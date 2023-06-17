Экс-голкипер ЦСКА Шишкин станет тренером вратарей «Спартака». Он работал в «Кубани» (Metaratings)

Теги Спартак ЦСКА Артем Ребров премьер-лига Россия Первая лига отставки Юрий Шишкин Василий Кузнецов Кубань Футбол

Тренер вратарей Юрий Шишкин перейдет на работу в «Спартак».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, кандидатура 60-летнего специалиста была предложена Артемом Ребровым, техническим координатором красно-белых, и согласована с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем.

Ранее тренером вратарей «Спартака» был Василий Кузнецов.

Последним местом работы Шишкина была «Кубань» (с 2021 по 2023 год). Ранее он тренировал голкиперов в «Крыльях Советов» и «Сатурне».

Шишкин был вратарем ЦСКА с 1981 по 1991 год, в сезоне-1993 был признан лучшим голкипером чемпионата России.

1 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
Предал коней ради мяса
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