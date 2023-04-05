Цитаты погибшего военкора Татарского вывели на фасад «Ростов-Арены», их будут транслировать пять дней

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На фасад «Ростов-Арена» вывели цитаты погибшего военкора Владлена Татарского

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин подтвердил, что известные фразы военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, вывели на фасад «Ростов-Арены».

Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на фасаде стадиона на фоне российского триколора транслируется цитата Татарского: «Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного».

«Все мы скорбим по поводу его трагической гибели, и стадион «Ростов-Арена» в память о нем демонстрирует эту надпись», – сказал Тюрин.

Директор стадиона Геннадий Попов уточнил, что надпись будет транслироваться в течение пяти дней. Цитату Татарского вывели по инициативе его друга, владельца одного из Telegram-каналов, посвященных военной тематике.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали 40 человек.

107 комментариев

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Eduard Rastryopin
Ответ mjordan
Что-нибудь из нетленного, пожалуйста. "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим! "
Тут даже не слова эти важны,а где он их произнес - в Георгиевском зале в Кремле.
Вот такому герою Путин посмертно орденом Мужества наградил.
Великодуховность и скрепность просто зашкаливают.
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Егор Параскун
Ответ Dr. Heisenberg
То, что в России обычные уголовники и грабители становятся военкорами, это вполне понятно, учитывая морально-этический облик страны, и потому, что все проф журналисты России изгнаны из профессии. Но демонстрировать в общественном месте косноязычные выверты сабжа, прославляющие шовинизм и насилие, это перебор даже для глубинной России.
Какие профжурналисты? Которые грантоедиками стали?
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Виктор Литвинов
Ответ Aleksander Naumow
Кого освободили, нужна пояснительная бригада.
Скорее медицинская бригада ему нужна
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tyuiop tyuiop
Ответ xlegend
Конечно страшно, вы чем лучше Азовцев, если уподобляетесь?
что ты несёшь?
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Дмитрий
Ответ Cromeyellow
Это типа "всех убьем, всех ограбим, кого надо, все будет, как мы любим" (с) Эти великие измышления или у классика есть другие, не менее яркие?
«Всем стоять, это ограбление». Возможно эту фразу произнес убиенный, когда в 2011 году грабил банк в Донецке, за что потом сидел.
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Forza Juve
позорище
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Юля Мусина
Ответ RembaXXX
Реально какой то перевернутый мир, чтобы заслужить почет и уважение, надо грабить и убивать.
Капитализм он такой. Вы удивлены?
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tyuiop tyuiop
Ответ Alex1104
Потому что эта новость напрямую связана с Украиной. И потому что именно там "почести и награды убийцам и грабителям"
ты читать не умеешь? в новости написано что оказывают почести преступнику в России
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FilinMD
Ответ bellyashe
позорище) и правда, почему это нас УЕФА не возвращает?
Так-то это никак не связано. Если бы этого не было бы, все равно ничего не поменялось бы
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Виктор Литвинов
Ответ Andrew Chepaylo
Страшно, что люди это поддерживают
Поддерживают нелюди
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Красная стрела
Забавно, как либ общественность оправдывает террористку. Даже при всей их нелюбви к Татарскому, пострадали ещё люди. И очень сильно. Вот для обозначения этих людей и появился термин либ-фашисты. С одной стороны несовместимые вещи. Но в России такое явление проявилось.
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Pertinax Gandi
Вот журналистам и повод, вместо того чтобы троллить несчастного Смолова, спросить эстонского тренера "Ростова", что он думает по этому поводу. "За" он или "против" этой инициативы. Пора ему уже определиться.
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Ivan Balashov
Ответ 2882
То есть цитаты жертвы терроризма должны стать причиной обиды от УЕФА?) Или это не терроризм?
Жертва жертве рознь. Всяких милитаристских гопников цитировать точно не нужно.
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Aleksander Naumow
Ответ xlegend
Конечно страшно, вы чем лучше Азовцев, если уподобляетесь?
Дед, лучше выключи телек или отключи интернет, а то методичка уже начинает литься.
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Samostoyatelno
Сколько таких долб. разгуливает, как та тёлка, исполнившая это, которая Ничего в своей жизни достойного не сделала, мол ей страна мешало реализоваться. Сначала наваляшки мозги ей промыли, а потом террористы, где тотальная, монопольная идеология страны - нац.
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sprmn
Ответ Vićtor Diaź
Позор
Знаешь по сути произошел теракт во второй столице и очень серьезный 18 - 20 по моему получили ранения. И реакция властей на это просто парочка плакатов и цитаты на стадионе? Это все наводит на определенные мысли правительство просто решило занять позу страуса и положить голову в песок? То есть вся это ситуация создает очень страшный прецедент, пожалуйста, убивай делай что хочешь если ты на стороне Украины. По сути они ставят жизнь простых Россиян под риск. Думаю сверх очевидно что это все к ничему хорошему не приведет.
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Alesha_451
Ааааааа, какая кринжатина))) Пхахахаххаах
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Вячеслав Тотров
предлагаю и слова других классиков вывести на
Химки -нам нужен рывок
Пари НН- нет времени на раскачку
Факел- денег нет,но вы держитесь
Торпедо- хотели как лучше,а получилось как всегда
Динамо-я устал,я ухожу
Спартак-ваши ожидания-ваши проблемы
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Вечно в бане
Да что вы пристали к человеку с этим «всех убьём, всех ограбим»?
Он говорил ещё много прекрасных вещей, которыми можно гордиться. Например «Больше @@@@@ (украинцев) будут дохнуть на операционных столах», об обстрелах энергообъектов.
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Аталанта расправила плечи
Стадион после такого придётся сжечь и посыпать солью.
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tyuiop tyuiop
Ответ Super Objectively
человек который в 2011 сел за ограбления банка))))
он кстати ещё должен сидеть.
но в 2014 терористов гиркина отпустили всех зеков из колонии, раздали оружие и разрешили кошмарить жителей Горловки
вот когда говорят что Россия освободила Донбасс то вот конкретно таких освободила
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Alesha_451
Ответ mjordan
Что-нибудь из нетленного, пожалуйста. "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим! "
ВСЁ КАК МЫ ЛЮБИМ!!11111
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moldfan
Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
Ну это правда, что к лику святых не мало подонков причисляли. Но не понятно какие мучения прошел он ?

Да время войны лучшее время его жизни... деньги, известность, безнаказанность. Чувак умер упиваясь тем, что кто-то сделал фигурку с ним. Умер мгновенно... и с помпой. Мучаться будут те, кто приедет оттуда с ампутированными конечностями, хроническими заболеваниями и психологическими отклонениями. Никому не нужными... будучи абузой.

Вот это мучение.
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SadButTrue
Ответ bress10
Лучше бы вывели "Всех победим, всех убьём, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим" Это по крайней мере дало бы людям лучшее представление о его личности
Ещё лучше бы вывели: "все закончим как Татарский"
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Dr. Heisenberg
То, что в России обычные уголовники и грабители становятся военкорами, это вполне понятно, учитывая морально-этический облик страны, и потому, что все проф журналисты России изгнаны из профессии. Но демонстрировать в общественном месте косноязычные выверты сабжа, прославляющие шовинизм и насилие, это перебор даже для глубинной России.
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