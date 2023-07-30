Тренер «Герты» Дардаи выпустил троих сыновей в составе. Это первый случай в немецком футболе

Теги Герта Пал Дардаи бундеслига Германия рекорды Д2 Германия Фортуна Дюссельдорф Пал Дардаи-младший Мартон Дардаи Мартен Винклер Паскаль Клеменс Футбол

Тренер «Герты» Пал Дардаи выпустил в составе на матч второй Бундеслиги троих сыновей.

Это первый случай в истории немецкого профессионального футбола. 

В 1-м туре второго дивизиона Германии «Герта» на выезде играла с «Фортуной» (0:1). С первых минут тренер выпустил одного своего сына – опорника Мартона Дардаи.

На 30-й минуте травму получил Мартен Винклер и вместо него появился форвард Пал Дардаи-младший. В конце игры защитника Паскаля Клеменса заменил 17-летний хавбек Бенс Дардаи. Таким образом, все три сына тренера сыграли вместе.

Пал, Мартон и Бенс родились в Берлине, когда их отец выступал за «Герту» (1997—2012).

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26 комментариев

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Пинающий Достоинства
В Химки бы его
+58
-3
+55
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Михаил1970
Было у отца три сына - и все футболисты, а сам папа тренер. Жена, просто святая женщина.
+41
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1. FC Köln
Если это оправданно и они заслуживают играть, то это прекрасно)
+22
-4
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Александр Зубков
Ответ Михаил1970
Было у отца три сына - и все футболисты, а сам папа тренер. Жена, просто святая женщина.
Старший умный был детина, средний был и так и сяк. Младший- Пал Дардаи- младший.
+18
-1
+17
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Marina_Greta
Ответ Пинающий Достоинства
В Химки бы его
Там Садыгов вне конкуренции.
+8
0
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markoolio
В третьей Бундеслиге подъедут племянники
+2
0
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Gordon Brown
Учись, Аджоев!
+3
-1
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Герта показывает ужасный футбол, самое время выпускать сыновей на поле 👍🏼😂
+2
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Григорий Долбиев
Ответ Михаил1970
Было у отца три сына - и все футболисты, а сам папа тренер. Жена, просто святая женщина.
У Зидана, если правильно помню, 4 сына-футболиста
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Каба
Кумовство в чистом виде.
+1
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Marina_Greta
Ответ Михаил1970
Было у отца три сына - и все футболисты, а сам папа тренер. Жена, просто святая женщина.
Просто футболистка тоже)
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Пикачу82
Ответ Роман Ковачевич
Если сыновья уровнем +- как все остальные игроки в команде и могут не испортить игру и сохранять уровень команды, то конечно они должны играть. А если они уровнем очень сильно ниже чем свои одноклубники, то конечно они не должны играть. Как, например сыновья Зидана, которых он видел что они вообще не уровень топ уровня и никогда их не выпускал кроме товарняков и даже как отец он не мог их выпустить
Здесь только старший игрок основы, два других мягко говоря папа за уши притянул в состав в этой игре
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Пикачу82
Ответ 1. FC Köln
Если это оправданно и они заслуживают играть, то это прекрасно)
Там только старший из себя что-то представляет, двое младших пока далеки от основы, а самому малому вообще 17 лет он дебютировал во взрослом футболе в этом матче.
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Cearvm
Ответ 1. FC Köln
Если это оправданно и они заслуживают играть, то это прекрасно)
Мартон хороший, а вот Палко и Бенце никакущие пока.
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Артём Назмутдинов
Ответ Роман Ковачевич
Если сыновья уровнем +- как все остальные игроки в команде и могут не испортить игру и сохранять уровень команды, то конечно они должны играть. А если они уровнем очень сильно ниже чем свои одноклубники, то конечно они не должны играть. Как, например сыновья Зидана, которых он видел что они вообще не уровень топ уровня и никогда их не выпускал кроме товарняков и даже как отец он не мог их выпустить
правда?
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Роман Ковачевич
Ответ 1. FC Köln
Если это оправданно и они заслуживают играть, то это прекрасно)
Если сыновья уровнем +- как все остальные игроки в команде и могут не испортить игру и сохранять уровень команды, то конечно они должны играть. А если они уровнем очень сильно ниже чем свои одноклубники, то конечно они не должны играть. Как, например сыновья Зидана, которых он видел что они вообще не уровень топ уровня и никогда их не выпускал кроме товарняков и даже как отец он не мог их выпустить
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a2wai
Да там у Герты полсостава ушло после того, как она опустилась в БЛ2.

Все три сына Дардаи играли в разных возрастах академии Герты, было немного ожидаемо, что рано или поздно все трое окажутся на поле.

Хотя такими темпами скоро и сам Пал выйдет играть на поле.
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vzi
Гурам Дардаи.
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Синий туман
"Во, сюжет", как сказал Басов в одном известном фильме.
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ARIGAMI ARIGAMI
Сын инвестора Химок курит в сторонке
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Marina_Greta
Красиво, это история, которую не так просто повторить) Удачи ребятам!
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winger1972
И проиграл )))
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QUIKSILVER
Ну Мартон давно уже играет и выходил даже не при отце
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Arty K.
Рекорд европейского футбола, который может побить, пожалуй, только Зидан
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ɔculpa
А Мартен Винклер, которого заменил один из сыновей, сам не сын ли Бернхарда Винклера, очень приличного в своё время форварда Мюнхен-1860?
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