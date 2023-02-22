Карпин о матче с «Уралом»: «Сравнил бы с регби – туда ударить и бежать, а там что получится. Это не футбол»
Валерий Карпин прокомментировал ничью «Ростова» и «Урала» в Фонбет Кубке России (1:1).
«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра – не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и [на то, как] как игра протекает, решили выпустить Комличенко на 45 минут.
Впереди ответная игра. Команда выдержала нагрузку 90 минут по такому полю, это только в плюс. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», – сказал главный тренер «Ростова».
А нахрена опять надо было выбирать такую раннюю дату? Почему у нас в Рфс никак не уберут те грабли, по которым они вечно топчутся?
По классике