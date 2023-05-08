Тен Хаг о борьбе с «Ливерпулем» за топ-4: «Все в наших руках. «МЮ» нужны 3 победы в 4 матчах»

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» финишировать в топ-4 в АПЛ.

После 34 матчей манкунианцы занимают в таблице 4-е место, опережая «Ливерпуль» на одно очко и имея на игру меньше.

«Дело не в « », дело в нас, потому что, судя по таблице, все в наших руках. Если будем показывать свой футбол, свой уровень, то будем выигрывать матчи. Нам не нужно смотреть на других – нам нужно смотреть на себя и найти способ, чтобы вернуться на свой уровень.

Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли [у «Вест Хэма»], то нам было бы легче, но нам нужны три победы в четырех матчах. Все в наших руках, и мы должны верить в себя», – сказал главный тренер « ».