Экс-голкипер ЦСКА Шишкин станет тренером вратарей «Спартака». Он работал в «Кубани» (Metaratings)
Тренер вратарей Юрий Шишкин перейдет на работу в «Спартак».
Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, кандидатура 60-летнего специалиста была предложена Артемом Ребровым, техническим координатором красно-белых, и согласована с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем.
Ранее тренером вратарей «Спартака» был Василий Кузнецов.
Последним местом работы Шишкина была «Кубань» (с 2021 по 2023 год). Ранее он тренировал голкиперов в «Крыльях Советов» и «Сатурне».
Шишкин был вратарем ЦСКА с 1981 по 1991 год, в сезоне-1993 был признан лучшим голкипером чемпионата России.
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