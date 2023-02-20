Ларионов о «Торпедо»: «Ставить автобус у ворот – убийство хоккея. Сам подам в отставку, если так будет. Наше кредо – атака, удовольствие болельщиков»

после разгрома от (3:8) ответил на вопрос о манере игры своей команды.

– Очень красивый хоккей сам по себе. Недавно Кирилл Петров из «Ак Барса» бросил фразу, что с таким стилем игры трудно на что-то рассчитывать в плей-офф. И ваша фраза, что вы не будете изменять себе...

– Вы знаете, я не люблю комментировать...

– Нет, не комментарий, а по игре. Потому что вы как мушкетеры – от атаки, но это плей-офф, а ЦСКА – чемпион, они реально кубковые ребята.

– Да, я могу повториться: то, что мы делаем, мы будем продолжать делать. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни влево.

Ставить автобус у своих ворот – это убийство хоккея. Если так станет, тогда я просто сам подам в отставку. В этом плане тогда мы возвращаемся к той скучной игре, которая... и так она отталкивает зрителя. Вы видите, на матчах в Москве народ не приходит.

Наше кредо – атака, наше кредо – давать удовольствие болельщикам, это основное. А процесс, который ребята делают, он все равно даст результат. Мы смотрим с надеждой, с оптимизмом на первый раунд плей-офф. Как мы играли в атаку, так и будем играть в атаку, – заявил главный тренер « ».