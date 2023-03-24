Нидерланды впервые с 1919 года уступают 0:3 к 21-й минуте. Это первая игра после возвращения Кумана

Нидерланды впервые с 1919 года уступают 0:3 к 21-й минуте.

открыла счет на 2-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна. На 8-й минуте отметился Дайо Упамекано. На 21-й забил Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что проводят первый матч после возвращения на пост главного тренера команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.