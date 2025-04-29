Футбольные турниры для курьеров: 13 000 участников в 10 городах

13 000 участников в 10 городах.

Российский футбол – это не только большие клубы, профессиональные футболисты и стадионы с болельщиками. И даже не только детские школы и академии, уроки футбола и детишки в майках кумиров.

Погонять мяч с коллегами после работы – это тоже российский футбол.

Но не у всех есть возможность собраться, найти коробку и друзей. Так что некоторые крупные компании помогают сотрудникам по всей стране организоваться и играть в футбол. Например, в «Яндексе» проводят футбольные тренировки для курьеров и водителей такси сразу в 10 городах.

Проект «Сборная Яндекс» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Зачем «Яндекс» проводит футбольные турниры для курьеров и водителей?

«Мы делаем заботливые проекты, чтобы делать жизнь курьеров и водителей вне заказов лучше, – рассказывает Дарья Горбатюк. – Курьеры и водители проводят целые дни наедине с приложением, заказами, клиентами и машиной. Цель наших проектов – поддержать хобби и интересы наших курьеров и водителей, а также сделать курьеров более субъектными – не просто людьми с коробками.

У каждого сервиса (Яндекс Лавки, Яндекс Еды, Яндекс Маркета, Яндекс Доставки и других) есть «команды заботы», которые придумывают социальные и развлекательные проекты, помогают с адаптацией и договариваются с партнерами о выгодных условиях для курьеров и водителей. Например, чтобы было проще и выгоднее заряжать телефоны или можно было купить образовательные курсы со скидкой. Наша команда, например, занимается специальными проектами. Мы проводили турниры по Доте или организовывали мастер-классы по созданию букетов (все-таки большинство курьеров – мужчины, и они поздравляют девушек с восьмым марта) и елки для детей курьеров и водителей.

Мы регулярно опрашиваем, чем интересуются наши курьеры и водители, чтобы понимать, какие у них увлечения и как мы можем их разделить вместе с ними. И мы видим, что спорт всегда в топе интересов.

Однажды мы задумались, как сделать проект, в котором могло бы поучаствовать максимально большое количество курьеров и водителей в максимально широкой географии».

В турнирах «Яндекса» участвуют 13 тысяч человек в 10 городах: есть команды из Узбекистана, Кыргызстана, Палестины и Колумбии, в Воронеже победили глухонемые

В 2022-м «Яндекс» провел тендер на проведение футбольных турниров. Его выиграла компания «Футком» Сергея Аляева, которая уже больше 10 лет создает корпоративные турниры.

«Коллеги из «Яндекса» обратились с предложением поучаствовать в тендере, так как узнали, что я организовывал KFC Battle, – рассказывает Сергей Аляев. – Это был большой проект, о котором много говорили. Но вообще моя карьера началась совсем не с корпоративного футбола.

Я с детства интересовался не только спортом, но и тем, что вокруг него. Еще в советское время искал иностранную прессу. Сейчас даже немного завидую современным молодым людям, у которых такой легкий доступ к информации. Я занимался футболом и хоккеем в «Останкино» (но профессионалом не стал), а потом даже приходил на отбор стажеров в «Спорт-Экспресс», где писал заметку про матч «Спартак» – «Реал» в 1998-м. Но меня не взяли, а в тот набор в редакцию попал Евгений Дзичковский. Позже я поработал в коммерческих отделах журналов «Мировой футбол» и Total Football, а потом начал свое дело – небольшое агентство «Футком».

С 2012-го «Футком» организовывал чемпионат KFC по футболу. Это такой B2C-проект для молодежи и внешней аудитории. В течение 10 лет я был спортивным директором этого проекта, турниры проводили в 25 городах, в том числе в Беларуси и Казахстане, а победителей вывозили в Италию и Испанию. Так что я давно в корпоративном, любительском и массовом спорте и хорошо понимаю его проблемы.

На мой взгляд, массовый футбол – калька развития общества. Он хорошо развивается в странах, где высокий уровень местного самоуправления. Так что здесь все зависит от самоорганизации в городах, селах и деревнях – за счет этого появляется массовость, интерес партнеров, а затем деньги и инвестиции.

Сила нашего агентства и проекта – привлечение людей, которые давно или никогда не играли в футбол. Или хотели бы, но боятся или испытывают сложности и видят препятствия. Чтобы дать возможность играть в любом возрасте и при любом стартовом уровне.

«Сборная Яндекса» работает на похожих принципах».

У «Яндекса» уже есть успешный опыт проведения футбольных турниров

Их делала небольшая инициативная группа из «Яндекс.Лавки» – и только в Москве. В 2022-м турнир расширили до 8 городов, а еще через год добавили тренировки и «коробку» – площадку, на которой всегда можно поиграть в футбол в течение лета.

В 2024-м «Сборная Яндекса» – это турниры в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, сотни тренировок по футболу и несколько тысяч участников.

«Проект длится почти полгода. В мае и июне мы выбираем города, разрабатываем концепцию и спортивные регламенты, подбираем площадки и тренеров (часто это мини-футбольные тренеры с опытом работы в чемпионате России). Тренировки начинаются с июля и идут до августа, – объясняет механику Сергей Аляев. – Игроки записываются онлайн через форму записи на сайте – по 15-20 человек на тренировку и приходят играть в футбол. Уровень абсолютно разный. Многие шутят: «Сильному тренировка не нужна, а слабому не поможет». Но на самом деле это очень востребованная услуга. Система проверяет внутренний айди, так что участвовать могут только сотрудники и партнеры «Яндекса».

Кто-то просто приходит тренироваться, у некоторых – уже готовые команды, а некоторых кураторы и тренеры объединяют прямо к турнирам.

Часто ребята-курьеры – интроверты. Им иногда непросто коммуницировать и легче быть одиночками. А тут они объединяются в команды, так что проект помогает вовлекать их в общество и находить друзей. Потом ребята заявляются в любительские городские лиги и продолжают общаться и играть в футбол.

В основном, участники проекта – водители такси, курьеры, кладовщики, иногда и работники офисов «Яндекса», но реже. Это молодые мужчины около 25-30 лет, которые любят спорт и где-то играют в футбол.

В Москве это чаще ребята из стран СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. В московском турнире принимали участие сразу 10 команд из Кыргызстана, в том числе победители. В Питере – 50 на 50 россияне и иностранцы, в других городах больше россиян. В Казани была команда из Колумбии, ребята даже играли в желтых футболках с белыми шортами: это студенты местных университетов, которые подрабатывают в «Яндексе».

Еще у нас были участники из Туркменистана, Палестины, Алжира. Такое интернациональное братство. В Краснодаре в позапрошлом году участвовала полностью женская команда, а еще в одной мужской команде девушка была капитаном».

После месяца тренировок и распределения на команды в каждом городе проходят турниры. Самый малочисленный в 2024-м году – в Воронеже (8 команд), больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге (около 30 команд).

«В Воронеже был уникальный случай, – дополняет Аляев. – Всего в футбольном турнире участвовало восемь команд, две – из одиночек, собравшихся прямо для турнира (в одной из команд были глухонемые ребята). И эти команды дошли до финала и сыграли там друг против друга».

Победителей региональных турниров отправляют в Сочи на большой суперфинал. Это уже не просто небольшое мероприятие в манеже, а серьезный праздник с жеребьевкой и черлидерами, формой и призами, комментатором Романом Нагучевым и блогерами Романом Косицыным и Сергеем Матвиенко.

«Нам было важно организовать прозрачный регламент, сделать все честно и справедливо, выбрать теплый и приятный город, организовать трансфер и хорошее жилье, пошить качественную форму – даже гетры были в один тон с шортами и футболкой! – рассказывает Дарья Горбатюк. – Мы просто хотели сделать классный праздник – и это откликнулось.

Мы знаем, что ребятам это очень понравилось. Они познакомились с Романом Нагучевым и пофоткались с блогерами, на которых они подписаны, а еще для некоторых молодых ребят участие в финальном турнире в Сочи – это вообще первый полет на самолете».

Теперь спортивные турниры для курьеров и водителей «Яндекса» – уже корневой и важный внутренний социальный проект. В компании планируют продолжать, расширять географию и разнообразия видов спорта. Потому что уверены, что футбол делают водителей и курьеров счастливее.

«Мы убеждены, что такое нужно делать. И это делает жизнь курьеров и водителей лучше, – финализирует Горбатюк. – А еще чтобы курьеры, водители, их семьи и все понимали, как «Яндекс» заботится о сотрудниках».

Фото: пресс-служба Яндекса; РИА Новости /Александр Вильф; vk.com/sergiodios

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