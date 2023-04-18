В среду, 19 апреля, сыграют ЦСКА и Урал в первом матче финале пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Урал

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Урал: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч ЦСКА – Урал