Карпин о матче с «Уралом»: «Сравнил бы с регби – туда ударить и бежать, а там что получится. Это не футбол»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин прокомментировал ничью «Ростова» и «Урала» в Фонбет Кубке России (1:1).

«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и [на то, как] как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.

Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал главный тренер «Ростова».

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12 комментариев

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V_J_I_K
Селява вообще не понравился, Голенков тоже не очень.
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Михаил Максаков
Ответ Никому_никабельный
Ты рот пошире открой. А то промахнусь ещё
Скажи привет седьмому месту, туда точно не промахнёшься.
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Никому_никабельный
Ответ Михаил Максаков
Не ссы, спартачей Ростов в таблице обязательно обгонит и с такой тактикой.
Ты рот пошире открой. А то промахнусь ещё
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Михаил Максаков
Ответ Никому_никабельный
Это ж твоя тактика. Что не так?
Не ссы, спартачей Ростов в таблице обязательно обгонит и с такой тактикой.
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+3
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Алексей Ненахов
Ответ Михаил Максаков
Футболисты мёрзнут, поле мёрзнет, зрители мёрзнут.... А нахрена опять надо было выбирать такую раннюю дату? Почему у нас в Рфс никак не уберут те грабли, по которым они вечно топчутся?
Это антифутбол в Москве -14 вечер , ну какой может быть комфорт
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nugoboss
тогда пора подписывать не футболистов а регбистов 😁🏈
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Михаил Максаков
Футболисты мёрзнут, поле мёрзнет, зрители мёрзнут....
А нахрена опять надо было выбирать такую раннюю дату? Почему у нас в Рфс никак не уберут те грабли, по которым они вечно топчутся?
+5
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+4
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arspurs9
Как натренировал, так и играют
0
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Алексей Ненахов
Игра была равна , играли …
По классике
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Никому_никабельный
Это ж твоя тактика. Что не так?
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Osodj Djhshs
Согласен. Команды не готовы, смотреть такой футбол, где каждый 2 пас в никуда либо сопернику, одно мучение
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-3
-3
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Ебздрогыч
Зимний футбол в минусовую температуру - это наша национальная забава!
+4
-2
+2
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