Цитаты погибшего военкора Татарского вывели на фасад «Ростов-Арены», их будут транслировать пять дней
На фасад «Ростов-Арена» вывели цитаты погибшего военкора Владлена Татарского
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин подтвердил, что известные фразы военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, вывели на фасад «Ростов-Арены».
Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на фасаде стадиона на фоне российского триколора транслируется цитата Татарского: «Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного».
«Все мы скорбим по поводу его трагической гибели, и стадион «Ростов-Арена» в память о нем демонстрирует эту надпись», – сказал Тюрин.
Директор стадиона Геннадий Попов уточнил, что надпись будет транслироваться в течение пяти дней. Цитату Татарского вывели по инициативе его друга, владельца одного из Telegram-каналов, посвященных военной тематике.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали 40 человек.
Вот такому герою Путин посмертно орденом Мужества наградил.
Великодуховность и скрепность просто зашкаливают.
Химки -нам нужен рывок
Пари НН- нет времени на раскачку
Факел- денег нет,но вы держитесь
Торпедо- хотели как лучше,а получилось как всегда
Динамо-я устал,я ухожу
Спартак-ваши ожидания-ваши проблемы
Он говорил ещё много прекрасных вещей, которыми можно гордиться. Например «Больше @@@@@ (украинцев) будут дохнуть на операционных столах», об обстрелах энергообъектов.
но в 2014 терористов гиркина отпустили всех зеков из колонии, раздали оружие и разрешили кошмарить жителей Горловки
вот когда говорят что Россия освободила Донбасс то вот конкретно таких освободила
Да время войны лучшее время его жизни... деньги, известность, безнаказанность. Чувак умер упиваясь тем, что кто-то сделал фигурку с ним. Умер мгновенно... и с помпой. Мучаться будут те, кто приедет оттуда с ампутированными конечностями, хроническими заболеваниями и психологическими отклонениями. Никому не нужными... будучи абузой.
Вот это мучение.