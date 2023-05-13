Глава РПЛ Алаев о гегемонии «Зенита»: «Глупо не признавать, что они заслуженно взяли 5 титулов подряд. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал»
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
– История гегемонии «Зенита» имеет две стороны обсуждения – с одной стороны, говорят об админресурсе, с другой – выступления Орлова, который говорит о том, что «Лукойл» и другие компании-владельцы могли бы поднапрячься и составить конкуренцию Газпрому. Какой вы придерживаетесь точки зрения – идет ли такая гегемония одного клуба на пользу всей РПЛ?
– Оценивать противостояния «Лукойла» и «Газпрома» я точно не буду, это уважаемые компании, разберутся без меня.
Что касается гегемонии «Зенита», то не признавать факт того, что клуб заслуженно завоевал пять титулов подряд, глупо. Это заслуженная серия, в ней много аспектов. Ссылаться только на финансовые ресурсы я бы не стал.
В то же время мне как болельщику хотелось бы интриги. Надеюсь, что «Зенит» не станет слабее, а конкуренты подтянутся, – сказал Алаев.
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— Где здесь у вас книга "Спартак чемпион"?
— Фантастика на втором этаже.
Были финансовые ресурсы еще больше у Зенита во времена Халка, но ЦСКА спокойно брал чемпионства , но пришел Луческу в Зенит и передал опыт Шахтера, когда сателлиты и судьи делают победу Шахтера и Зенита безальтернативной.
Каким образом неудачные выступления в ЕК девальвируют тот факт, что за последние 5 лет Зенит выдавал регулярные серии без поражений против столичных клубов и раскатывал их в блин, забивая по 6-7 голов? А вот никаким образом!
Разговоры о том, что вот "придёт дядя из Европы накажет Зенит" совершенно не состоятельны - свою "наказывалку" отрастите сначала -)
а) нынешний чемпионат России - самый слабый за всю историю
б) Зенит имеет абсолютно неадекватную бюджетную поддержку
в) Зенит систематически проваливается в еврокубках
Другими словами, речь о том, что гордиться, мягко говоря, нечем. При чём здесь вообще Спартак?