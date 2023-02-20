Владелец «Ливерпуля» Хенри: «Продаем ли мы клуб? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес Джон Хенри Футбол

Владелец «Ливерпуля» заявил, что не планирует продавать клуб.

В ноябре появилась новость о том, что американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010 года, выставила его на продажу. 

«Я знаю, что было много разговоров и сводок о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да», – заявил Джон Хенри

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25 комментариев

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Alexander Poljakov
Ответ Stivi M.D.
Возможно выставление МЮ на продажу спутало все карты, самые жирные предложения пошли им, и теперь американцы решили взять паузу. Как теория, но конечно не факт, наверно все гораздо сложнее.
я думаю всё ещё проще: продавать не хотим, но если вы предложите кучу денег мы подумаем )
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sersan
Обычные предпродажные речи) для того, чтобы поднять цену.
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Helge
Хенри: «Продаем ли мы клуб? Нет. Просто показываем»
Инвесторы: «Красивое»
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Tydeus
Ответ Антон Чугунов
С таким сезоном, продать клуб будет сложно. Последняя надежда «Ливерпуля» - Лига чемпионов, но в ней встречи с «Реалом», уже совсем завтра..
Ну да, покупатель, конечно, оценивает товар не по фан-базе, составу, доходам, истории, стадиону, а по одному сезону - это же самый надежный способ 4+ млрд. долларов вложить
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QWertY
Ответ Александр Иванов
Можно было бы получше разобраться в ситуации, нет? Нуньес это исключение. Хотели показать,что могут покупать так игроков,но не значит что будут это делать стабильно. Да и купили его, избавившись при этом сразу от 3х игроков атаки, отбив почти 40 лимонов сразу. Клоппу нужен был полузащитник топовый? Да. Не купили. Гакпо купили за копейки так-то по сравнению с нынешними ценами. Клопп успел взять ЛЧ,АПЛ и все внутренние кубки,а клуб до сих пор играет одной и той же защитой и полузащитой. Единственное,что претерпело изменение это атака. А теперь глянь на то как изменились составы других клубов. И это я не говорю о том,что Ливерпуль не может кого-то привлечь большой зарплатой. Салах еле еле получил свой большой контракт. И то после 6 лет нахождения в клубе
Не вина владельцев, что Клопп своими тренировками загнал игроков. В центре у него Хендерсон, Тьяго, Фабиньо, Кейта, Карвалью, Милнер и Кертис Джонс. Куда еще полузащитников? Если бы Клопп хотел ЦП, то ему бы купили. Им же больше делать нечего, кроме как покупать ненужного Гакпо для Клоппа
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Александр Иванов
Ответ QWertY
Так жаль, что эти америкосы купили ему за 150 Нуньеза и Гакпо. Ах да, я ж забыл, их взяли за деньги от трансфера Коутинью
Можно было бы получше разобраться в ситуации, нет? Нуньес это исключение. Хотели показать,что могут покупать так игроков,но не значит что будут это делать стабильно. Да и купили его, избавившись при этом сразу от 3х игроков атаки, отбив почти 40 лимонов сразу. Клоппу нужен был полузащитник топовый? Да. Не купили. Гакпо купили за копейки так-то по сравнению с нынешними ценами. Клопп успел взять ЛЧ,АПЛ и все внутренние кубки,а клуб до сих пор играет одной и той же защитой и полузащитой. Единственное,что претерпело изменение это атака. А теперь глянь на то как изменились составы других клубов. И это я не говорю о том,что Ливерпуль не может кого-то привлечь большой зарплатой. Салах еле еле получил свой большой контракт. И то после 6 лет нахождения в клубе
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Юрий Балышев
Только шороху наделали,людей напугали , часть вины нынешнего положения лежит именно на них.
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kabanchiks
Свалите уже уроды-жмоты из Ливерпуля. Вас здесь никто не хочет видеть.
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QWertY
Ответ Александр Иванов
Боули даёт бабки только так. Шейхи вообще без комментариев. Скоро будет и Юнайтед. И только эти ребята не изменяют себе. Немного жаль Клоппа
Так жаль, что эти америкосы купили ему за 150 Нуньеза и Гакпо. Ах да, я ж забыл, их взяли за деньги от трансфера Коутинью
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Адепт Суперлиги
Ответ Александр Иванов
Боули даёт бабки только так. Шейхи вообще без комментариев. Скоро будет и Юнайтед. И только эти ребята не изменяют себе. Немного жаль Клоппа
и все они нарушают ффп)
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АРТУР АЛИЕВ
- Вы пьёте?
-Нет
-А будете?
- Буду
+2
-1
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Александр Иванов
Боули даёт бабки только так. Шейхи вообще без комментариев. Скоро будет и Юнайтед. И только эти ребята не изменяют себе. Немного жаль Клоппа
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Kossuth
Моя прелесть))
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QWertY
МЮ просто перетянул всех потенциальных покупателей)
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Nik Yeremich
А зачем продавать успешный актив.
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Юрий Р.
Если летом не будет стоящих приобретения, думаю, тогда фанаты Ливерпуля устроят эти владельцам такие протесты, при которых "митинги" против супер лиги покажутся им лёгким дождиком!
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Александр Кудрявцев
А это мне надо было,продают или нет
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Vadiay
"Продаем ли мы "Ливерпуль"? Нет, мы его уже продали".
Лучше бы так ответил.
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Антон Чугунов
С таким сезоном, продать клуб будет сложно. Последняя надежда «Ливерпуля» - Лига чемпионов, но в ней встречи с «Реалом», уже совсем завтра..
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Stivi M.D.
Возможно выставление МЮ на продажу спутало все карты, самые жирные предложения пошли им, и теперь американцы решили взять паузу. Как теория, но конечно не факт, наверно все гораздо сложнее.
+13
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+9
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Azamat Jumanazarov
у этих парней есть стратегия, но тщеславие и жмотярство превалирует над всем
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error505
быть или не быть? продаваться или нет, вот в чём вопрос!
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achrustalev
Нет, не отдам я тебя никому — такая корова нужна самому.
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Арман Мартиросян
Hello darkness my old firend...
Походу на Беллингема придется скинуться всей фанбазой.
+11
-1
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Inside 88 LW
-Вы продаете рыбов?
-Нет, просто показываем.
-Красивое...
+56
-2
+54
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