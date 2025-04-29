Спецпроект
8 мин.

Футбольные турниры для курьеров: 13 000 участников в 10 городах

63

13 000 участников в 10 городах.

Российский футбол – это не только большие клубы, профессиональные футболисты и стадионы с болельщиками. И даже не только детские школы и академии, уроки футбола и детишки в майках кумиров.

Погонять мяч с коллегами после работы – это тоже российский футбол.  

Но не у всех есть возможность собраться, найти коробку и друзей. Так что некоторые крупные компании помогают сотрудникам по всей стране организоваться и играть в футбол. Например, в «Яндексе» проводят футбольные тренировки для курьеров и водителей такси сразу в 10 городах.

Проект «Сборная Яндекс» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна», который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Зачем «Яндекс» проводит футбольные турниры для курьеров и водителей?

«Мы делаем заботливые проекты, чтобы делать жизнь курьеров и водителей вне заказов лучше, – рассказывает Дарья Горбатюк. – Курьеры и водители проводят целые дни наедине с приложением, заказами, клиентами и машиной. Цель наших проектов – поддержать хобби и интересы наших курьеров и водителей, а также сделать курьеров более субъектными – не просто людьми с коробками.

У каждого сервиса (Яндекс Лавки, Яндекс Еды, Яндекс Маркета, Яндекс Доставки и других) есть «команды заботы», которые придумывают социальные и развлекательные проекты, помогают с адаптацией и договариваются с партнерами о выгодных условиях для курьеров и водителей. Например, чтобы было проще и выгоднее заряжать телефоны или можно было купить образовательные курсы со скидкой. Наша команда, например, занимается специальными проектами. Мы проводили турниры по Доте или организовывали мастер-классы по созданию букетов (все-таки большинство курьеров – мужчины, и они поздравляют девушек с восьмым марта) и елки для детей курьеров и водителей.

Мы регулярно опрашиваем, чем интересуются наши курьеры и водители, чтобы понимать, какие у них увлечения и как мы можем их разделить вместе с ними. И мы видим, что спорт всегда в топе интересов.

Однажды мы задумались, как сделать проект, в котором могло бы поучаствовать максимально большое количество курьеров и водителей в максимально широкой географии».

В турнирах «Яндекса» участвуют 13 тысяч человек в 10 городах: есть команды из Узбекистана, Кыргызстана, Палестины и Колумбии, в Воронеже победили глухонемые

В 2022-м «Яндекс» провел тендер на проведение футбольных турниров. Его выиграла компания «Футком» Сергея Аляева, которая уже больше 10 лет создает корпоративные турниры.

«Коллеги из «Яндекса» обратились с предложением поучаствовать в тендере, так как узнали, что я организовывал KFC Battle, – рассказывает Сергей Аляев. – Это был большой проект, о котором много говорили. Но вообще моя карьера началась совсем не с корпоративного футбола.

Я с детства интересовался не только спортом, но и тем, что вокруг него. Еще в советское время искал иностранную прессу. Сейчас даже немного завидую современным молодым людям, у которых такой легкий доступ к информации. Я занимался футболом и хоккеем в «Останкино» (но профессионалом не стал), а потом даже приходил на отбор стажеров в «Спорт-Экспресс», где писал заметку про матч «Спартак» – «Реал» в 1998-м. Но меня не взяли, а в тот набор в редакцию попал Евгений Дзичковский. Позже я поработал в коммерческих отделах журналов «Мировой футбол» и Total Football, а потом начал свое дело – небольшое агентство «Футком». 

С 2012-го «Футком» организовывал чемпионат KFC по футболу. Это такой B2C-проект для молодежи и внешней аудитории. В течение 10 лет я был спортивным директором этого проекта, турниры проводили в 25 городах, в том числе в Беларуси и Казахстане, а победителей вывозили в Италию и Испанию. Так что я давно в корпоративном, любительском и массовом спорте и хорошо понимаю его проблемы.

На мой взгляд, массовый футбол – калька развития общества. Он хорошо развивается в странах, где высокий уровень местного самоуправления. Так что здесь все зависит от самоорганизации в городах, селах и деревнях – за счет этого появляется массовость, интерес партнеров, а затем деньги и инвестиции.

Сила нашего агентства и проекта – привлечение людей, которые давно или никогда не играли в футбол. Или хотели бы, но боятся или испытывают сложности и видят препятствия. Чтобы дать возможность играть в любом возрасте и при любом стартовом уровне.

«Сборная Яндекса» работает на похожих принципах».

У «Яндекса» уже есть успешный опыт проведения футбольных турниров

Их делала небольшая инициативная группа из «Яндекс.Лавки» – и только в Москве. В 2022-м турнир расширили до 8 городов, а еще через год добавили тренировки и «коробку» – площадку, на которой всегда можно поиграть в футбол в течение лета.

В 2024-м «Сборная Яндекса» – это турниры в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, сотни тренировок по футболу и несколько тысяч участников.

«Проект длится почти полгода. В мае и июне мы выбираем города, разрабатываем концепцию и спортивные регламенты, подбираем площадки и тренеров (часто это мини-футбольные тренеры с опытом работы в чемпионате России). Тренировки начинаются с июля и идут до августа, – объясняет механику Сергей Аляев. – Игроки записываются онлайн через форму записи на сайте – по 15-20 человек на тренировку и приходят играть в футбол. Уровень абсолютно разный. Многие шутят: «Сильному тренировка не нужна, а слабому не поможет». Но на самом деле это очень востребованная услуга. Система проверяет внутренний айди, так что участвовать могут только сотрудники и партнеры «Яндекса».

Кто-то просто приходит тренироваться, у некоторых – уже готовые команды, а некоторых кураторы и тренеры объединяют прямо к турнирам.

Часто ребята-курьеры – интроверты. Им иногда непросто коммуницировать и легче быть одиночками. А тут они объединяются в команды, так что проект помогает вовлекать их в общество и находить друзей. Потом ребята заявляются в любительские городские лиги и продолжают общаться и играть в футбол.

В основном, участники проекта – водители такси, курьеры, кладовщики, иногда и работники офисов «Яндекса», но реже. Это молодые мужчины около 25-30 лет, которые любят спорт и где-то играют в футбол.

В Москве это чаще ребята из стран СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. В московском турнире принимали участие сразу 10 команд из Кыргызстана, в том числе победители. В Питере – 50 на 50 россияне и иностранцы, в других городах больше россиян. В Казани была команда из Колумбии, ребята даже играли в желтых футболках с белыми шортами: это студенты местных университетов, которые подрабатывают в «Яндексе». 

Еще у нас были участники из Туркменистана, Палестины, Алжира. Такое интернациональное братство. В Краснодаре в позапрошлом году участвовала полностью женская команда, а еще в одной мужской команде девушка была капитаном».

После месяца тренировок и распределения на команды в каждом городе проходят турниры. Самый малочисленный в 2024-м году – в Воронеже (8 команд), больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге (около 30 команд).

«В Воронеже был уникальный случай, – дополняет Аляев. – Всего в футбольном турнире участвовало восемь команд, две – из одиночек, собравшихся прямо для турнира (в одной из команд были глухонемые ребята). И эти команды дошли до финала и сыграли там друг против друга».

Победителей региональных турниров отправляют в Сочи на большой суперфинал. Это уже не просто небольшое мероприятие в манеже, а серьезный праздник с жеребьевкой и черлидерами, формой и призами, комментатором Романом Нагучевым и блогерами Романом Косицыным и Сергеем Матвиенко.

«Нам было важно организовать прозрачный регламент, сделать все честно и справедливо, выбрать теплый и приятный город, организовать трансфер и хорошее жилье, пошить качественную форму – даже гетры были в один тон с шортами и футболкой! – рассказывает Дарья Горбатюк. – Мы просто хотели сделать классный праздник – и это откликнулось.

Мы знаем, что ребятам это очень понравилось. Они познакомились с Романом Нагучевым и пофоткались с блогерами, на которых они подписаны, а еще для некоторых молодых ребят участие в финальном турнире в Сочи – это вообще первый полет на самолете».

Теперь спортивные турниры для курьеров и водителей «Яндекса» – уже корневой и важный внутренний социальный проект. В компании планируют продолжать, расширять географию и разнообразия видов спорта. Потому что уверены, что футбол делают водителей и курьеров счастливее.

«Мы убеждены, что такое нужно делать. И это делает жизнь курьеров и водителей лучше, – финализирует Горбатюк. – А еще чтобы курьеры, водители, их семьи и все понимали, как «Яндекс» заботится о сотрудниках».

Фото: пресс-служба Яндекса; РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/sergiodios

Реклама, «РФС», erid: 2SDnjd3zD4Z

logoРФС
любительский футбол
Страна, где любят футбол
Страна, где любят футбол
Блог
Спецпроект Sports.ru и РФС
короткий спортс
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нуу, теперь начнут покупать курьеров из Бразилии.
+66
-1
+65
лучше бы систему выплат сделали прозрачной.
+49
-3
+46
Лучше сделали адекватную систему тех.поддержки, а не роботов с ии. Куча проблем со стороны работы курьера не решаются, тока опросы проводят, которые не к чему не приводят. яндекс стоит задним местом к к тем ,кого нанимает и лицом к клиенту, который деньги несет.
Где эта «команда заботы» ? За год не разу ничего ни кому(спрашивал у других) не предлагали.
Турнир для курьеров и таксистов? Ха. смешно. Как их отбирают? Курьером можно стать за 5 мин)
Это турнир для офиса Яндекса, ну еще может ребят со складов и яндекс лавок , и то не простой комплектовщик. Ну не верю я что обычного курьера позовут.
Монополия блин. Нужен хороший им конкурент.
+45
-4
+41
Яндекс вы лучше объясните им, что не нужно ездить по тротуару на электровелосипедах с большой скоростью , научите их соблюдать ПДД на дорогах общего пользования, а не весь этот беспредел, который происходит в больших городах. Из за сраной пиццы или ролов подвергают жизни и здоровью обычных людей.
+38
-4
+34
Вау, монополист с многомиллиардной прибылью сделал футбольный турнир, ничего себе. Сколько за статейку заплатили? Не лучше курьерам на премию эти деньги было потратить? Как же противно от вашей конторки.

Когда вы заходите на рынок с конкурентами, так вам сразу приходится демпинговать цены по-страшному, как в ОАЭ с вашим YanGo, потому что Uber и Careem вас уделывают. А тут ещё и статейку на спортсе можно купить, смотрите какие мы классные, про курьеров помним. Вы лучше к ним относитесь как к людям, а не как к пикселям на карте. Тошниловка.
+41
-7
+34
Ответ Михаил Осипов_1116633481
Яндекс вы лучше объясните им, что не нужно ездить по тротуару на электровелосипедах с большой скоростью , научите их соблюдать ПДД на дорогах общего пользования, а не весь этот беспредел, который происходит в больших городах. Из за сраной пиццы или ролов подвергают жизни и здоровью обычных людей.
теперь есть шиза что на улице при любом перестроении смотришь назад) из за всяких самокатов и курьеров
+7
0
+7
Многомиллиардная корпорация провела пару турнирчиков и захотела себе грант от РФС? Я конечно понимаю, у нас в стране всё возможно, но вроде, как конкурс всё-таки должен быть для тех, кто вкладывает свои деньги, заработанные своими руками, в футбол команды/лиги.
+8
-1
+7
Ответ Mister Sandman
лучше бы систему выплат сделали прозрачной.
эээ, попроси че попроще
+8
-1
+7
яндекс делает имиджевую рекламу, заставляя людей с коробками верить в то, что они не люди с коробками
+8
-1
+7
Даже такие турниры более уважаемы чем медиалига
+6
-2
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий