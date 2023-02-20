Ларссон о событиях на Украине: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция, и мы должны остаться. Я сразу хотел уйти»

считает уход из « » на фоне событий на Украине правильным решением.

«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.

Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России.

Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.

Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал нападающий, который сейчас выступает за « », в интервью TV2.

Футболист сперва ушел в шведский АИК, а затем в «Шальке». Его статистика – здесь.

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