«Отправим «Аугсбургу» поезд пива, если он обыграет «Боруссию». Президент «Баварии» о возможности чемпионства в следующем туре
Президент «Баварии» пообещал отправить «Аугсбургу» поезд пива в случае их победы над «Боруссией».
«Бавария» может стать чемпионом Германии в следующем туре, если одержит победу над «Лейпцигом», а «Аугсбург» обыграет дортмундскую «Боруссию».
«Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если «Аугсбург» выиграет [у «Боруссии»] на следующей неделе, мы отправим им поезд пива», – сказал Герберт Хайнер.
После 32 проведенных туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 68 очками. «Боруссия» отстает на 1 балл и идет на втором месте.
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