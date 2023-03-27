«Ростов» потратит более 40 млн рублей на контролеров на стадионе в сезоне-2023/24
«Ростов» опубликовал госзакупку на работу контролеров-распорядителей на матчах.
Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на портал Госзакупок, речь идет о 15 домашних матчах следующего сезона.
Указано, что деньги пойдут на работу контролеров, которые должны следить за безопасностью при входе на стадион.
Организация входа на стадион фанатов будет обходиться клубу в среднем в 2,7 млн рублей за матч. Всего клуб потратит более 40 млн рублей.
До введения Fan ID стоимость аналогичной госзакупки составляла 23,8 млн рублей в сезоне-2021/22 и 35,6 млн рублей в сезоне-2020/21.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Бред какое-то
2.7млн. в среднем если взять за смену 1 человека на матч - 3000₽. это 900 контролёров. при средней посещаемости 5к человек это 5.5 болельщиков на одного контролёра
однако