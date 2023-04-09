Гладилин об РПЛ: «Яркий футбол показывает только «Зенит». Десять команд после него – одного уровня»

Валерий Гладилин считает, что яркий футбол в Мир РПЛ показывает только «Зенит»

Экс-игрок « » высказался после матча красно-белых с « » (3:3).

«Сегодня старались они [«Динамо»], не уступили на выезде «Спартаку», идут в лидирующей группе, показывают не сказать что яркий, но хороший футбол.

Яркий футбол у нас показывает только « », который явно сильнее всех в турнирной таблице. А остальные все, примерно десять команд после петербуржцев, одного уровня», — сказал Гладилин.