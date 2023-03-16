Эрик тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала .

Английская команда обыграла « » во втором матче стадии 1/8 финала (1:0, первая игра – 4:1).

«Я счастлив, «Бетис» – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барселоной», но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты.

Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда.

Факундо [ ] здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч – это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», – сказал главный тренер « ».

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