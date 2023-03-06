Трент после 7:0 с «МЮ» выложил фото на фоне знака «Это Энфилд». До матча тен Хаг говорил, что не считает атмосферу на стадионе «враждебной»
Трент Александер-Арнолд выложил фото в ответ на слова Эрика тен Хага.
До матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «МЮ» (7:0) главный тренер «Юнайтед» заявил, что не считает атмосферу на «Энфилде» «враждебной»: «Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух».
Защитник «Ливерпуля» выложил фото на фоне знака «Это Энфилд» и табло на стадионе с результатом матча.
Фото: twitter.com/TrentAA
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