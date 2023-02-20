Ларссон о событиях на Украине: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция, и мы должны остаться. Я сразу хотел уйти»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Дания Копенгаген происшествия Йордан Ларссон Политика Футбол

Йордан Ларссон считает уход из «Спартака» на фоне событий на Украине правильным решением.

«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.

Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России.

Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.

Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал нападающий, который сейчас выступает за «Копенгаген», в интервью TV2.

Футболист сперва ушел в шведский АИК, а затем в «Шальке». Его статистика – здесь.

«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью». «Спартак» жестко попрощался с Ларссоном

К Ларссону нет вопросов из-за ухода, но то, как он это сделал – грусть

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70 комментариев

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Okaka
Ответ maggiu
В 2014-2021 годах в ДНР и ЛНР украинские военные убили более 150 детей, ещё больше ранили.
почему ты думаешь, что это украинцы, а не русская шушера, которая туда поехала "добровольцами" типа Моторыл? в ютубе же есть видео как он стреляет в разные стороны с гранатомета.
да и Плотницкий говорил, что они стреляли из жилых массивов, так что неудивительно, что по ним прилетала ответвка
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arspurs9
Ответ Sergio Grullo
Шальке хоть и в кризисе но клуб хороший, с историей. Не понимаю сарказма про ’карьеру’. Нормально там всё
Да нет. Клуб с историей, дальше то что? Но речь не об этом. После успешного сезона в Спартаке 20/21 в национальных турнирах у Ларссона 3 гола - в Швеции. Там же 2 ассиста. Все. То есть - 40 выходов на поле, 3+2. Сейчас он труп.
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bam bam
Ответ maggiu
В 2014-2021 годах в ДНР и ЛНР украинские военные убили более 150 детей, ещё больше ранили.
и мааааальчика распяли , мааааальчонкууууууу. 8 лет дамбили , а где вы раньше были. а США в Ираке что делали , двойные стандартны, кокококо, русь дырка ванючая , зато дешёвый
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deadjoker
Кац предлагает сдаться. (С) :)
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добрый грек
Ответ Александр Тараканов
Ну ушел ты и ушел ! Чё трындеть то?
Ну видимо когда делом о себе заявить не удается, остаётся только балаболить.
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Bulat89
Баба.
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Caniball
Ответ Dan Kennedy
Но бразилец почему-то ушел спокойно и не кинул клуб, а ты нет.
Да, ушел в аренду нормальную, а потом клуб еще за него 7 миллионов получил.
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maggiu
Ответ Павел Светлов
ткнули?
Ткнули. Так высветить все умственное убожество европейских политиков еще никому не удавалось. "Города за сотни тысяч километров от Германии", "смена курса на 360 градусов". Когда-нибудь и европейцы это увидят.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ dm71
Сколько гражданских погибло в Донецкой области за три года (2019-2022) до начала войны?
34 человек по моему
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Mancar Camoran 2.0
По сути, если сравнивать россию Пу 2023 и Гитлеровскую Германию, то будет масса общего, кроме экономического прорыва немцев, разумеется. А так, все один в один, свастика, зига, пропаганда и пр. У многих соловьев-киселев дома фоном работает, так что, зомби-апокалипсис в одной конкретно взятой стране не за горами.
Когда патриоты это слышат, они почему-то отвергают это интернациональным составом России. Окей

США: 75 процентов белого населения, включая не Латинского (Испанцы например)
Германия: 80 процентов коренного населения
Франция: 77 процентов Французского населения
Англия: 85 процентов белого населения.
Россия: 80 процентов населения русских.

Слушай, так это же не мешает Соловьёву называть их нацистами, а самими нет. Якобы потому-что 20 процентов населения России - не русские 🤣🤣🤣🤣🤣
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dimitrii36
Ответ Pigmalion
Нельзя, но альтернатива, выбранная Путиным - это убить в десятки, сотни раз больше людей. Считаешь ли ты это разумным?
один убивает, остальные все походу реанимируют
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Вечно в бане
Ответ Youzhny23
я правильно понимаю, что если мало то можно ? то ничего страшного? даже одна жизнь погибшая там, должна принести ответ , чтоб насилие было остановлено
«Чтобы насилие было остановлено».

Как бы вам сказать, если за год гибнет даже 5-10 человек, это плохо, никто не спорит. Только вот когда «ответ, останавливающий насилие», уносит за тот же год, десятки тысяч жизней, хочется задуматься, а нужен ли был такой ответ.
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Gari Voter come back...
Ответ Beloded2007
Байден передаёт приветики Вове, который любит длинные столы
Байден так же передает привет всем кто пойдет в окопы защать интересы коллективного запада))
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Юрий Кечко
Не переживай , нам тоже так сказали
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Pigmalion
Ответ Youzhny23
я правильно понимаю, что если мало то можно ? то ничего страшного? даже одна жизнь погибшая там, должна принести ответ , чтоб насилие было остановлено
Нельзя, но альтернатива, выбранная Путиным - это убить в десятки, сотни раз больше людей. Считаешь ли ты это разумным?
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Mancar Camoran 2.0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"1984" напоминает. Особенно момент "Дети просят свою уставшую маму пойти на повешение. Они говорят "Мы хотим видеть повешение" И конец "Уинстон Смит понял, что он исправился, стал на путь истины"
По сути, если сравнивать россию Пу 2023 и Гитлеровскую Германию, то будет масса общего, кроме экономического прорыва немцев, разумеется. А так, все один в один, свастика, зига, пропаганда и пр. У многих соловьев-киселев дома фоном работает, так что, зомби-апокалипсис в одной конкретно взятой стране не за горами.
+2
-3
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Hong Kil
Просто разорвать контракт стало легитимно, просто так за свои деньги никто и не уехал бы.
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Zakal
это и есть Сво,на украине разве есть друга я официальная трактовка?
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Arfist
Вижу «на Украине» — сразу «плюс» за грамотность.
+1
-3
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Лёха Жданчик
Ответ dm71
Сколько гражданских погибло в Донецкой области за три года (2019-2022) до начала войны?
Ко ко ко ко ко где вы были 8лет когда данбили Бамбас....
+2
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Андрей Никитин99
Ответ maggiu
В 2014-2021 годах в ДНР и ЛНР украинские военные убили более 150 детей, ещё больше ранили.
🤣🤣🤣🤣🤣
Ну ладно даже если так то с 24.02.2022 по сегодняшний день погибло 35.000 гражданских
Это официальные данные ООН
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SSilence
Ну и конечно же еще: весь мир против.
"Западный мир против нас" А вот Индия и Китай, которые нагло выбивают скидки на нефть и газ - это друзья :)
+4
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mancunian82
Ответ Аркадий Аркадич
Ну вот сбежал как крыса - тебе судьба и вернула все "великолепной" карьерой после побега. Таких персонажей награда всегда находит.
Ваш комент, олицетворение всей России)
Вас на первом канале заждались 😂😂😂
Клоун…
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Mancar Camoran 2.0
Если под словом "всё" понимается война с Украиной, то да, миллионы роzzиян её поддерживают, ведь соловьев-киселев делают свою работу)
"1984" напоминает. Особенно момент "Дети просят свою уставшую маму пойти на повешение. Они говорят "Мы хотим видеть повешение"

И конец "Уинстон Смит понял, что он исправился, стал на путь истины"
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-3
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Youzhny23
Ответ dm71
Сколько гражданских погибло в Донецкой области за три года (2019-2022) до начала войны?
я правильно понимаю, что если мало то можно ? то ничего страшного? даже одна жизнь погибшая там, должна принести ответ , чтоб насилие было остановлено
+1
-3
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