Невилл раскритиковал Зинченко за бурные празднования побед: «Лидеры должны успокаивать команду. Если он так бахвалился после «Борнмута», остается догадываться, что было за кадром»

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Борнмут Александр Зинченко Футбол

Гари Невилл раскритиковал Александра Зинченко за бурные празднования побед «Арсенала».

«Я смотрю на мелочи, которые могут показаться немного чрезмерными. Зинченко после матча с «Борнмутом» праздновал на улице с болельщиками и криками спустя час после игры. Хотелось бы, чтобы лидеры команды успокаивали раздевалку, а не накаляли обстановку и разгоняли тревогу», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Monday Night Football.

После критики со стороны фанатов «Арсенала» Невилл прояснил свою позицию в твиттере.

«Если он так бахвалился после победы над «Борнмутом», собирал команду после матча с командой с последнего места лиги [3:3 с «Саутгемптоном»], остается только догадываться, что происходило за кадром!

Я уже видел подобное со слишком эмоциональными командами! Опыт, о котором я говорю, связан не только с завоеванием титулов! Я тоже проиграл 4-5 чемпионских гонок. Иногда эмоции неблагоприятны для команды, даже если они кажется положительными», – написал бывший игрок сборной Англии.

22 комментария

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Ебздрогыч
А что, он рыдать должен? Хотя, подождите...
+56
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Михо
Психология победителя это в том числе относится к победам спокойно. Ведь так и должно быть, исключая конечно выигрыш титулов
+24
-2
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llolishe
Зинченко с Мудриком пили водку за кадром)
+22
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XavIniesta2008-2015
Ответ Михо
Психология победителя это в том числе относится к победам спокойно. Ведь так и должно быть, исключая конечно выигрыш титулов
Как Арсенал может спокойно воспринимать победы и борьбу за чемпионство, еслм они впервые в такой ситуации ? У них очень молодая команда и очень молодой тренер. Возможно, в будущем борьба за чемпионство и топ-3 АПЛ будет для них привычной,но пока им всё в новинку
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Hazell37
Не заплакал. Прогресс, однако
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Stewart D.
За кадром он плакал от счастья
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Андрей Кастуев
Вообще-то классическое колесо Генотьбы. Любая сиюминутная перемога оборачивается финальной зрадой. Более ортодоксальна, наверное, только знаменитая Теорема Тарана.
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Молодой Френки
Ну а Александр как обычно... заплакал
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_Amelina_ Landau
Накалять обстановку с толпами - это еще с Майдана...не забывайте откуда он. )
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Skywalkker
Зинченко это тот левый мужик который проходил мимо свадьбы и нажрался на ней. Большую часть сезона в Сити сидел на скамейке, зато чемпионства праздновал похлеще всех остальных!
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jonnysilverhand01
Лидер который постоянно плачет ? Это как ?
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Schiaff1no
Для правильной атмосферы баланс нужен, это вопрос роста команды, а не конкретных игроков. Зинченко просто такой как был всегда
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Nekitruban
Какой же Невилл недалекий!
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Джейме Ланнистер
Ну и что? Вон игроки МЮ тоже радовались карабао, как будто это ЛЧ.
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Владислав Булгаков
Ответ Ебздрогыч
А что, он рыдать должен? Хотя, подождите...
От счастья)
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zzzeeerrrooo
Ответ dreamstep
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Он капитан сборной
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Геннадий Тёкин
Ответ llolishe
Зинченко с Мудриком пили водку за кадром)
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Геннадий Тёкин
Ответ дамир дугаров
Водку только русские хлебать должны ?
Русские водку пьют, это вы что то там хлебаете.
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dreamstep
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