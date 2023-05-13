«Отправим «Аугсбургу» поезд пива, если он обыграет «Боруссию». Президент «Баварии» о возможности чемпионства в следующем туре

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Аугсбург Герберт Хайнер алкоголь и спорт Футбол

Президент «Баварии» пообещал отправить «Аугсбургу» поезд пива в случае их победы над «Боруссией».

«Бавария» может стать чемпионом Германии в следующем туре, если одержит победу над «Лейпцигом», а «Аугсбург» обыграет дортмундскую «Боруссию». 

«Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если «Аугсбург» выиграет [у «Боруссии»] на следующей неделе, мы отправим им поезд пива», – сказал Герберт Хайнер.

После 32 проведенных туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 68 очками. «Боруссия» отстает на 1 балл и идет на втором месте. 

20 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Отправь лучше себя в отставку за цирк в этом сезоне
+30
-4
+26
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зак
судьям уже отправили, судя пл матче с Бохумом..
+28
-5
+23
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llolishe
Схема Баварки по выигрышу салатниц

Средние клубы обыгрывают конкурентов Баварки
Баварка чемпик-средний клуб получает поезд пива
Баварка летом у этого среднего клуба забирает самого сильного игрока
+14
-8
+6
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Дмитрий Батраев
как бы Боруссия не отправила поезд лейпцигу ,пивка
+7
-1
+6
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Пирс Морган
В случае поражения Баварии, в Аугсбург отправят поезд с Тухелем
+5
0
+5
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Niko W
Там каждый город своё пиво варит, что если они не хотят пиво из Мюнхена?
+5
-1
+4
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Oleg Olegov
Если настоящее немецкое, то мы с пацанами готовы вместо Аугсбурга обыграть Боруссию
+4
0
+4
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Coodesnik
Ответ llolishe
Схема Баварки по выигрышу салатниц Средние клубы обыгрывают конкурентов Баварки Баварка чемпик-средний клуб получает поезд пива Баварка летом у этого среднего клуба забирает самого сильного игрока
И главное,что это все на пенсии немецких бабушек!!
+3
0
+3
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Михо
Ответ llolishe
Схема Баварки по выигрышу салатниц Средние клубы обыгрывают конкурентов Баварки Баварка чемпик-средний клуб получает поезд пива Баварка летом у этого среднего клуба забирает самого сильного игрока
Бавария в этом году сделала все для победы Боруссии. Но шмели опять все испортили. Ничьи с Штутгартом мертвым и Бохумом это как?!🤷🏻‍♂️
+6
-3
+3
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Майкл Джордан
Саша Штегеман видимо уже не просыхает из за трейлера с пивом возле своего дома.
+2
0
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Спартак Уокер
Если чемпионат выиграет Дортмунд буду очень рад за них
+1
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Recreated
Пиво, удивил!
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Port Royal
Ответ Niko W
Там каждый город своё пиво варит, что если они не хотят пиво из Мюнхена?
Тем более Аугсбург и Мюнхен находятся рядом, может у них пивная конкуренция сильная
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Артём Сергеев
Ответ llolishe
Схема Баварки по выигрышу салатниц Средние клубы обыгрывают конкурентов Баварки Баварка чемпик-средний клуб получает поезд пива Баварка летом у этого среднего клуба забирает самого сильного игрока
много слёз брат, позитивнее надо быть и не хеитить попросту
+2
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Godare88
Ага, и сами проиграют Лейпцигу
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Артём Сергеев
выезжаем в Аугсбург)
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T622222
Жаль жителей такое устроят на радостях!
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Владимир Туаев
Поезд с одним маленьким вагончиком)))
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