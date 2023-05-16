Невилл раскритиковал Зинченко за бурные празднования побед: «Лидеры должны успокаивать команду. Если он так бахвалился после «Борнмута», остается догадываться, что было за кадром»
Гари Невилл раскритиковал Александра Зинченко за бурные празднования побед «Арсенала».
«Я смотрю на мелочи, которые могут показаться немного чрезмерными. Зинченко после матча с «Борнмутом» праздновал на улице с болельщиками и криками спустя час после игры. Хотелось бы, чтобы лидеры команды успокаивали раздевалку, а не накаляли обстановку и разгоняли тревогу», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Monday Night Football.
После критики со стороны фанатов «Арсенала» Невилл прояснил свою позицию в твиттере.
«Если он так бахвалился после победы над «Борнмутом», собирал команду после матча с командой с последнего места лиги [3:3 с «Саутгемптоном»], остается только догадываться, что происходило за кадром!
Я уже видел подобное со слишком эмоциональными командами! Опыт, о котором я говорю, связан не только с завоеванием титулов! Я тоже проиграл 4-5 чемпионских гонок. Иногда эмоции неблагоприятны для команды, даже если они кажется положительными», – написал бывший игрок сборной Англии.
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