Из трех еврокубковых футбольных турниров финал Лиги Европы 2023 состоится раньше всех 31 мая на стадионе Пушкаш Арена в столице Венгрии городе Будапеште. В решающем поединке встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, она начнется в 21:45. Днем в 16:45 любители футбола могут посмотреть программу «Дорога к финалу».

«Севилья» в особых представлениях не нуждается, это команда рекордсмен по числу побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы, на ее счету их шесть и все одержаны начиная с 2006 года. Последний триумф состоялся три года назад. Сезон у «Севильи» получился сложным, одно время она находилась в зоне вылета в Примере. Руководству пришлось сменить трех наставников команды. Причем при менее известном Хосе Луисе Мендилибаре пришли успехи. Ключевой стала победа над «Манчестер Юнайтед» в гостях. В полуфинале испанцы взяли верх в дополнительное время над туринским «Ювентусом», и вот очередной финал Лиги Европы.

Римский клуб на фоне испанских успехов в турнире может кому-то показаться аутсайдером. Однако и у «Ромы» есть свои козыри. Команду возглавляет опытный Жозе Моуринью, именно с ним она в прошлом году выиграла Лигу Конференций и добилась права играть в Лиге Европы. На пути к финалу римляне смогли обыграть другой испанский клуб «Реал Сосьедад», который занял четвертое место и будет представлять страну на будущий год в Лиге Чемпионов. «Рома» умеет терпеть и играть по счету, сильна в обороне и ждет ошибок соперника. Финальный матч Лиги Европы по интересу не уступит другим решающим еврокубковым поединкам в этом сезоне.