Тен Хаг о борьбе с «Ливерпулем» за топ-4: «Все в наших руках. «МЮ» нужны 3 победы в 4 матчах»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» финишировать в топ-4 в АПЛ.

После 34 матчей манкунианцы занимают в таблице 4-е место, опережая «Ливерпуль» на одно очко и имея на игру меньше.

«Дело не в «Ливерпуле», дело в нас, потому что, судя по таблице, все в наших руках. Если будем показывать свой футбол, свой уровень, то будем выигрывать матчи. Нам не нужно смотреть на других – нам нужно смотреть на себя и найти способ, чтобы вернуться на свой уровень.

Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли [у «Вест Хэма»], то нам было бы легче, но нам нужны три победы в четырех матчах. Все в наших руках, и мы должны верить в себя», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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Павел Шилкин
Ответ alim_liver_kz
Будет эпично если ска_м упадет с 4го место. Ведь болельщики писали что для Ливерпуля единственная радость это 7:0
ничего эпичного не будет. МЮ и по разнице забитых/пропущенных и по игре находится как раз где-то на 5 месте. Так что это будет просто закономерным результатом.
+18
-4
+14
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S.Laposter
За это и любим футбол! Интриги что бы были! Давление и накал!
в четверку попадёт тот кто заслуживает) смотрим и наслаждаемся!
+11
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+11
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fellx
Ответ alim_liver_kz
Будет эпично если ска_м упадет с 4го место. Ведь болельщики писали что для Ливерпуля единственная радость это 7:0
По сути после 7:0 МЮ так и не пришли в себя. Были отскоки типа с Астон Виллой 1:0 гол с рикошета, но последний спад в 8 матчах показывает, что команда держалась на индивидуальных качествах игроков, типа защиты Мартинеса и Каземиро, и атаки Решфорда и Бруно. Их форма ушла или травмированы и вот настоящая тренерская работа. Которой нет и не было
+14
-3
+11
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alim_liver_kz
Будет эпично если ска_м упадет с 4го место. Ведь болельщики писали что для Ливерпуля единственная радость это 7:0
+14
-8
+6
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Maxxxim87
Интрига закрутилась !)
+4
-1
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Rad0
Время показало, что Тен Хаг никакущий тренер. Без Каземиро, Мартинеса и Рэшфорда оно обычный физрук, ничем не лучше Рангника. Сульшер так играл без огромных денежных вливаний.
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Руслан Абакаров
Ответ Павел Шилкин
ничего эпичного не будет. МЮ и по разнице забитых/пропущенных и по игре находится как раз где-то на 5 месте. Так что это будет просто закономерным результатом.
Не не, это будет очень эпично, такой отрыв упустить, да еще и против ливерпуля, который вроде бы как кхе месяца два назад все хоронили в борьбе за топ-4
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Нико Кор
Ваш футбол и уровень определила Севилья
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yurchik07
Вчера показали "свой"футбол.
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Someone from Internet
Ответ Rad0
Время показало, что Тен Хаг никакущий тренер. Без Каземиро, Мартинеса и Рэшфорда оно обычный физрук, ничем не лучше Рангника. Сульшер так играл без огромных денежных вливаний.
МЮ хорошо тратился при любом тренере.
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Любезный Коссутий
Ответ Someone from Internet
У МЮ похоже это уже новая традиция проваливать концовку сезона.
5-й месяц по 9-10 игр. впервые, после окончания ЧМ, будет пауза в 6 дней. + травмы 2-х основных ЦЗ.
понятно, что МЮ заваливает концовку сезона, но этому есть объективные причины.
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