«Ростов» потратит более 40 млн рублей на контролеров на стадионе в сезоне-2023/24

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена стадионы Fan ID деньги Футбол

«Ростов» опубликовал госзакупку на работу контролеров-распорядителей на матчах.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на портал Госзакупок, речь идет о 15 домашних матчах следующего сезона.

Указано, что деньги пойдут на работу контролеров, которые должны следить за безопасностью при входе на стадион.

Организация входа на стадион фанатов будет обходиться клубу в среднем в 2,7 млн рублей за матч. Всего клуб потратит более 40 млн рублей.

До введения Fan ID стоимость аналогичной госзакупки составляла 23,8 млн рублей в сезоне-2021/22 и 35,6 млн рублей в сезоне-2020/21.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

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10 комментариев

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Ярик01
Если средняя цена за билет 1000 рэ, то только на контролеров надо потратить выручку от 2700 билетов
Бред какое-то
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ЦСКА1960
Ответ Babyboy
простая математика: 2.7млн. в среднем если взять за смену 1 человека на матч - 3000₽. это 900 контролёров. при средней посещаемости 5к человек это 5.5 болельщиков на одного контролёра однако
Да это не контролёры, это зрителей нанимают. За матч каждому будут по 500 рублей платить. Надо же выполнять поручение Минспорта о "более лучшей" работе со зрителями.
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Masterov Oleg
А кого контролировать?? Бабушек и дедушек с детьми??
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Babyboy
простая математика:
2.7млн. в среднем если взять за смену 1 человека на матч - 3000₽. это 900 контролёров. при средней посещаемости 5к человек это 5.5 болельщиков на одного контролёра

однако
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Ростовский
Ростов топ. Даже в кризисе, когда все легионеры кинули клуб, а власть своим фан айди превратилась 30-40 тысяч на стадионе в 4-5 тысяч, клуб продолжает быть топовым по меркам России, бороться за медали, делегировать в сборную многих игроков. Просто браво Ростову!
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JuVero
Ответ Forte Live
Какая это уже часть фильма "Пила"?
"Рас". можно и приставкой и окончанием))
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Ебздрогыч
Главное Осипенко в контролеры не ставьте - от него все мимо спокойно убегают
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alexsem69
Золотые контролёры😆
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Никому_никабельный
Зачем контролёры если на матчи никто не ходит?
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Forte Live
Какая это уже часть фильма "Пила"?
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