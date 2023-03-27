«Ростов» потратит более 40 млн рублей на контролеров на стадионе в сезоне-2023/24

« » опубликовал госзакупку на работу контролеров-распорядителей на матчах.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на портал Госзакупок, речь идет о 15 домашних матчах следующего сезона.

Указано, что деньги пойдут на работу контролеров, которые должны следить за безопасностью при входе на стадион.

Организация входа на стадион фанатов будет обходиться клубу в среднем в 2,7 млн рублей за матч. Всего клуб потратит более 40 млн рублей.

До введения Fan ID стоимость аналогичной госзакупки составляла 23,8 млн рублей в сезоне-2021/22 и 35,6 млн рублей в сезоне-2020/21.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?