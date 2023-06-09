Кларенс Зеедорф: «Гвардиола не выигрывал ЛЧ в последние годы. Один из лучших тренеров мира, но Клопп, Анчелотти, Зидан побеждали, играя в другом стиле»

Кларенс Зеедорф высказался с долей сомнения в адрес Пепа Гвардиолы.

«У Гвардиолы есть свой стиль, но он не выигрывал Лигу чемпионов в последние годы.

Я не сбрасываю Гвардиолу со счетов. Я очень уважаю . Но существует не только один стиль игры. Есть и другие способы игры в футбол.

Стиль Клоппа отличается от стиля . Анчелотти отличается от Гвардиолы.

, придерживались других стилей, и все они побеждали. И не один раз, а несколько раз.

Поэтому думаю, что мы должны ценить и уважать Гвардиолу за то, что он делает в качестве тренера.

Безусловно, он один из лучших тренеров в мире. То, как он просит своих футболистов играть, – это просто фантастика.

Но это не значит, что это единственный путь», – сказал бывший полузащитник «Милана» .

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