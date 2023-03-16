Где смотреть Манчестер Юнайтед – Фулхэм, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 19 марта
В воскресенье, 19 марта, сыграют Манчестер Юнайтед и Фулхэм в рамках Кубка Англии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Фулхэм
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Кубок Англии по футболу: все новости
Комментарии