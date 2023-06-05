41-летний Хоакин повторил рекорд Ла Лиги, сыграв 622 матча. Хавбек «Бетиса» догнал Субисаррету

Хоакин Санчес провел 622-й матч в Ла Лиге, повторив рекорд турнира.

41-летний хавбек « » догнал экс-вратаря «Барселоны» , приняв накануне участие в игре 38-го тура с «Валенсией» (1:1).

Третье место в списке с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

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