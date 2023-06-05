41-летний Хоакин повторил рекорд Ла Лиги, сыграв 622 матча. Хавбек «Бетиса» догнал Субисаррету

Теги Барселона Бетис Хоакин Санчес Ла Лига рекорды Андони Субисаррета Футбол

Хоакин Санчес провел 622-й матч в Ла Лиге, повторив рекорд турнира.

41-летний хавбек «Бетиса» догнал экс-вратаря «Барселоны» Андони Субисаррету, приняв накануне участие в игре 38-го тура с «Валенсией» (1:1).

Третье место в списке с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

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7 комментариев

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Aidos9419
Абсолютная легенда! Он играл, когда я в первый класс ходил, а ведь сейчас мне почти 29
+21
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Евгений Цыбулин
Ответ Aidos9419
Абсолютная легенда! Он играл, когда я в первый класс ходил, а ведь сейчас мне почти 29
Мне 40-но Хоакин,это ламповый,теплый футбол!)
+6
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& Co1366
Легендарное достижение!
+2
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rigobersong
Ответ Fazy10
еслиб Рауль не ушёл так рано то побил бы рекорд (
Ушел?:) Его свипнули ради 7го номера для роналду:)
+3
-2
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RealJon
да я незнал что он мог догнать. как хорошо что это смог сделать, как говориться звезды сошлись именно в последнем игре
Хоакин легенда нашей поколении, заслужил
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Fazy10
еслиб Рауль не ушёл так рано то побил бы рекорд (
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<~Inter~>
Ответ Fazy10
еслиб Рауль не ушёл так рано то побил бы рекорд (
Не побил бы он. Там нужно было бы без пропусков играть в каждом туре 2 года
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