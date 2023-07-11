Защитник ЦСКА Роша о гражданстве РФ: «Точно рассмотрел бы этот вариант. Счастлив в России, хочу вписать свое имя в историю армейцев»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассматривает возможность получения гражданства РФ.

– В каких ведущих чемпионатах хотели бы попробовать свои силы в будущем?

– Пока думаю исключительно об армейцах. Счастлив находиться в России и ни о чем другом не помышляю. Контракт с клубом действует еще два года, и, как я уже говорил, хочу вписать свое имя в его историю.

– Если вам по примеру Фернандеса предложат получить гражданство РФ и дебютировать за отечественную сборную, согласитесь?

– Точно бы рассмотрел это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и все обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?

– То есть спустя несколько лет можем увидеть вас в футболке сборной России?

– Кто знает… Обдумаем эту тему.

– Готовы даже сыграть вместе с ?

– Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу, – сказал Роша.