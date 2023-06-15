В «Оренбурге» подтвердили уход Лички: «Он решил покинуть клуб. Никаких обид – выбор надо уважать»

В «Оренбурге» подтвердили, что Марцел Личка покинет клуб.

Ранее сообщалось, что переговоры с чешским специалистом ведет московское «Динамо».

«Он принял решение уйти из клуба. Мы хотели его сохранить, он провел очень качественную, хорошую работу. Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать», – сказал спортивный директор « » Дмитрий Андреев.

возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир .

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