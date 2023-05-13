«Отправим «Аугсбургу» поезд пива, если он обыграет «Боруссию». Президент «Баварии» о возможности чемпионства в следующем туре

Президент «Баварии» пообещал отправить «Аугсбургу» поезд пива в случае их победы над «Боруссией».

«Бавария» может стать чемпионом Германии в следующем туре, если одержит победу над «Лейпцигом», а « » обыграет дортмундскую «Боруссию».

«Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если «Аугсбург» выиграет [у «Боруссии»] на следующей неделе, мы отправим им поезд пива», – сказал .

После 32 проведенных туров Бундеслиги « » лидирует в турнирной таблице с 68 очками. « » отстает на 1 балл и идет на втором месте.