Катафалк припарковался посреди поля во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом». Водитель и пассажир в масках пересели в другую машину и уехали, пробив ограждение
Товарищеский матч английских команд из низших лиг прерван из-за катафалка.
Во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом» на поле выехали два автомобиля и начали по нему кружить.
Один из них, катафалк, припарковался в центре газона. Сидевший за рулем мужчина и пассажир, оба в масках, выбежали и забрались во вторую машину, после чего она, пробив ограждение, покинула стадион.
Матч, прерванный вскоре после перерыва, возобновлен не был. Решение не продолжать принял главный судья.
За поля им прилетит конкретно, если найдут.