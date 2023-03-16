Тен Хаг о выходе в 1/4 финала ЛЕ: «Я счастлив. «Бетис» – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барсой». Но «МЮ» дважды обыграл их»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Факундо Пельистри Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы.

Английская команда обыграла «Бетис» во втором матче стадии 1/8 финала (1:0, первая игра – 4:1).

«Я счастлив, «Бетис» – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барселоной», но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты.

Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда.

Факундо [Пельистри] здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч – это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

27 комментариев

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Бархатные Тяги
Ответ Stewart Downing
У этого Найс подрыв)
Опять они вечно спорят, дай им повод
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ta-tosha
Согласен. Если на Энфилд и Этихад не надо было бы ездить - то МЮ отличная команда.
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Stewart Downing
Ответ Momos
Опять отчим ночью заходил?)
У этого Найс подрыв)
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Олег Попов
Ответ леннорыч-абрамович
Клуба, который за последние десять лет выиграл две лиги чемпионов и две Лиги Европы. Подскажи, пожалуйста, где Барса была в это время?
КЛОПП ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ ДЛЯ АПЛ
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vovchikkuz
Ответ Momos
Не волнуйтесь, скоро вас всего этого лишат за покупку судей
О, нашелся человек с доказательствами подкупа, обнародуй их, просим)
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vovchikkuz
Ответ леннорыч-абрамович
Так 3 из 4 пришлись на период с 2006 по 2011. Это совсем уже давно было. В последнее десятилетие Барса - пшик. И, кстати, Челси стабильно выходит в п/о ЛЧ. Но, ладно, я вижу, что с тобой не о чем говорить, как говорится ДНК Барселоны на лицо - плачь, ныряй, проси и подкупай.
Давно, ты еще тогда не родился. Настолько стабильно выходит в п/о, что при этом иногда еще и в ЛЕ скатывается.
Барса хотя бы на пике кризиса находилась. А Челси скупал игроков на 100 млн каждое лето и все равно боролся за 10-ку и место хотя бы в ЛЕ.
Я поплачу с кучей трофеев(в том числе в этом сезоне), а ты поплачешь без еврокубков еще пару лет
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migele12
Твои МЮ бы Роме в 1/4, если Рома, не сольет сегодня игру за тайм.
Более чем уверен, Жозе разберет ЭТХ на молекулы даже не имея скамейки. имхо
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леннорыч-абрамович
Ответ vovchikkuz
4 это уже в два раза больше, чем у Челси. Вот о чем мне это говорит)) А то, что Челси постоянно оказывается в ЛЕ, так еще и с групповой стадии, что скорее намекает на общую нестабильность, проблему с менеджментом и прочие проблемы Челси. Благо на замену одному мешку пришел еще больший американский мешок и все можно поправить огромными бабками. А по украденной ЛЧ, смотри первый матч и скажи спасибо, что Баллак вообще доиграл тот матч. Да и за год до этого вы в финале ЛЧ играли с МЮ, итог известен
Так 3 из 4 пришлись на период с 2006 по 2011. Это совсем уже давно было. В последнее десятилетие Барса - пшик. И, кстати, Челси стабильно выходит в п/о ЛЧ. Но, ладно, я вижу, что с тобой не о чем говорить, как говорится ДНК Барселоны на лицо - плачь, ныряй, проси и подкупай.
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Momos
Ответ vovchikkuz
Брала 4 ЛЧ за последние 20 лет, например и била рекорды в сильнейшей на тот момент лиге мира А Челси уже второй раз за последнее десятилетие 10-е место штурмует
Не волнуйтесь, скоро вас всего этого лишат за покупку судей
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vovchikkuz
Ответ леннорыч-абрамович
4 ЛЧ за 20 лет и 2 ЛЧ за 10 лет ни о чем не говорит тебе? Плюс отмечу жидкие потуги Барсы в ЛЕ, а Челси стабильно берёт этот турнир, если играет в нём, а ещё хочу обратить внимание на то, что в Челси не играл "великий" обладатель золотых мячей. Да и одна ЛЧ как минимум у Челси была украдена карманным каталонским судьёй. Ну и просто признай, что Барса в последнее десятилетие ничего не может. Максимум за рычаги держится да в скандалы вляпывается.
4 это уже в два раза больше, чем у Челси. Вот о чем мне это говорит))

А то, что Челси постоянно оказывается в ЛЕ, так еще и с групповой стадии, что скорее намекает на общую нестабильность, проблему с менеджментом и прочие проблемы Челси. Благо на замену одному мешку пришел еще больший американский мешок и все можно поправить огромными бабками. А по украденной ЛЧ, смотри первый матч и скажи спасибо, что Баллак вообще доиграл тот матч. Да и за год до этого вы в финале ЛЧ играли с МЮ, итог известен
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-2
-2
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Momos
Ответ Stewart Downing
В 2009 2011 2013 норм утилизировались да
Опять отчим ночью заходил?)
+3
-2
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bengalsckyzh
Ответ Stewart Downing
В 2009 2011 2013 норм утилизировались да
В 2009 - 2011 - 2013 это далёкое прошлое.
+1
-1
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леннорыч-абрамович
Ответ vovchikkuz
Брала 4 ЛЧ за последние 20 лет, например и била рекорды в сильнейшей на тот момент лиге мира А Челси уже второй раз за последнее десятилетие 10-е место штурмует
4 ЛЧ за 20 лет и 2 ЛЧ за 10 лет ни о чем не говорит тебе? Плюс отмечу жидкие потуги Барсы в ЛЕ, а Челси стабильно берёт этот турнир, если играет в нём, а ещё хочу обратить внимание на то, что в Челси не играл "великий" обладатель золотых мячей. Да и одна ЛЧ как минимум у Челси была украдена карманным каталонским судьёй. Ну и просто признай, что Барса в последнее десятилетие ничего не может. Максимум за рычаги держится да в скандалы вляпывается.
+2
-2
0
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red hikkikomori
Ответ Stewart Downing
В 2009 2011 2013 норм утилизировались да
как ливер вчера
+5
-2
+3
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Stewart Downing
Ответ bengalsckyzh
Юнайтед утилизатор испанцев и это очень хорошо.
В 2009 2011 2013 норм утилизировались да
+3
-9
-6
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vovchikkuz
Ответ леннорыч-абрамович
Клуба, который за последние десять лет выиграл две лиги чемпионов и две Лиги Европы. Подскажи, пожалуйста, где Барса была в это время?
Брала 4 ЛЧ за последние 20 лет, например и била рекорды в сильнейшей на тот момент лиге мира

А Челси уже второй раз за последнее десятилетие 10-е место штурмует
+3
-3
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А.В. Бубнов
Ответ CHELSEA_2008
Скорее Второго Величайшего в Манчестере.)
Не будь Мансёй, и не позорь Челси...
Хотя тебе можно. Позорь.
+4
-2
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леннорыч-абрамович
Ответ vovchikkuz
И это пишет фанат 10-го клуба Англии
Клуба, который за последние десять лет выиграл две лиги чемпионов и две Лиги Европы. Подскажи, пожалуйста, где Барса была в это время?
+3
-5
-2
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CHELSEA_2008
Ответ А.В. Бубнов
Движемся дальше! Всех болельщиков Второго Величайшего клуба Англии с победой!
Скорее Второго Величайшего в Манчестере.)
+1
-6
-5
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vovchikkuz
Ответ леннорыч-абрамович
Барса - не показатель
И это пишет фанат 10-го клуба Англии
+9
-2
+7
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bengalsckyzh
Юнайтед утилизатор испанцев и это очень хорошо.
+17
-4
+13
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А.В. Бубнов
Движемся дальше! Всех болельщиков Второго Величайшего клуба Англии с победой!
+1
-4
-3
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thirteenpandas
Пусть лысый на Каземиро молится🙏
0
-3
-3
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Under
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
не умоляйте, не надо
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-3
-2
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Бархатные Тяги
За что мне бан то?
Вроде не матерился. Какой мультиакк???
Мда ......
0
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