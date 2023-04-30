Гальтье про 1:3 с «Лорьяном»: «2-я часть сезона у «ПСЖ» очень средняя. Надо быстро реагировать, не знаем, сколько очков еще наберем»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье призвал «ПСЖ» больше не терять очки в чемпионате Франции.

Сегодня команда уступила «Лорьяну» (1:3) на своем поле в 33-м туре Лиги 1. В таблице клуб лидирует с 8-очковым отрывом от «Марселя», у которого еще игра в запасе.

«Огромное разочарование в целом. Мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько еще очков наберем.

Вторая часть сезона у нас очень, очень средняя, и это необходимо понять всем и каждому.

Надо смотреть вперед, на игру с «Труа». Мы лидируем с начала чемпионата, но обязаны завершить сезон победной серией. Мы стремимся к большему», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Галтье прям умоляет об отставке
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergpn
Гнать тебя в 3 шеи нужно, физрук! Состав на голову сильнее всех остальных клубов во Франции, а ты умудряешься всем сливать.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Северный
Ответ Wild91688
Не клуб а цирк,Гальтье тут непричем это не команда а сборище,каждый сам за себя
вот тут ты не прав. каждый сам за себя!? даже если это так, то тут вина тренера. если не можешь, то не надо мучить в первую очередь болельщиков. уйди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ deadjoker
Да какие вопросы к тренеру. Пока вектор развития клуба не изменится результатов не будет.
Вобще оч много вопросов, он даже не физрук, он просто говорящая голова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Северный
сегодняшняя игра показала, что игрокам ПСЖ вновь нужно дать обезательно передохнуть перед следущей игрой:))) а если честно, то подал бы по мужски сам в отставку. если ты не можешь сплотить вокруг себя команду на остаток сезона ( про весь сезон я уже молчу) то н. ты нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
С приходом пешехода клуб вообще развалился
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Да какие вопросы к тренеру. Пока вектор развития клуба не изменится результатов не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Риго всех минусует🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RWMen
Такого количества обсеров у Парижа давно не было, как при этом физруке!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Совсем тяжело ПСж без Месси. Привыкли что он один тащит матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sul Abd
У Ригоберки сегодня в 96534532146733467 раз умерла мама и он отсутствует ;)))
Но он скоро свяжется с вами через другой аккаунт , убедительная просьба не беспокоить Месси , Псж и Барсу....(Они не виноваты)

Ахахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Wild91688
Риго всех минусует🤣🤣🤣
единственное что он сможет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Ответ RWMen
Такого количества обсеров у Парижа давно не было, как при этом физруке!
Да,до прихода гнума
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RWMen
Ответ Wild91688
Да,до прихода гнума
В прошлом сезоне не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Нефанатик
Совсем тяжело ПСж без Месси. Привыкли что он один тащит матчи.
Да, к сожалению из за травмы он не смог помочь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Sul Abd
У Ригоберки сегодня в 96534532146733467 раз умерла мама и он отсутствует ;))) Но он скоро свяжется с вами через другой аккаунт , убедительная просьба не беспокоить Месси , Псж и Барсу....(Они не виноваты) Ахахахахаха
Не надо с мамой так шутить, даже если это Ригоберг и Гуруфутбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий