Анчелотти о камбэках «Реала»: «В этом клубе есть что-то особенное. Девиз «Вперед, «Реал», до конца» – как вторая фамилия»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти поделился мнением о том, почему «Реалу» удается делать камбэки.

«Девиз «Vamos Real hasta el final» («Вперед, «Реал», до конца» – Sports.ru) – как вторая фамилия для нас.

В этом клубе есть что-то такое особенное, что невозможно объяснить.

Мы в восторге и счастливы от того, что сделала баскетбольная команда», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Баскетбольная команда «Реал Мадрид» уступала 0-2 в серии «Партизану» в 1/4 финала Евролиги, но победила в трех следующих матчах, в том числе в двух на выезде, выиграла серию 3-2 и вышла в Финал четырех.

15 комментариев

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Михо
Ответ 57s6w79qhh
Ошибаешься. Реалу везет постоянно. Сейчас придут и тебе это докажут.
Я, как болельщик Баварии, нахожу много несправедливости в матчах с Реалом, так же как и болельщики Реала впрочем, все зависит от точки зрения) но прошлый розыгрыш ЛЧ это что то уникальное, Реал во всех противостояниях, включая финал, не был фаворитом, но выиграли, причем честно, судейских ошибок не было. И эти супер камбэки это было невероятно, так что к Реалу со всем уважением
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Михо
Ну и не поспоришь) простым везением такое не объяснить
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Андрей Хенто
Что правда, то правда. Проигрывать в серии 0:2, сравнять счет, играть пятый, решающий матч на своей домашней площадке, гореть после двух четвертей больше 15 очков и в конце добыть победу дорогого стоит, шикарная ремонтанада. Это в ДНК клуба, что в футболе, что в баскетболе.
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Эркинбек Апаканов
Реал = Камбэк. Меня удивляет как они это делают вообще. .
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Спартак Уокер
Магия Реала
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Fma wozo
Реал необычный клуб!
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
сколько же пафоса перед разгромом:)
С выходом в финал тогда можно поздравить Мадрид)
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OteC Gurufutbola
Ответ Barca_mania
сколько же пафоса перед разгромом:)
Когда барса проходила в еврокубках?🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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OteC Gurufutbola
Ответ Barca_mania
сколько же пафоса перед разгромом:)
Ты лучше иди учи гимн ЛЕ на следующий сезон тоже)) тут ЛЧ, ну как вас не желать скажите 8лонцы?🤣😂
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OteC Gurufutbola
Ответ Barca_mania
сколько же пафоса перед разгромом:)
Что вы фанаты 8лоны можете знать про ЛЧ? если ваш клуб не имеет отношение к турниру уже не знаю сколько лет!?🤣
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OteC Gurufutbola
Ответ Barca_mania
сколько же пафоса перед разгромом:)
Вы сначала в ЛЕ дойдите хотя бы полуфинал)) стесняшки из ЛЕ)🤣😂
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