Защитник ЦСКА Роша о гражданстве РФ: «Точно рассмотрел бы этот вариант. Счастлив в России, хочу вписать свое имя в историю армейцев»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассматривает возможность получения гражданства РФ.

– В каких ведущих чемпионатах хотели бы попробовать свои силы в будущем?

– Пока думаю исключительно об армейцах. Счастлив находиться в России и ни о чем другом не помышляю. Контракт с клубом действует еще два года, и, как я уже говорил, хочу вписать свое имя в его историю.

– Если вам по примеру Фернандеса предложат получить гражданство РФ и дебютировать за отечественную сборную, согласитесь?

– Точно бы рассмотрел это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и все обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?

– То есть спустя несколько лет можем увидеть вас в футболке сборной России?

– Кто знает… Обдумаем эту тему.

– Готовы даже сыграть вместе с Соболевым?

– Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу, – сказал Роша.

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10 комментариев

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Quiet Dad
пока Спартак не предложит контракт повыгоднее?
+23
-1
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Konstantin Zorin
Если вам, по примеру Фернандеса, предложат пойти в Зенит? Мммм...
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Катя_СПб
Ответ Roman Araslanov
Нам нужны футболисты, а не сбежавшие из пнд пациенты)
Никак Соболева выгоняют?
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