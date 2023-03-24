Нидерланды впервые с 1919 года уступают 0:3 к 21-й минуте. Это первая игра после возвращения Кумана

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Франции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Нидерланды впервые с 1919 года уступают 0:3 к 21-й минуте.

Франция открыла счет на 2-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна. На 8-й минуте отметился Дайо Упамекано. На 21-й забил Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что Нидерланды проводят первый матч после возвращения Роналда Кумана на пост главного тренера команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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32 комментария

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Sundance Neeskens
Ответ Михаил Торотадзе
Как страна, ещё недавно бывшая ведущей по тренерским кадрам, не может найти никого, кроме Кумана, в голове не укладывается...
Оранье уже лет 15 назад начали буксовать в плане развития, если не больше. Столько десятилетий подряд были одной из ведущих сборных мира, а потом как обрубило. Там на системном уровне надо что-то менять.
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Михаил Хромаков
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уже после того развала Валенсии я бы ни к одной команде его не допустил и на пушечный выстрел)
не ну конкретно сборную Голландии он возродил после двух провальных циклов
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blaugrana_man
Что, и тут все виноваты, кроме маэстро?
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Пепкины Квадруплы
Наконец-то Куман взялся за дело.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Hollywood Hogan
Узнаю руку "мастера"... болельщик Валенсии в 2000х
Уже после того развала Валенсии я бы ни к одной команде его не допустил и на пушечный выстрел)
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boalx
Ответ heache
вангал это говорил
Упс... Ошибочка вышла. Спасибо за поправку.
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heache
Ответ boalx
После его слов о том, что Рональду более командный игрок, чем Месси, он не только физрук, но и граф Де Билл... Бедная Голландия, в чьи руки сборная попала.(((
вангал это говорил
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Артем Алмазов
Ответ Николай Корягин
Кто там следующий будет? Де Бур?
Был уже. Не надо.
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Артем Алмазов
Ответ Михаил Торотадзе
Как страна, ещё недавно бывшая ведущей по тренерским кадрам, не может найти никого, кроме Кумана, в голове не укладывается...
Куман вывел сборную на Евро-2020, но там тренировал де Бур. Мне кажется, Куман заслужил ещё одну попытку...
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Николай Корягин
Кто там следующий будет? Де Бур?
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Hollywood Hogan
Узнаю руку "мастера"...
болельщик Валенсии в 2000х
+7
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+7
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#SharkTeam
Виржил Трешкин?
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Левая бровь Анчелотти
Веселая кумановская Голландия вернулась)
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boalx
После его слов о том, что Рональду более командный игрок, чем Месси, он не только физрук, но и граф Де Билл... Бедная Голландия, в чьи руки сборная попала.(((
+2
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Михаил Хромаков
Ответ Peter Parker
Ну как недавно. Из «молодых» только тен Хааг что-то представляет из себя конкурентное. Остальные в лучшем случае, второй эшелон. Даже Гуллит в Барсе был почти 20 лет назад. Остальным заслуженным Хиддинкам, Галам, Адвокатам и прочим уже скоро за 70, а тренируют они уже по 30-40 лет.
не Гуллит, а Райкард
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Михаил Хромаков
Ответ Михаил Торотадзе
Как страна, ещё недавно бывшая ведущей по тренерским кадрам, не может найти никого, кроме Кумана, в голове не укладывается...
а чем вам Куман не угодил? для сборной хороший вариант, в прошлый заход в сборную дотренировался до приглашения в Барселону. Не вечно ж Ван Гаалу тренировать
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Mr@k
0:3 возвращение Физрука
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NartApsua
Ответ Peter Parker
Ну как недавно. Из «молодых» только тен Хааг что-то представляет из себя конкурентное. Остальные в лучшем случае, второй эшелон. Даже Гуллит в Барсе был почти 20 лет назад. Остальным заслуженным Хиддинкам, Галам, Адвокатам и прочим уже скоро за 70, а тренируют они уже по 30-40 лет.
Райкард) Во остальном всё верно)
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Direct free kick
Ответ Peter Parker
Ну как недавно. Из «молодых» только тен Хааг что-то представляет из себя конкурентное. Остальные в лучшем случае, второй эшелон. Даже Гуллит в Барсе был почти 20 лет назад. Остальным заслуженным Хиддинкам, Галам, Адвокатам и прочим уже скоро за 70, а тренируют они уже по 30-40 лет.
7хаг и есть молодой Куман, которому вместо Бенфики мюмю выпал
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-4
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Peter Parker
Ответ Михаил Торотадзе
Как страна, ещё недавно бывшая ведущей по тренерским кадрам, не может найти никого, кроме Кумана, в голове не укладывается...
Ну как недавно. Из «молодых» только тен Хааг что-то представляет из себя конкурентное. Остальные в лучшем случае, второй эшелон. Даже Гуллит в Барсе был почти 20 лет назад. Остальным заслуженным Хиддинкам, Галам, Адвокатам и прочим уже скоро за 70, а тренируют они уже по 30-40 лет.
+15
-2
+13
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ТвояМамка
С трудом понимаю, зачем Кумана взяли.
+3
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Этот Райола хочет денег
Может пора уже и тренеров из других стран пригласить? Пока своя школа мягко говоря не на высоте
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Молодой Френки
У них там много человек выбыло из-за болезней, кто то не приехал. Так что, не считается
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил Торотадзе
Как страна, ещё недавно бывшая ведущей по тренерским кадрам, не может найти никого, кроме Кумана, в голове не укладывается...
Мне кажется, это циклично, как и многое в нашем мире. Вот сейчас, например, цикл немецких тренеров🤓
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Alexander Rakhilkin
Тренер - лузер. Выигрывал только в национальных чемпионах в топ командах, где и так нечего было доказывать. Все его вояжи заграницу - сплошная неудача. А прежний уход из сборной в Барсу… Уже только за это не стоило его возвращать к нынешнему тренерству.
Игрок был хороший, тут спорить нечего
+4
0
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