Тен Хаг о выходе в 1/4 финала ЛЕ: «Я счастлив. «Бетис» – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барсой». Но «МЮ» дважды обыграл их»
Эрик тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы.
Английская команда обыграла «Бетис» во втором матче стадии 1/8 финала (1:0, первая игра – 4:1).
«Я счастлив, «Бетис» – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барселоной», но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты.
Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда.
Факундо [Пельистри] здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч – это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Барса хотя бы на пике кризиса находилась. А Челси скупал игроков на 100 млн каждое лето и все равно боролся за 10-ку и место хотя бы в ЛЕ.
Я поплачу с кучей трофеев(в том числе в этом сезоне), а ты поплачешь без еврокубков еще пару лет
Более чем уверен, Жозе разберет ЭТХ на молекулы даже не имея скамейки. имхо
А то, что Челси постоянно оказывается в ЛЕ, так еще и с групповой стадии, что скорее намекает на общую нестабильность, проблему с менеджментом и прочие проблемы Челси. Благо на замену одному мешку пришел еще больший американский мешок и все можно поправить огромными бабками. А по украденной ЛЧ, смотри первый матч и скажи спасибо, что Баллак вообще доиграл тот матч. Да и за год до этого вы в финале ЛЧ играли с МЮ, итог известен
А Челси уже второй раз за последнее десятилетие 10-е место штурмует
Хотя тебе можно. Позорь.
Вроде не матерился. Какой мультиакк???
Мда ......