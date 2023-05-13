Глава РПЛ Алаев о гегемонии «Зенита»: «Глупо не признавать, что они заслуженно взяли 5 титулов подряд. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

– История гегемонии «Зенита» имеет две стороны обсуждения – с одной стороны, говорят об админресурсе, с другой – выступления Орлова, который говорит о том, что «Лукойл» и другие компании-владельцы могли бы поднапрячься и составить конкуренцию Газпрому. Какой вы придерживаетесь точки зрения – идет ли такая гегемония одного клуба на пользу всей РПЛ?

– Оценивать противостояния «Лукойла» и «Газпрома» я точно не буду, это уважаемые компании, разберутся без меня.

Что касается гегемонии «Зенита», то не признавать факт того, что клуб заслуженно завоевал пять титулов подряд, глупо. Это заслуженная серия, в ней много аспектов. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал.

В то же время мне как болельщику хотелось бы интриги. Надеюсь, что «Зенит» не станет слабее, а конкуренты подтянутся, – сказал Алаев.

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26 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Слышу, бегут 🐷
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Sergio666
Ну какбы у 🐽 бюджет N2 в лиге, а за 5 лет среднее арифметическое итоговых мест в таблице - 5,6
+4
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Александр Жердин
Сейчас прибегут всякие Wiley fox и начнут рассказывать, что Зенит лидер, потому что работает с судьями. Странно, Спартак проводит закрытые встречи с судьями, а виноват Зенит.
+6
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Александр Жердин
Ответ Илья Ворошилов
Заходит мужик в библиотеку и спрашивает: — Где здесь у вас книга "Спартак чемпион"? — Фантастика на втором этаже.
Не правильный ответ. В архиве, её уже давно задвинули на самую нижнюю полку!
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Илья Ворошилов
Заходит мужик в библиотеку и спрашивает:
— Где здесь у вас книга "Спартак чемпион"?
— Фантастика на втором этаже.
+4
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Валерий Охотин
Ответ Евгениий
Ещё одна " новость " про гегемонию Зенита... Каждый день по несколько публикаций на эту тему. Комплексы какие-то
У тебя
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Vito74
Ответ Евгениий
Ещё одна " новость " про гегемонию Зенита... Каждый день по несколько публикаций на эту тему. Комплексы какие-то
Так это у московских журналистов надо спрашивать, зачем они постоянно об этом спрашивают, а другие здесь публикуют.
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Злодей Спб
Ответ Кирилл.С-Пб
Слышу, бегут 🐷
Закрыть ворота!
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ Злодей Спб
Закрыть ворота!
Да ладно, они такие милые 🤣🤣🤣
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TheSportNik
А не кто и не ссылаются, там административный ресурс, судьи помогают Зениту и 3 клуба сателлита Сочи,Оренбург,Новгород, работают на Миллера.
Были финансовые ресурсы еще больше у Зенита во времена Халка, но ЦСКА спокойно брал чемпионства , но пришел Луческу в Зенит и передал опыт Шахтера, когда сателлиты и судьи делают победу Шахтера и Зенита безальтернативной.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Сигаев
Конечно, вопрос не только в том, что Зенит покупает негров втридорога на народные деньги. Ещё и плотная работа с судейским корпусом внесла свой вклад.
Вы из той же земли сосёте нефть, умник. Она частная???
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Сигаев
При чём здесь какие-то мифические "мы"? Речь о том, что Зенит - чемпион самого слабого турнира за всю историю с неадекватной бюджетной поддержкой. А в еврокубках - Мальме и Брюгге.
Твой Спартак туда вообще выходит? нет? тогда рот на замок ;)
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Сергей Жарковский
Что такое? Зарема давненько молчит, не случилось ли чего?!
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Злодей Спб
Ответ Wiley Fox
Ну что за кретин Первое чемпионство зенита при семаке в чем заслуженное? Коэффициент на зенит перед тем сезононом был 1.33 почему? Разве пришел супертренер или состав был сильный? Все эти 5 чемпионств после тихого бана зенита в ЛЧ всего лишь дела тамбовских, которые на деньги Газпрома выполняли задачу взять вторую звезду к юбилею
ЕК и РПЛ разные первенства. Во внутреннем первенстве Зенит неоспоримый лидер. Необязательно быть лучше всех в мире, достаточно быть лучше всех в России.

Каким образом неудачные выступления в ЕК девальвируют тот факт, что за последние 5 лет Зенит выдавал регулярные серии без поражений против столичных клубов и раскатывал их в блин, забивая по 6-7 голов? А вот никаким образом!

Разговоры о том, что вот "придёт дядя из Европы накажет Зенит" совершенно не состоятельны - свою "наказывалку" отрастите сначала -)
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Юрий Антонов
Ответ Кирилл.С-Пб
Слышу, бегут 🐷
Бомжей топтать что ли?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Юрий Антонов
Бомжей топтать что ли?
Судя по морде ты тракторист. Угадал?
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Алексей Сигаев
Ответ Кирилл.С-Пб
Вы из той же земли сосёте нефть, умник. Она частная???
При чём здесь какие-то мифические "мы"? Речь о том, что Зенит - чемпион самого слабого турнира за всю историю с неадекватной бюджетной поддержкой. А в еврокубках - Мальме и Брюгге.
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Алексей Сигаев
Ответ Кирилл.С-Пб
Твой Спартак туда вообще выходит? нет? тогда рот на замок ;)
Я понимаю, что в северо-западной части страны - вечные провинциальные комплексы, зависть к Большому Брату, и пуканские боли от того, что их в качестве принципиального соперника не воспринимают (а очень хочется). Поэтому Спартак вспоминается по Фрейду вообще всегда. Но сейчас речь вообще не за Спартак. Речь о том, что:

а) нынешний чемпионат России - самый слабый за всю историю
б) Зенит имеет абсолютно неадекватную бюджетную поддержку
в) Зенит систематически проваливается в еврокубках

Другими словами, речь о том, что гордиться, мягко говоря, нечем. При чём здесь вообще Спартак?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Сигаев
Я понимаю, что в северо-западной части страны - вечные провинциальные комплексы, зависть к Большому Брату, и пуканские боли от того, что их в качестве принципиального соперника не воспринимают (а очень хочется). Поэтому Спартак вспоминается по Фрейду вообще всегда. Но сейчас речь вообще не за Спартак. Речь о том, что: а) нынешний чемпионат России - самый слабый за всю историю б) Зенит имеет абсолютно неадекватную бюджетную поддержку в) Зенит систематически проваливается в еврокубках Другими словами, речь о том, что гордиться, мягко говоря, нечем. При чём здесь вообще Спартак?
Понятно. Родовая травма. Сочувствую
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Юрий Антонов
Ответ Александр Жердин
Сейчас прибегут всякие Wiley fox и начнут рассказывать, что Зенит лидер, потому что работает с судьями. Странно, Спартак проводит закрытые встречи с судьями, а виноват Зенит.
А почему зенит прокатился в низ, после урезания бюджета от газпрома ?
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1ce
Ответ Wiley Fox
Ну что за кретин Первое чемпионство зенита при семаке в чем заслуженное? Коэффициент на зенит перед тем сезононом был 1.33 почему? Разве пришел супертренер или состав был сильный? Все эти 5 чемпионств после тихого бана зенита в ЛЧ всего лишь дела тамбовских, которые на деньги Газпрома выполняли задачу взять вторую звезду к юбилею
ты очень правильно себя охарактеризовал первой строчкой
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