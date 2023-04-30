Гальтье про 1:3 с «Лорьяном»: «2-я часть сезона у «ПСЖ» очень средняя. Надо быстро реагировать, не знаем, сколько очков еще наберем»

Кристоф Гальтье призвал «ПСЖ» больше не терять очки в чемпионате Франции.

Сегодня команда уступила « » (1:3) на своем поле в 33-м туре Лиги 1. В таблице клуб лидирует с 8-очковым отрывом от «Марселя», у которого еще игра в запасе.

«Огромное разочарование в целом. Мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько еще очков наберем.

Вторая часть сезона у нас очень, очень средняя, и это необходимо понять всем и каждому.

Надо смотреть вперед, на игру с «Труа». Мы лидируем с начала чемпионата, но обязаны завершить сезон победной серией. Мы стремимся к большему», – сказал главный тренер « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд