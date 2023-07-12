Виллиан Роша о Соболеве: «Когда пересечемся в следующий раз, буду действовать как обычно: с огромным уважением. Ничего не имею против него»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия судьи Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша готов пожать руку форварду «Спартака» Александру Соболеву.

В майском дерби Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал Роше нецензурный жест, указывая на свой пах. 

После этого игрок ЦСКА апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Спустя время нет мыслей, что в том эпизоде с Александром Соболевым стоило повести себя иначе, где-то сдержать эмоции?

– Своим жестом я просто пытался привлечь внимание арбитра, ведь если бы мы заиграли данный момент, то потом к нему уже не вернулись бы. Но поскольку я не говорю по-русски, пришлось использовать язык жестов, тела.

– То есть судьи отчасти сами спровоцировали произошедшее?

– Не хотел бы во всем обвинять их. Все живые люди имеют свойство ошибаться. Поймите, тогда градус дерби зашкаливал, эмоции били через край. Конечно, нервы у всех были на пределе. Так и должно происходить в подобного рода матчах. Вероятно, рефери неправильно понял то, что я хотел ему объяснить.

– Можно ли сравнить ваше противостояние с Соболевым с конфликтом Марко Матерацци и Зинедина Зидана в финале чемпионата мира?

– Болельщики вправе говорить все что угодно. Но я уже подчеркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечемся на поле в следующий раз, буду действовать как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать.

– А если встретитесь с Соболевым в городе, пообщаетесь с ним?

– Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять, – сказал Роша. 

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8 комментариев

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Veld
правильно, вам ещё в одной команде играть
+32
-2
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N N
Ответ Veld
правильно, вам ещё в одной команде играть
Действительно смешно))
+8
0
+8
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tankist231
Адекватно, по сути просто эмоции захлестнули, они же не ломали друг друга, чтоб потом обиды держать, в жизни такое повсеместно встречается, посрешься, потом пиво вместе пьёшь)
+5
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Владимир Молявин
Ну и ладно, ну и молодцы.
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Bartez1986
Адекватно
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Magico!
Виллиан Роша о Соболеве: «Когда пересечемся в следующий раз, почешу ему тоже»
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Glyb Aleksey
Мудрая и взвешенная позиция. Респект.
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