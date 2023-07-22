Катафалк припарковался посреди поля во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом». Водитель и пассажир в масках пересели в другую машину и уехали, пробив ограждение

Товарищеский матч английских команд из низших лиг прерван из-за катафалка.

Во время игры « » с « » на поле выехали два автомобиля и начали по нему кружить.

Один из них, катафалк, припарковался в центре газона. Сидевший за рулем мужчина и пассажир, оба в масках, выбежали и забрались во вторую машину, после чего она, пробив ограждение, покинула стадион.

Матч, прерванный вскоре после перерыва, возобновлен не был. Решение не продолжать принял главный судья.