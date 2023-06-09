Кларенс Зеедорф: «Гвардиола не выигрывал ЛЧ в последние годы. Один из лучших тренеров мира, но Клопп, Анчелотти, Зидан побеждали, играя в другом стиле»
Кларенс Зеедорф высказался с долей сомнения в адрес Пепа Гвардиолы.
«У Гвардиолы есть свой стиль, но он не выигрывал Лигу чемпионов в последние годы.
Я не сбрасываю Гвардиолу со счетов. Я очень уважаю Пепа. Но существует не только один стиль игры. Есть и другие способы игры в футбол.
Стиль Клоппа отличается от стиля Анчелотти. Анчелотти отличается от Гвардиолы.
Висенте Дель Боске, Зинедин Зидан придерживались других стилей, и все они побеждали. И не один раз, а несколько раз.
Поэтому думаю, что мы должны ценить и уважать Гвардиолу за то, что он делает в качестве тренера.
Безусловно, он один из лучших тренеров в мире. То, как он просит своих футболистов играть, – это просто фантастика.
Но это не значит, что это единственный путь», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
>перечисляют в противовес фамилии Анчелоти (Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария), Зидана (Реал), Дель Боске (Реал, Испания)
Зеедорф кстати участник двух безяйцевых позоров, 0-4 от депора после 4-1 и финала против ливера)