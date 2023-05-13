Глава РПЛ Алаев о гегемонии «Зенита»: «Глупо не признавать, что они заслуженно взяли 5 титулов подряд. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

– История гегемонии «Зенита» имеет две стороны обсуждения – с одной стороны, говорят об админресурсе, с другой – выступления Орлова, который говорит о том, что «Лукойл» и другие компании-владельцы могли бы поднапрячься и составить конкуренцию Газпрому. Какой вы придерживаетесь точки зрения – идет ли такая гегемония одного клуба на пользу всей ?

– Оценивать противостояния «Лукойла» и «Газпрома» я точно не буду, это уважаемые компании, разберутся без меня.

Что касается гегемонии «Зенита», то не признавать факт того, что клуб заслуженно завоевал пять титулов подряд, глупо. Это заслуженная серия, в ней много аспектов. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал.

В то же время мне как болельщику хотелось бы интриги. Надеюсь, что «Зенит» не станет слабее, а конкуренты подтянутся, – сказал .

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