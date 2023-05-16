Гари Невилл раскритиковал Александра Зинченко за бурные празднования побед «Арсенала».

«Я смотрю на мелочи, которые могут показаться немного чрезмерными. Зинченко после матча с «Борнмутом» праздновал на улице с болельщиками и криками спустя час после игры. Хотелось бы, чтобы лидеры команды успокаивали раздевалку, а не накаляли обстановку и разгоняли тревогу», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Monday Night Football.

После критики со стороны фанатов «Арсенала» Невилл прояснил свою позицию в твиттере.

«Если он так бахвалился после победы над « », собирал команду после матча с командой с последнего места лиги [3:3 с « »], остается только догадываться, что происходило за кадром!

Я уже видел подобное со слишком эмоциональными командами! Опыт, о котором я говорю, связан не только с завоеванием титулов! Я тоже проиграл 4-5 чемпионских гонок. Иногда эмоции неблагоприятны для команды, даже если они кажется положительными», – написал бывший игрок сборной Англии.