Катафалк припарковался посреди поля во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом». Водитель и пассажир в масках пересели в другую машину и уехали, пробив ограждение

Теги товарищеские матчи (клубы) происшествия болельщики Д5 Англия Гейтсхед Д8 Англия Данстон ахахаха Футбол

Товарищеский матч английских команд из низших лиг прерван из-за катафалка.

Во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом» на поле выехали два автомобиля и начали по нему кружить.

Один из них, катафалк, припарковался в центре газона. Сидевший за рулем мужчина и пассажир, оба в масках, выбежали и забрались во вторую машину, после чего она, пробив ограждение, покинула стадион.

Матч, прерванный вскоре после перерыва, возобновлен не был. Решение не продолжать принял главный судья.

20 комментариев

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Mark Safa
Это был Ригоберка и долгун
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-3
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Ғолиб Хошимов
Что это вообще было
+9
0
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shishovv
Это катафалкт для тех, кто так снимает бл🤬
+11
-3
+8
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Пацанчик реальный
Ответ Mark Safa
Это был Ригоберка и долгун
Они бы никогда не сели в одну машину,а если бы в разных были то протаранили б друг друга,а не кружили по полю!)
+7
-2
+5
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blaugrano
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Представляете если бы такое произошло на каком-нибудь матче типа Торпедо - Шинник ? Это наверно было бы самым интересным событием матча
Было бы событием сезона. Для обеих команд.
+4
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psycho
Ответ Velirpa
круто, англичане молодцы, в России на машине на футбольное поле ещё не въезжали, превзошли, могут, когда захотят.
культура боления☝️пацаны вообще ребята
+4
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+3
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FilinMD
Ответ psycho
культура боления☝️пацаны вообще ребята
Это другое, понимать надо
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BiG ^SiZe^
заметьте как люди убегают с поля, они подумали что это камикадзе когда они бросили тачку и удрали с поля, наверное подумали что в той тачке что бомба
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Velirpa
Ответ FilinMD
Это другое, понимать надо
да, уровень РПЛ выше товарняка 8 дивизиона Англии.
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Velirpa
Ответ psycho
культура боления☝️пацаны вообще ребята
блин, в Италии мопеды как-то проносили на стадион, в то время как фанаты зенита файеры в себя совали, бгг
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psycho
Ответ Амин Чич
а у нас из-за файеров вводят фанiD, да наши болелы "жены Цезаря" по сравнению с другими
вот был бы у них фан уйди, никто на поле не выехал бы 😶
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Ничего Смешного
Ответ Mark Safa
Это был Ригоберка и долгун
Суету навели и загасились)
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Sarumian
Нормально развлекаются ребята.
За поля им прилетит конкретно, если найдут.
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ОФутболе ТВ
хорошо у нас есть Фан-ID и такой дичи не произойдет
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-= Masteryuga =-
Оператору оторвать кое-что...
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Этот Райола хочет денег
Ну подумаешь; выехали катафалки на поле, с кем не бывает. Вот если бы люди с лопатами из них вышли и начали могилу копать, тогда да, можно было бы и в суд подать. А так дело житейское
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Илья Долганов
новая революция в футболе. симбиоз тотального футбола с тики-такой
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