Владелец «Ливерпуля» Хенри: «Продаем ли мы клуб? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да»

Владелец «Ливерпуля» заявил, что не планирует продавать клуб.

В ноябре появилась новость о том, что американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010 года, выставила его на продажу.

«Я знаю, что было много разговоров и сводок о « », но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да», – заявил .