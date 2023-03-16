Где смотреть Манчестер Юнайтед – Фулхэм, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 19 марта

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В воскресенье, 19 марта, сыграют Манчестер Юнайтед и Фулхэм в рамках Кубка Англии по футболу.

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Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Фулхэм

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед: все новости

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Прогноз на матч МЮ – Фулхэм

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