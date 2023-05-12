Карло Анчелотти: «Винисиус если не лучший игрок в мире, то среди лучших. Он в потрясающей форме»
Карло Анчелотти считает Винисиуса одним из лучших футболистов мира.
Футболист «Реала» провел больше 50 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.
«У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме.
На данный момент Винисиус если не лучший [игрок в мире], то находится среди лучших. Он очень решительный футболист», – заявил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Бразилец провел 30 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне, забив 10 голов и сделав 9 результативных передач.
32 комментария