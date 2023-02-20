Владелец «Ливерпуля» Хенри: «Продаем ли мы клуб? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да»
Владелец «Ливерпуля» заявил, что не планирует продавать клуб.
В ноябре появилась новость о том, что американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010 года, выставила его на продажу.
«Я знаю, что было много разговоров и сводок о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.
Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да», – заявил Джон Хенри.
Инвесторы: «Красивое»
-Нет
-А будете?
- Буду
Лучше бы так ответил.
Походу на Беллингема придется скинуться всей фанбазой.
-Нет, просто показываем.
-Красивое...