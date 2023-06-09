Кларенс Зеедорф: «Гвардиола не выигрывал ЛЧ в последние годы. Один из лучших тренеров мира, но Клопп, Анчелотти, Зидан побеждали, играя в другом стиле»

Теги Кларенс Зеедорф Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Висенте Дель Боске Футбол

Кларенс Зеедорф высказался с долей сомнения в адрес Пепа Гвардиолы.

«У Гвардиолы есть свой стиль, но он не выигрывал Лигу чемпионов в последние годы. 

Я не сбрасываю Гвардиолу со счетов. Я очень уважаю Пепа. Но существует не только один стиль игры. Есть и другие способы игры в футбол.

Стиль Клоппа отличается от стиля Анчелотти. Анчелотти отличается от Гвардиолы.

Висенте Дель Боске, Зинедин Зидан придерживались других стилей, и все они побеждали. И не один раз, а несколько раз.

Поэтому думаю, что мы должны ценить и уважать Гвардиолу за то, что он делает в качестве тренера.

Безусловно, он один из лучших тренеров в мире. То, как он просит своих футболистов играть, – это просто фантастика.

Но это не значит, что это единственный путь», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

14 комментариев

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Айрат Ситдиков
Ответ Los Galácticos
Да убери сейчас Холанда и Альвареса с состава и он снова не сможет её выиграть с кучей своих гениальных тактик, для этого ему нужны самые лучшие игроки в мире на каждой позиции и то не факт что все получится, таков Пеп и его футбол в ЛЧ.
Ну так про любую команду можно сказать 😂
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Артур Мкртычян
а в прошлом году этот же Зеедорф назвал сити командой без характера и яиц, не напрямую, но все же, злорадствовал над вылетом сити от Реала. Эвра тоже самое делал. теперь им уже нечего сказать в этом ключе, походу. Люди всегда должны объективность иметь. Интересно напомнил ли кто-то ему за те слова? учитывая его слова эти. походу напомнили.
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svft
на fapl.ru прекрасный заголовок: "Эдерсон готов снова стать голубым, если "Сити" выиграет Лигу Чемпионов"
+3
-1
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AF007
>Гвардиола умеет побеждать только с топ-клубами

>перечисляют в противовес фамилии Анчелоти (Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария), Зидана (Реал), Дель Боске (Реал, Испания)
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Артур Мкртычян
Ответ инок
Интеру не надо боятся Сити - в одной игре может случится все. Главное, что-бы судейство было нормальное, а там посмотрим.
от Интера просто ничего не зависит. будет хороший день у сити. и они переедут Интер. будет плохой день, тогда у Интера будут варианты.
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gusilebedi
Редакторы следить за статьями с кривым переводом не спешат . Есть много других дел у них
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инок
Интеру не надо боятся Сити - в одной игре может случится все. Главное, что-бы судейство было нормальное, а там посмотрим.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Los Galácticos
Да убери сейчас Холанда и Альвареса с состава и он снова не сможет её выиграть с кучей своих гениальных тактик, для этого ему нужны самые лучшие игроки в мире на каждой позиции и то не факт что все получится, таков Пеп и его футбол в ЛЧ.
К слову, два года назад Сити без чистой «девятки» до финала дошёл.
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Артур Мкртычян
Ответ kaka10
Ну так команды Гвардиолы действительно без характера. Сити выигрывает за счёт топ состава и топ тренера. А чтобы действительно перевернуть игру, такого у Пепа было нечасто
где-то согласен. а где-то нет. у сити в этом году определенно есть характер, было камбеков 4-5 в этом сезоне. и реал с Баварией без менталки сильной не пройти. у сити предыдущих версий действительно были проблемы с характером. финал с Челси проиграли из-за страха. Но Зеедорф должен просто признать, что они смогли ментально вырасти.
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BananaMantana
Ответ Артур Мкртычян
а в прошлом году этот же Зеедорф назвал сити командой без характера и яиц, не напрямую, но все же, злорадствовал над вылетом сити от Реала. Эвра тоже самое делал. теперь им уже нечего сказать в этом ключе, походу. Люди всегда должны объективность иметь. Интересно напомнил ли кто-то ему за те слова? учитывая его слова эти. походу напомнили.
Так все верно сказал. Дать отыграться на 87 минуте имея преимущество в два гола.. Дали утащить себя в овертайм и там безяйцево проиграли. В этом году выросли в этом плане и Зеедорф не сказал об этом. Все логично
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#SharkTeam
Ответ kaka10
Ну так команды Гвардиолы действительно без характера. Сити выигрывает за счёт топ состава и топ тренера. А чтобы действительно перевернуть игру, такого у Пепа было нечасто
акккк 2010 года, а будто только вчера футбол смотреть начал
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#SharkTeam
Ответ BananaMantana
Так все верно сказал. Дать отыграться на 87 минуте имея преимущество в два гола.. Дали утащить себя в овертайм и там безяйцево проиграли. В этом году выросли в этом плане и Зеедорф не сказал об этом. Все логично
Если у Сити нет, то у кого есть? ахаха. Такие однобокие все.
Зеедорф кстати участник двух безяйцевых позоров, 0-4 от депора после 4-1 и финала против ливера)
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