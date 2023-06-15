В «Оренбурге» подтвердили уход Лички: «Он решил покинуть клуб. Никаких обид – выбор надо уважать»

Теги премьер-лига Россия отставки Оренбург Дмитрий Андреев ТАСС Марцел Личка Футбол

В «Оренбурге» подтвердили, что Марцел Личка покинет клуб.

Ранее сообщалось, что переговоры с чешским специалистом ведет московское «Динамо».

«Он принял решение уйти из клуба. Мы хотели его сохранить, он провел очень качественную, хорошую работу. Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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9 комментариев

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Тиджани Бабангида
«Оренбург» жаль. Это самая важная клубная потеря.
+13
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Kvakin
Клуб получит за него нормальную компенсацию, что не мало важно. Надеюсь, что в Динамо он себя проявит с лучшей стороны.
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Никита Самарин
Ждём назначения в Динамо 😊.
А у Оренбурга, с таким спортивным директором, всё будет хорошо.
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Eleman SPb
да ну прямо там без обид,...
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Спартак Уокер
Жаль очень жаль
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