Мальдини про ЛЧ: «Милан» не на уровне «Реала», «Сити» и «Баварии», но если попадет на них, то будет биться. Клубов из Италии хотелось бы избежать»

рассказал, с кем «Милан» не хотел бы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Россонери» одолели «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) в 1/8 финала.

«У меня снова были такие же мурашки, как в прежние годы. Мы заслужили это.

Конечно, нельзя думать, что мы будем постоянными членами топ-8, но сейчас мы в этой группе и будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.

В январе мы утратили уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что «Тоттенхэм» нам не забил, важнее всего. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос.

Мы знаем, с чего начали этот путь, но все еще не знаем, где его закончим. Мы молоды. С у нас сразу возникло взаимопонимание, у него прекрасно получается общаться с руководством и тренировать.

Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в топ-4. Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас.

Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне «Баварии», « » и « », но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем биться», – сказал технический директор «Милана».

Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!