Карпин о матче с «Уралом»: «Сравнил бы с регби – туда ударить и бежать, а там что получится. Это не футбол»

прокомментировал ничью «Ростова» и « » в Фонбет Кубке России (1:1).

«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и [на то, как] как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.

Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал главный тренер « ».