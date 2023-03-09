Мальдини про ЛЧ: «Милан» не на уровне «Реала», «Сити» и «Баварии», но если попадет на них, то будет биться. Клубов из Италии хотелось бы избежать»

Теги Бавария Милан Паоло Мальдини Стефано Пиоли Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Паоло Мальдини рассказал, с кем «Милан» не хотел бы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Россонери» одолели «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) в 1/8 финала.

«У меня снова были такие же мурашки, как в прежние годы. Мы заслужили это.

Конечно, нельзя думать, что мы будем постоянными членами топ-8, но сейчас мы в этой группе и будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.

В январе мы утратили уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что «Тоттенхэм» нам не забил, важнее всего. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос.

Мы знаем, с чего начали этот путь, но все еще не знаем, где его закончим. Мы молоды. С Пиоли у нас сразу возникло взаимопонимание, у него прекрасно получается общаться с руководством и тренировать.

Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в топ-4. Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас.

Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала», но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем биться», – сказал технический директор «Милана».

Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!

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31 комментарий

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Егор Иванов
Ответ Михаил Родченков
я бы хотел увидеть битву с Челси. Будет символично, если они и этих лондонцев выкинут
и Зиберт ещё судить будет
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Михаил Родченков
Ответ Александр Суряев
Видели уже в группе, спасибо, больше не надо.
тогда это был слегка другой Челси
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frumkin78
Ответ TNGHT
Челси, серьезно?)) Они забили 6 мячей в 12 последних матчах (2 из них с Боруссией), это уму непостижимо для топа. Команда невероятно сырая. Тужилась-пыжилась с Боруссией в плей-офф, еле что-то заковыряла, было видно что на надрыве команда играет, выпрыгивает из штанов. В общем, очень даже проходимый вариант
У Челси голевых моментов за два матча с Боруссией больше 20 наберется, почти на всех позициях игрок сильнее чем в Милане, Челси всегда разрывает Милан по истории, о чем вообще ты говоришь, у них маленький временный кризис, против Челси у Милана шансов полный ноль, даже 10 процентов не дал бы. Как впрочем и от Бенфики. Только итальянские команды и есть шанс.
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TravenS
Ответ Святослав Гудков
Что несёшь клоун. ЦСКА ЛЕ выиграл и... Теперь лучший клуб России.
Что с тобой не так?
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TNGHT
Ответ frumkin78
Только с Наполи и Интер согласен, ты вообще видел как играет Бенфика, она просто растопчет Милан в одну калитку, как и Челси.
Челси, серьезно?)) Они забили 6 мячей в 12 последних матчах (2 из них с Боруссией), это уму непостижимо для топа. Команда невероятно сырая. Тужилась-пыжилась с Боруссией в плей-офф, еле что-то заковыряла, было видно что на надрыве команда играет, выпрыгивает из штанов. В общем, очень даже проходимый вариант
+1
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Davide Calabria
Ответ MVL
В сезонах 04-10 годов хвастаться особо нечем, но зато всегда по крайней мере в зоне ЛЧ, до ЛЕ не опускались и это по-моему единственный такой случай.
В сезонах 04-11 всего два чемпионства, да и то один из них был выигранный на тоненького, ну а так в целом и отчасти соглашусь с вами
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SoWeTo
Ответ Милан. Тонали. 8.
Тогда у Милана вся защита и вратарь были травмированы что ты тут гонишь?????
У Челси и сейчас полсостава травмированы
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Висита Эльмурзаев
Ответ Михаил Родченков
я бы хотел увидеть битву с Челси. Будет символично, если они и этих лондонцев выкинут
у этих лондонцев они они могут только с.асать к.ок.
+4
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frumkin78
Ответ TNGHT
так-то кроме этих 3-х всё остальное вполне проходимо. бенфика, наполи, интер, челси - хорошие шансы будут со всеми
Только с Наполи и Интер согласен, ты вообще видел как играет Бенфика, она просто растопчет Милан в одну калитку, как и Челси.
+1
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Ответ Александр Суряев
Видели уже в группе, спасибо, больше не надо.
Тогда у Милана вся защита и вратарь были травмированы что ты тут гонишь?????
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Ответ Вячеслав Смирнов
Перевожу, играли на уровне серядника, шансов у нас 0 на чемпионство в серии а и в лч, но мы будем бороться зарплата то капает, ничего менять не будем, будем давать капитанскую повязку тем кого хотим продлить, вдруг прокатит и без увелечения зарплаты останется. Перспективы в клубе есть, но где то далеко, там где построенный стадион и все купленные на перспективы станут топами и никого не переманят.
Не гони вагр ☝️👎👎👎
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frumkin78
Наоборот нужно попасть на итальянские клубы в 1/4 тогда хоть шанс будет. А если попадут на Бенфику будет вынос тела Милана. С Реалом будет побольше шансов.
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Святослав Гудков
Что несёшь клоун. ЦСКА ЛЕ выиграл и... Теперь лучший клуб России.
+1
-5
-4
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Игорь Новиков
Банальные слова. Как будто босс Милана, великого клуба, да ещё такая легенда, как Мальдини, мог сказать, что не будут биться.
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-1
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Arthur Jacob
Мальдини 8 финалов ЛЧ и 5 побед в них. Знает что говорит. Как же жалко что он не получил Золотой Мяч 1994 или 1995
+11
-2
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Дима Дутченко
Ответ Александр Суряев
Видели уже в группе, спасибо, больше не надо.
Сейчас Челси никакой
+2
-4
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ZZRM
Ответ MVL
В сезонах 04-10 годов хвастаться особо нечем, но зато всегда по крайней мере в зоне ЛЧ, до ЛЕ не опускались и это по-моему единственный такой случай.
Я и говорю, что не всегда подтверждали на деле, но чтобы сказать, что не на уровне с кем либо, такого точно не было.
0
-1
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TNGHT
так-то кроме этих 3-х всё остальное вполне проходимо. бенфика, наполи, интер, челси - хорошие шансы будут со всеми
+1
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Ответ Святослав Гудков
Пипец. Один раз повезло, всё, в себя поверили. Пусть чемпионат вспомнят.
Милан 7 - ми кратный чемпион в Лиге чемпионов!, круче только Реал во всем мире!, а ты за кого болеешь??? может за бестрофейник типа ПСЖы? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😄😄😄....
+4
0
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j30
3 итальянские команды могут быть в четвертьфинале и среди них нет ювентуса лет 5 назад это было бы фантастикой
+8
0
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У Милана очень молодой состав, очень, в защите играют Калулу 22 года и Тиав 21 год, а ещё Тонали 22 года, Диас 23 года, Салемакерс 23 года и Леао 23 года, все играют в ЛЧ только второй раз в жизни а Тиав вообще только первый раз, это наверное самый молодой состав Милана в истории который выиграл Скудетто и играет в ЛЧ, пока ещё очень рано думать о победе в ЛЧ, главная задача теперь на сезон - это попасть в 4-ку, а в 1/4 как повезёт, просто сыграть в свое удовольствие и заработать денег на летние трансферы, никаких задач больше у Милана на этот сезон нет, и так пока прыгнули выше головы пройдя в 1/4 финала ЛЧ ☝️👏👏👏 ...
+7
-2
+5
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MVL
Ответ ZZRM
Я фанат Реала, поэтому 100% предвзят, не спорю. Но с конца 90х, начала 00х ни разу ни Мадрид, ни кто либо ещё ещё мог сказать или подумать, что Реал не на уровне с кем-то. Да, результаты не всегда подтверждали это, но на бумаге мы всегда были на самом верху. За этот период колбасило и Баварию, и Барсу и любого другого из нынешних топов, по тем или иным причинам выбивая из когорты самых сильных, но не Реал. Удивительной силы бренд и, в первую очередь, менеджмент.
В сезонах 04-10 годов хвастаться особо нечем, но зато всегда по крайней мере в зоне ЛЧ, до ЛЕ не опускались и это по-моему единственный такой случай.
+7
-1
+6
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Вячеслав Смирнов
Перевожу, играли на уровне серядника, шансов у нас 0 на чемпионство в серии а и в лч, но мы будем бороться зарплата то капает, ничего менять не будем, будем давать капитанскую повязку тем кого хотим продлить, вдруг прокатит и без увелечения зарплаты останется. Перспективы в клубе есть, но где то далеко, там где построенный стадион и все купленные на перспективы станут топами и никого не переманят.
+1
-4
-3
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Александр Суряев
Ответ Михаил Родченков
я бы хотел увидеть битву с Челси. Будет символично, если они и этих лондонцев выкинут
Видели уже в группе, спасибо, больше не надо.
+18
-1
+17
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Ответ Святослав Гудков
Пипец. Один раз повезло, всё, в себя поверили. Пусть чемпионат вспомнят.
Какой чемпионат вспомнить???, Милан действующий чемпион Италии! ☝️...
+24
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