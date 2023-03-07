Якимушкин о том, что интервью Дзюбы смотрят больше, чем лыжников: «Сомневаюсь, что лыжные гонки когда-нибудь по популярности будут на одном уровне с футболом»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Иван Якимушкин Спорт-Экспресс Футбол

Лыжник Иван Якимушкин сомневается, что лыжные гонки будут популярнее футбола.

– Недавно вышло интервью Артема Дзюбы, и его смотрели больше, чем соревнования лыжников. Обидно ли, логично?

– Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Вот Леша Червоткин смотрит, например.

Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол.

Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу. Эти люди мелькают на экранах постоянно. Мы с детства знаем имена великих футболистов.

– Но нет ли желания их догнать? Что надо делать сейчас, когда запрос на шоу вырос?

– Лыжный спорт развивается и достаточно быстро относительно того же футбола за последние лет восемь.

Сомневаюсь, что лыжные гонки будут когда-нибудь по популярности на одном уровне с футболом, но догнать топовые зимние виды спорта и посражаться с ними мы можем, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Я вот не знаю как можно.смотреть бузову интервью дзюбы или програмы губера.Народ у нас такой падкий на всякую гадость.На дураков и идиотов интересно смотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Норд из Скайрима
Ответ Чётко_как_чечётка
Не понимаю. Ну бегут и бегут, что в этом интересного? Ладно там в школьные или студенческие годы поболеть за одногрупника, а тут...
Можно представить, что это твой одногруппник по РУДН
ахахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Норд из Скайрима
Не, ну если честно, в условной лёгкокотлетике есть прикол Но это опять же, дистанции 100, 200 метров, где действительно есть дух соперничества, индивидуальная форма и всё такое. Но если >200м, это шиза, согласен
Не понимаю. Ну бегут и бегут, что в этом интересного? Ладно там в школьные или студенческие годы поболеть за одногрупника, а тут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Норд из Скайрима
Не, ну если честно, в условной лёгкокотлетике есть прикол Но это опять же, дистанции 100, 200 метров, где действительно есть дух соперничества, индивидуальная форма и всё такое. Но если >200м, это шиза, согласен
Смотреть как бежит потный негр... Ну такое... В футболе хоть можно красиво обработать мяч или обыграться с партнёром. А вот циклические виды полное извращение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Не знаю, чечётко не могу ответить, но мне нравится смотреть эти виды. Есть какая-то своя интрига, свои суперзвезды. Одни только Фелпс и Болт чего стоят.
Болт ? Бред полный. Терпеть не мог его выступления на крупных соревнованиях, в плане - пол часа, если не час показ разминки, между предварительными забегами, пара фальш/стартов и меньше 10 сек бега .. и что ? Вот, реально, не понимал интереса, без динамики, смены шансов, когда за полтора часа все меняется в секунду. итд.. Тут 5 часов подготовки и 10 секунд соревнований )
Другой вопрос, кто Дзюбой интересуется. Тут тоже, конечно вопрос )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Норд из Скайрима
Ответ Чётко_как_чечётка
Ага, посмотрите как красиво бежит.... Не понимаю. Можно 100500 документалок на фон включить
Не, ну если честно, в условной лёгкокотлетике есть прикол
Но это опять же, дистанции 100, 200 метров, где действительно есть дух соперничества, индивидуальная форма и всё такое.
Но если >200м, это шиза, согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Чётко_как_чечётка
Интересно узнать, а что там интересного???
Не знаю, чечётко не могу ответить, но мне нравится смотреть эти виды. Есть какая-то своя интрига, свои суперзвезды.
Одни только Фелпс и Болт чего стоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ White Noise
дух соперничества, интрига, победы и поражения. Все что есть в разных видах спорта
Ага, посмотрите как красиво бежит.... Не понимаю. Можно 100500 документалок на фон включить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Noise
Ответ Чётко_как_чечётка
Интересно узнать, а что там интересного???
дух соперничества, интрига, победы и поражения.
Все что есть в разных видах спорта
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Ну не знаю, лёгкую атлетику, плавание, биатлон, лыжи лично мне смотреть интересно, пусть даже в фоновом режиме.
Интересно узнать, а что там интересного???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Чётко_как_чечётка
Да как вообще можно смотреть неигровые виды спорта??? Либо ты сам занимаешься этим видом, либо выступает твой близкий или знакомый человек. Ладно, максимум финал ОИ. В остальном это абсолютно неинтересно
Ну не знаю, лёгкую атлетику, плавание, биатлон, лыжи лично мне смотреть интересно, пусть даже в фоновом режиме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Адекватное мнение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Да как вообще можно смотреть неигровые виды спорта??? Либо ты сам занимаешься этим видом, либо выступает твой близкий или знакомый человек. Ладно, максимум финал ОИ. В остальном это абсолютно неинтересно
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Некоторые видео Дзюбы имеют больше просмотров , чем немецкое порно.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy6354
Ответ Носитель роя
Видео с Дзюбой довольно популярны. Одно из них вообще на всю страну прогремело в своё время
Какой острый ум. Новую шутку придумал!?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Носитель роя
Видео с Дзюбой довольно популярны. Одно из них вообще на всю страну прогремело в своё время
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий