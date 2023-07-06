Петржела о Васильеве: «Закрепится в основе «Зенита», надеюсь. В команде должны играть свои воспитанники, а не бразильцы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Властимил Петржела высказался о защитнике «Зенита» Дмитрии Васильеве.

На днях 19-летний футболист был признан лучшим игроком матча с «Црвеной Звездой» (1:2) в Кубке PARI Премьер.

«Это очень хорошо, что Семак дает игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву. Я рад за этого игрока. Надеюсь, в следующем сезоне он закрепится в основе, а не уйдет в аренду.

Я всегда говорил, что в «Зените» должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе «Зенита», тем лучше. Это ведь главный клуб страны, лицо Премьер-лиги.

Не очень хорошо, что в сильнейшей российской команде столько легионеров и нет ни одного молодого воспитанника», — сказал экс-тренер «Зенита».

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5 комментариев

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Quiet Dad
кто ему звонит?
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Игорь Пичугин
Может уже Лене-Космосу и Артёму пора его пригласить к себе, пусть выговорится.
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Дэннис Молинарев
Ставки сделаны, ставок больше нет…
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Dmitry Orlov
>Я всегда говорил, что в «Зените» должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе «Зенита», тем лучше.

Именно поэтому при Петржеле в составе Зенита стало играть больше чехов и словаков.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Quiet Dad
кто ему звонит?
Лексус и Вован
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