Петржела о Васильеве: «Закрепится в основе «Зенита», надеюсь. В команде должны играть свои воспитанники, а не бразильцы»
Властимил Петржела высказался о защитнике «Зенита» Дмитрии Васильеве.
На днях 19-летний футболист был признан лучшим игроком матча с «Црвеной Звездой» (1:2) в Кубке PARI Премьер.
«Это очень хорошо, что Семак дает игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву. Я рад за этого игрока. Надеюсь, в следующем сезоне он закрепится в основе, а не уйдет в аренду.
Я всегда говорил, что в «Зените» должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе «Зенита», тем лучше. Это ведь главный клуб страны, лицо Премьер-лиги.
Не очень хорошо, что в сильнейшей российской команде столько легионеров и нет ни одного молодого воспитанника», — сказал экс-тренер «Зенита».
Именно поэтому при Петржеле в составе Зенита стало играть больше чехов и словаков.