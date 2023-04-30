Гальтье про 1:3 с «Лорьяном»: «2-я часть сезона у «ПСЖ» очень средняя. Надо быстро реагировать, не знаем, сколько очков еще наберем»
Кристоф Гальтье призвал «ПСЖ» больше не терять очки в чемпионате Франции.
Сегодня команда уступила «Лорьяну» (1:3) на своем поле в 33-м туре Лиги 1. В таблице клуб лидирует с 8-очковым отрывом от «Марселя», у которого еще игра в запасе.
«Огромное разочарование в целом. Мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько еще очков наберем.
Вторая часть сезона у нас очень, очень средняя, и это необходимо понять всем и каждому.
Надо смотреть вперед, на игру с «Труа». Мы лидируем с начала чемпионата, но обязаны завершить сезон победной серией. Мы стремимся к большему», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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Но он скоро свяжется с вами через другой аккаунт , убедительная просьба не беспокоить Месси , Псж и Барсу....(Они не виноваты)
Ахахахахаха