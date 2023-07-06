Петржела о Васильеве: «Закрепится в основе «Зенита», надеюсь. В команде должны играть свои воспитанники, а не бразильцы»

Властимил Петржела высказался о защитнике «Зенита» Дмитрии Васильеве.

На днях 19-летний футболист был признан лучшим игроком матча с «Црвеной Звездой» (1:2) в Кубке PARI Премьер.

«Это очень хорошо, что Семак дает игровое время воспитаннику «Зенита» . Я рад за этого игрока. Надеюсь, в следующем сезоне он закрепится в основе, а не уйдет в аренду.

Я всегда говорил, что в « » должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе «Зенита», тем лучше. Это ведь главный клуб страны, лицо Премьер-лиги.

Не очень хорошо, что в сильнейшей российской команде столько легионеров и нет ни одного молодого воспитанника», — сказал экс-тренер «Зенита».