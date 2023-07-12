Виллиан Роша о Соболеве: «Когда пересечемся в следующий раз, буду действовать как обычно: с огромным уважением. Ничего не имею против него»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша готов пожать руку форварду «Спартака» Александру Соболеву.

В майском дерби Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест, указывая на свой пах.

После этого игрок апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Спустя время нет мыслей, что в том эпизоде с стоило повести себя иначе, где-то сдержать эмоции?

– Своим жестом я просто пытался привлечь внимание арбитра, ведь если бы мы заиграли данный момент, то потом к нему уже не вернулись бы. Но поскольку я не говорю по-русски, пришлось использовать язык жестов, тела.

– То есть судьи отчасти сами спровоцировали произошедшее?

– Не хотел бы во всем обвинять их. Все живые люди имеют свойство ошибаться. Поймите, тогда градус дерби зашкаливал, эмоции били через край. Конечно, нервы у всех были на пределе. Так и должно происходить в подобного рода матчах. Вероятно, рефери неправильно понял то, что я хотел ему объяснить.

– Можно ли сравнить ваше противостояние с Соболевым с конфликтом Марко Матерацци и Зинедина Зидана в финале чемпионата мира?

– Болельщики вправе говорить все что угодно. Но я уже подчеркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечемся на поле в следующий раз, буду действовать как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать.

– А если встретитесь с Соболевым в городе, пообщаетесь с ним?

– Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять, – сказал Роша.