Финал Лиги Европы 2023 Рома – Севилья: где смотреть, дата матча, где пройдет игра

Теги Рома Севилья Лига Европы УЕФА Футбол

Из трех еврокубковых футбольных турниров финал Лиги Европы 2023 состоится раньше всех 31 мая на стадионе Пушкаш Арена в столице Венгрии городе Будапеште. В решающем поединке встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, она начнется в 21:45. Днем в 16:45 любители футбола могут посмотреть программу «Дорога к финалу».

«Севилья» в особых представлениях не нуждается, это команда рекордсмен по числу побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы, на ее счету их шесть и все одержаны начиная с 2006 года. Последний триумф состоялся три года назад. Сезон у «Севильи» получился сложным, одно время она находилась в зоне вылета в Примере. Руководству пришлось сменить трех наставников команды. Причем при менее известном Хосе Луисе Мендилибаре пришли успехи. Ключевой стала победа над «Манчестер Юнайтед» в гостях. В полуфинале испанцы взяли верх в дополнительное время над туринским «Ювентусом», и вот очередной финал Лиги Европы.

Римский клуб на фоне испанских успехов в турнире может кому-то показаться аутсайдером. Однако и у «Ромы» есть свои козыри. Команду возглавляет опытный Жозе Моуринью, именно с ним она в прошлом году выиграла Лигу Конференций и добилась права играть в Лиге Европы. На пути к финалу римляне смогли обыграть другой испанский клуб «Реал Сосьедад», который занял четвертое место и будет представлять страну на будущий год в Лиге Чемпионов. «Рома» умеет терпеть и играть по счету, сильна в обороне и ждет ошибок соперника. Финальный матч Лиги Европы по интересу не уступит другим решающим еврокубковым поединкам в этом сезоне.

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