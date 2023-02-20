Ларссон о событиях на Украине: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция, и мы должны остаться. Я сразу хотел уйти»
Йордан Ларссон считает уход из «Спартака» на фоне событий на Украине правильным решением.
«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.
Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России.
Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.
В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.
Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал нападающий, который сейчас выступает за «Копенгаген», в интервью TV2.
Футболист сперва ушел в шведский АИК, а затем в «Шальке». Его статистика – здесь.
«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью». «Спартак» жестко попрощался с Ларссоном
К Ларссону нет вопросов из-за ухода, но то, как он это сделал – грусть
да и Плотницкий говорил, что они стреляли из жилых массивов, так что неудивительно, что по ним прилетала ответвка
США: 75 процентов белого населения, включая не Латинского (Испанцы например)
Германия: 80 процентов коренного населения
Франция: 77 процентов Французского населения
Англия: 85 процентов белого населения.
Россия: 80 процентов населения русских.
Слушай, так это же не мешает Соловьёву называть их нацистами, а самими нет. Якобы потому-что 20 процентов населения России - не русские 🤣🤣🤣🤣🤣
Как бы вам сказать, если за год гибнет даже 5-10 человек, это плохо, никто не спорит. Только вот когда «ответ, останавливающий насилие», уносит за тот же год, десятки тысяч жизней, хочется задуматься, а нужен ли был такой ответ.
Ну ладно даже если так то с 24.02.2022 по сегодняшний день погибло 35.000 гражданских
Это официальные данные ООН
Вас на первом канале заждались 😂😂😂
Клоун…
И конец "Уинстон Смит понял, что он исправился, стал на путь истины"