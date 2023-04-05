Цитаты погибшего военкора Татарского вывели на фасад «Ростов-Арены», их будут транслировать пять дней

На фасад «Ростов-Арена» вывели цитаты погибшего военкора Владлена Татарского

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин подтвердил, что известные фразы военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, вывели на фасад «Ростов-Арены».

Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на фасаде стадиона на фоне российского триколора транслируется цитата Татарского: «Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного».

«Все мы скорбим по поводу его трагической гибели, и стадион « » в память о нем демонстрирует эту надпись», – сказал Тюрин.

Директор стадиона Геннадий Попов уточнил, что надпись будет транслироваться в течение пяти дней. Цитату Татарского вывели по инициативе его друга, владельца одного из Telegram-каналов, посвященных военной тематике.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали 40 человек.