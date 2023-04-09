Гладилин об РПЛ: «Яркий футбол показывает только «Зенит». Десять команд после него – одного уровня»
Валерий Гладилин считает, что яркий футбол в Мир РПЛ показывает только «Зенит»
Экс-игрок «Спартака» высказался после матча красно-белых с «Динамо» (3:3).
«Сегодня старались они [«Динамо»], не уступили на выезде «Спартаку», идут в лидирующей группе, показывают не сказать что яркий, но хороший футбол.
Яркий футбол у нас показывает только «Зенит», который явно сильнее всех в турнирной таблице. А остальные все, примерно десять команд после петербуржцев, одного уровня», — сказал Гладилин.
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