Карло Анчелотти: «Винисиус если не лучший игрок в мире, то среди лучших. Он в потрясающей форме»

Карло Анчелотти считает Винисиуса одним из лучших футболистов мира.

Футболист « » провел больше 50 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме.

На данный момент Винисиус если не лучший [игрок в мире], то находится среди лучших. Он очень решительный футболист», – заявил главный тренер «Реала» .

Бразилец провел 30 матчей в в текущем сезоне, забив 10 голов и сделав 9 результативных передач.