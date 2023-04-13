Радимов о курении: «Это уже не модно, моветон. Не надо, ребята, это гадость»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 Футбол

Владислав Радимов выступил против курения.

– Я играл с Саво Милошевичем. Он мог в перерыве сигаретку взять. Или когда у нас был заезд, он вечером садился, брал пачку Coca-Cola и блок Marlboro. Пока мы в карты играли после ужина – бывало, до часу-двух ночи, – он выкурит пару пачек, весь номер в дыму.  

Это его жизнь, не скажешь же ему: «Саво, не кури». Он ответит: «Я 30 голов в Ла Лиге забил за сезон, чего ты хочешь?»

– А как получилось, что вы в 90-е не начали курить?

– Я баловался. Но меня одна история отучился. Я учился в 473-й школе и в 16 лет прогуливал урок. Я хорошо учился, а тут какое-то совпадение. 

Парень принес сигареты, я стою, курю. У меня мама очень редко ходила в школу. И тут из-за крыльца она появляется. Ты хоть провались! Ну я, естественно, сразу бросил (смеется). 

Для меня сигареты стали табу. Я и сейчас говорю на камеру: «Не надо курить, ребята, гадость это вообще». 

– А вы в «Зените-2» запрещали игрокам курить?

– Мне кажется, сейчас уже никто и не курит. 

– Уже не модно.

– Не модно, да. Я бы даже сказал – моветон (дурной тон, невоспитанность – Sports.ru), – сказал бывший игрок «Зенита».

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9 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
7, 5 дней не курю. Тяжело, но, терплю. Если справлюсь, я чемпион! 💪😜
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Dimario
Сейчас в Питере в тренде только соли.
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Spaten
Ответ Quiet Dad
Курить моветон. А бухать? Ещё не стало им?)
Это я люблю. Но! только в нерабочее время и под хорошую закуску!
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krealpmoney
Ответ BigPapa
Таню Буланову слушать моветон)
не плачь, еще осталась сижечка одна у нас с тобой
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Йоахим Ференц
Радимов: Не курите ребяты. Лучше бухайте!
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BigPapa
Таню Буланову слушать моветон)
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Честный контроль
Еще лет 5 и до Влада дойдет, что и трахаться вредно для сердца.
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Пас на пустые для Роналду
не курите, пацаны!
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Quiet Dad
Курить моветон. А бухать? Ещё не стало им?)
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