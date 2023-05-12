Карло Анчелотти: «Винисиус если не лучший игрок в мире, то среди лучших. Он в потрясающей форме»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает Винисиуса одним из лучших футболистов мира.

Футболист «Реала» провел больше 50 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме.

На данный момент Винисиус если не лучший [игрок в мире], то находится среди лучших. Он очень решительный футболист», – заявил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Бразилец провел 30 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне, забив 10 голов и сделав 9 результативных передач.

32 комментария

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Los Galácticos
Все говорят в основном только про Холанда и Мбаппе, но Винисиус своей игрой доказывает что находится на том же уровне, в ЛЧ уже второй год подряд тащит Реал на самом высоком уровне.
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Арман Досжанов
А когда то некоторые говорили что Фати лучше😂
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Андрей Хенто
Винисиус шикарен, прибавил значительно во всех аспектах игры, раньше его упрекали, что он не попадает - стал гораздо лучше бить по воротам, что не отдает передачи - улучшил культуру паса и порой отдает очень красивые передачи внешней стороны стопы. Топ-игрок и один из главных лидеров Мадрида.
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ZenitTop
Это очень хорошая замена Роналду в Реале,зря только покупали Азара
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Евгений Лифшиц
по факту. хороший матч с сити провел и это при том, что и Уокер здорово отыграл
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jonnysilverhand01
Ответ Rio de Janeiro
Мбаппе/Винисиус–главное индивидуальное противостояние 20-х если говорить не просто о циферках а об игре в футбол
А Холанд над ними типо ?
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Андрей Хенто
Ответ SaH4r.
один гол в ворота Сити и уже лучший игрок мира🤦🏻‍♂️
У Винисиуса в каждом матче Лиги Чемпионов в котором он выходил в стартовом составе есть результативное действие.
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CHELSEA_2008
Ответ SaH4r.
один гол в ворота Сити и уже лучший игрок мира🤦🏻‍♂️
Просто Сити - лучшая команда мира. Поэтому такое и восприятие)
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Игорь Ильин
Лучший игрок Реала уже совсем не Бензема. Но расти ещё есть куда.
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Moscwow
Ответ Lazizbek Gulyamov
На самом деле он идеальнен но люди сейчас видят только Холланда и Мбаппе
Мбаппе был интересен в контексте перехода в Реал. Но оставшись на ферме, а Холанд выстрелив в АПЛ, Мбаппе потихоньку уходит на второй план, уже и разговоров о нем меньше и статистику его никто особо не считает, с таким прогрессом Вини скоро Мбаппе уйдет и на третий
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Андрей Хенто
Ответ SaH4r.
это не делает его лучшим игроком в мире
Так никто не говорит, что он лучший игрок мира, но то, что входит в когорту лучших - однозначно, но Вам это будет сложно принять из-за клубных пристрастий.
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ZenitTop
Ответ fudoshika
Когда Азара покупали - это был топ футболист. Кто ж знал, что Азару больше по душе бургеры и скамейка)
Ну так то да,тогда он был на пике формы,но потом травма,бургеры,скамейка
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Илья Храбров
Ему бы голевое чутье подтянуть и будет просто имба
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Сергей
Неймар считался даже более талантливым ещё в Бразилии играя в Сантосе, но страсть к проституткам,вечеринкам и тяжёлым наркотикам сгубили его карьеру .
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Los Galácticos
Ответ Slavick Nemkovsky
Винисиус всё таки не дотягивает немного. Пока нестабилен. Например, можно сравнить как провел ЧМ Мбаппе и как Винисиус. Небо и земля
Мбаппе в сборной очень хорошо играет чего не скажешь про его игру за клуб в ЛЧ, у Винисиуса все с точностью да наоборот, но в сборной он должен раскрыться на полную после ухода Неймара.
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Саша Казанов
Ответ Los Galácticos
Все говорят в основном только про Холанда и Мбаппе, но Винисиус своей игрой доказывает что находится на том же уровне, в ЛЧ уже второй год подряд тащит Реал на самом высоком уровне.
Да да, рассказывай, потом еще скажешь что страна 404 процветает и набирает мощь.
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белошип
Ответ HI MARS
Винисиус и Холанд разыграют ЗМ-2023
Тот-же ручной Диаш больше заслуживает ЗМ,чем норвег-замыкатель)
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AnMe
Ответ белошип
Тот-же ручной Диаш больше заслуживает ЗМ,чем норвег-замыкатель)
Опа, поймал на переобувании ахах)
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SaH4r.
один гол в ворота Сити и уже лучший игрок мира🤦🏻‍♂️
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Lazizbek Gulyamov
На самом деле он идеальнен но люди сейчас видят только Холланда и Мбаппе
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fudoshika
Ответ ZenitTop
Это очень хорошая замена Роналду в Реале,зря только покупали Азара
Когда Азара покупали - это был топ футболист. Кто ж знал, что Азару больше по душе бургеры и скамейка)
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