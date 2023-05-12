Анчелотти о камбэках «Реала»: «В этом клубе есть что-то особенное. Девиз «Вперед, «Реал», до конца» – как вторая фамилия»

Карло Анчелотти поделился мнением о том, почему «Реалу» удается делать камбэки.

«Девиз «Vamos Real hasta el final» («Вперед, «Реал», до конца» – Sports.ru) – как вторая фамилия для нас.

В этом клубе есть что-то такое особенное, что невозможно объяснить.

Мы в восторге и счастливы от того, что сделала баскетбольная команда», – сказал главный тренер «Реала» .

Баскетбольная команда « » уступала 0-2 в серии «Партизану» в 1/4 финала Евролиги, но победила в трех следующих матчах, в том числе в двух на выезде, выиграла серию 3-2 и вышла в Финал четырех.