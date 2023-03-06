Трент после 7:0 с «МЮ» выложил фото на фоне знака «Это Энфилд». До матча тен Хаг говорил, что не считает атмосферу на стадионе «враждебной»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия стадионы Трент Александер-Арнолд Эрик тен Хаг Футбол

Трент Александер-Арнолд выложил фото в ответ на слова Эрика тен Хага.

До матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «МЮ» (7:0) главный тренер «Юнайтед» заявил, что не считает атмосферу на «Энфилде» «враждебной»: «Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух».

Защитник «Ливерпуля» выложил фото на фоне знака «Это Энфилд» и табло на стадионе с результатом матча.

Фото: twitter.com/TrentAA

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32 комментария

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Muga Gappaev
Ответ Арман Мартиросян
Каким образом победа Реала над Ливерпулем касается МЮ? Теперь что, достижениями мадридской команды будете гордиться?)
Как видишь
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Jeremy Fraser
Ответ My name is Tomas Tuchel
а что плохого сказал тен хааг?
Да в общем то ничего, но и Трент ничего плохого не сделал, просто как истинный болельщик порадовался победе и показал, что Энфилд не такое простое место, где все равны.
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Арман Мартиросян
Ответ Jeremy Fraser
Опасной дорогой идешь, прям философия Эвертона. Сезон откровенно плохой, подобная победа приятный момент, но в масштабах сезона она пока ничего не меняет.
В масштабах сезона может и поменяет, если эти три очка в итоге сделают разницу в борьбе за зону ЛЧ. Да и разницу забитых/пропущенных никто отменял)
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Трент 66
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Анчи не говорил такого бреда.
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Jeremy Fraser
Ответ Арман Мартиросян
После такого грех назвать сезон неудачной. Условные кубки лиги и суперкубки забываются со временем, а такие матчи - нет.
Опасной дорогой идешь, прям философия Эвертона.
Сезон откровенно плохой, подобная победа приятный момент, но в масштабах сезона она пока ничего не меняет.
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Мукунку хороший
Ответ А. Мостовой
манчестер Синий
Вчера был.. с горя…
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Арман Мартиросян
Ответ Никита Старовойтов
Поздравляем скаузеров с трофеем, получается!
Лично для меня это даже лучше, чем трофей, но вы можете смеяться над этим:)
+1
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Никита Старовойтов
Ответ Арман Мартиросян
После такого грех назвать сезон неудачной. Условные кубки лиги и суперкубки забываются со временем, а такие матчи - нет.
Поздравляем скаузеров с трофеем, получается!
+1
-1
0
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heyoka
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Потому что проиграл. Почему футболисты после победы улыбаются и счастливы? Потому что победили. Почему несчастные? Потому что проиграли
+7
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+7
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JetAnfild
Ответ А. Мостовой
манчестер Синий
Судя по комментам на спортсе, вчера весь Манчестер был коричневый.
+9
-2
+7
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Арман Мартиросян
Ответ dreamstep
Трент - воспитанник и фанат Ливерпуля, понятное дело он рад этой победе как и любой фанат, даже если сезон неудачный.
После такого грех назвать сезон неудачной. Условные кубки лиги и суперкубки забываются со временем, а такие матчи - нет.
+2
-1
+1
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Арман Мартиросян
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Каким образом победа Реала над Ливерпулем касается МЮ? Теперь что, достижениями мадридской команды будете гордиться?)
+12
-1
+11
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Слава Мельников
Ответ kelmarknsk
посмотрел его инстаграм и че то нет такой фотки(
А где написано что он это выложил в инстаграм?
0
0
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dreamstep
Трент - воспитанник и фанат Ливерпуля, понятное дело он рад этой победе как и любой фанат, даже если сезон неудачный.
+5
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+5
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kelmarknsk
Ответ Алан Кайтуков
Я просто не помню, он после матча с Реалом тоже такую фотку выложил, с надписью это Энфилд?
посмотрел его инстаграм и че то нет такой фотки(
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LaffyTaffy
Этот позор не смыть веками
+2
-3
-1
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llolishe
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Причем здесь Реал?
+7
-3
+4
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My name is Tomas Tuchel
Ответ Богдан Хабриев
Эм, может потому что Анчелотти ничего такого не говорил про Энфилд?
а что плохого сказал тен хааг?
+7
-3
+4
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JustF0rTheW1n322
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
С Бернабеу выложит.
+4
-3
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Висита Эльмурзаев
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Джеррард выложил же
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Blast
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Потому что Анчелотти такого не говорил))
+10
-2
+8
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Алан Кайтуков
Ответ llolishe
Фотку выложил-Манчестер вынес!Истинный скаузер!
В матче с Брайтоном я видел этого настоящего скаузера
+1
-6
-5
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ПравдоРуб
Ответ Богдан Хабриев
Эм, может потому что Анчелотти ничего такого не говорил про Энфилд?
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-15
-9
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Алан Кайтуков
Я просто не помню, он после матча с Реалом тоже такую фотку выложил, с надписью это Энфилд?
+4
-7
-3
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Богдан Хабриев
Ответ ПравдоРуб
А почему после игры с Реалом не выложил?
Эм, может потому что Анчелотти ничего такого не говорил про Энфилд?
+85
-9
+76
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