Гладилин об РПЛ: «Яркий футбол показывает только «Зенит». Десять команд после него – одного уровня»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Валерий Гладилин считает, что яркий футбол в Мир РПЛ показывает только «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» высказался после матча красно-белых с «Динамо» (3:3).

«Сегодня старались они [«Динамо»], не уступили на выезде «Спартаку», идут в лидирующей группе, показывают не сказать что яркий, но хороший футбол.

Яркий футбол у нас показывает только «Зенит», который явно сильнее всех в турнирной таблице. А остальные все, примерно десять команд после петербуржцев, одного уровня», — сказал Гладилин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
1 ворон. Ждём других. Я люблю Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий