «Герты» Пал Дардаи выпустил в составе на матч второй Бундеслиги троих сыновей.
Это первый случай в истории немецкого профессионального футбола.
В 1-м туре второго дивизиона Германии «Герта» на выезде играла с «Фортуной» (0:1). С первых минут тренер выпустил одного своего сына – опорника Мартона Дардаи.
На 30-й минуте травму получил Мартен Винклер и вместо него появился форвард Пал Дардаи-младший. В конце игры защитника Паскаля Клеменса заменил 17-летний хавбек Бенс Дардаи. Таким образом, все три сына тренера сыграли вместе.
Пал, Мартон и Бенс родились в Берлине, когда их отец выступал за «Герту» (1997—2012).
Все три сына Дардаи играли в разных возрастах академии Герты, было немного ожидаемо, что рано или поздно все трое окажутся на поле.
Хотя такими темпами скоро и сам Пал выйдет играть на поле.