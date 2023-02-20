Ларионов о «Торпедо»: «Ставить автобус у ворот – убийство хоккея. Сам подам в отставку, если так будет. Наше кредо – атака, удовольствие болельщиков»

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов после разгрома от ЦСКА (3:8) ответил на вопрос о манере игры своей команды.

– Очень красивый хоккей сам по себе. Недавно Кирилл Петров из «Ак Барса» бросил фразу, что с таким стилем игры трудно на что-то рассчитывать в плей-офф. И ваша фраза, что вы не будете изменять себе...

– Вы знаете, я не люблю комментировать...

– Нет, не комментарий, а по игре. Потому что вы как мушкетеры – от атаки, но это плей-офф, а ЦСКА – чемпион, они реально кубковые ребята.

– Да, я могу повториться: то, что мы делаем, мы будем продолжать делать. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни влево.

Ставить автобус у своих ворот – это убийство хоккея. Если так станет, тогда я просто сам подам в отставку. В этом плане тогда мы возвращаемся к той скучной игре, которая... и так она отталкивает зрителя. Вы видите, на матчах в Москве народ не приходит.

Наше кредо – атака, наше кредо – давать удовольствие болельщикам, это основное. А процесс, который ребята делают, он все равно даст результат. Мы смотрим с надеждой, с оптимизмом на первый раунд плей-офф. Как мы играли в атаку, так и будем играть в атаку, – заявил главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
Ответ Дядя Федор Макларен
В плей-офф с шашками наголо? Сомнительное решение. Если только ради удовольствия, но точно не Кубка.
А с автобусом прям Торпедо за кубок будет бороться можно подумать. Попыток много было, лучше феерить в регулярке и приносить удовольствие болельщикам и вылететь во втором раунде, чем ставить автобус и вылететь так же во втором раунде. При чём ладно бы Торпедо не давало результат с такой игрой, но результат есть, они чуть ли не впервые начнут плей-офф дома. Так что всё там правильно делают и Ларионов большой молодец. Если на его веку Торпедо ещё и деньжат побольше получит, будет совсем здорово.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Федор Макларен
Ответ Haman
Игорь Николаевич один из немногих, кто говорит вслух о том, что хоккей для болельщиков и их удовольствия. Браво, Профессор! Пусть у Вас всё получится!
В плей-офф с шашками наголо? Сомнительное решение. Если только ради удовольствия, но точно не Кубка.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haman
Игорь Николаевич один из немногих, кто говорит вслух о том, что хоккей для болельщиков и их удовольствия.
Браво, Профессор! Пусть у Вас всё получится!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Федор Макларен
Посмотреть бы на Оленей в плей-офф против ЦСКА, Локо или Динамо...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Правильно сделал, что про Гуску ничего плохого не сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий