Загитова о хобби: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих увлечениях вне спорта.

– Мне поднимают настроение забавные видео или комедии. Вообще, меня достаточно легко рассмешить, и это здорово, ведь смех продлевает жизнь.

– График спортсмена буквально расписан по минутам. Удается ли вам находить время на себя?

– Очень люблю уделять себе время – для меня это обязательное условие комфортной жизни. Например, ухаживать за кожей я начала лет в 12, и с тех пор это мой особый ритуал для расслабления.

Также свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики.

– Как выглядит ваш идеальный выходной?

– Выспаться, позавтракать, сходить на массаж и посмотреть хороший фильм.

Пройтись по магазинам тоже люблю, пообщаться с друзьями. Еще для меня очень важно провести время в кругу семьи за вкусным обедом или ужином.

Конечно, 24 часа – не так много, и их часто не хватает на все то, что я желала бы сделать, но вышеперечисленное стараюсь уместить в один день, – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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74 комментария

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Альфира Смирнова
Ответ Девочка с севера
Нет, пусть поёт, изучает галактику и тд, только не на публику. Так будет лучше для всех.
Замёрзла что ли на севере?
Решать что лучше для всех -это уж слишком,ведь, многие любят движение, а не статику на диване..
Кстати, Алина никому не указывает как жить и поёт, учится ,живет не для тебя.
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Daishi
Ответ Viks
"изучению английского языка" --- С русским уже всё?
А представляете, если Алиночка в медицину ударится?) Миллионы человек сразу болеть перестанут, а некоторые вообще бессмертие обретут, лишь бы избежать приема..))
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Charliz
Ответ Павел Светлов
астрономии?
Почитайте, тут уже несколько спецов в этой науке образовались ))
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Веселый грибочек
Ответ Тихонида
Будет обзвон космонавтов на эту тему?)
Да, актуальный вопрос. Кстати, "доктора филологических наук" прибежали на ветку в числе первых. Интересно, а космонавты и астрофизики когда подтянутся?
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Девушка Безимени
)) все смешнее и смешнее
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fillette
Ответ Девочка с севера
Нет, пусть поёт, изучает галактику и тд, только не на публику. Так будет лучше для всех.
А она публично изучает галактики? И где, не подскажете? )) Публичный космос у нас совсем другие девы )).
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Anfitan
Ответ fillette
Ну, из топовых японцев мало кто его хорошо знает. Там только Мияхара им хорошо владеет, поскольку это ее специализация была в универе, если не ошибаюсь. Алина на английском говорит точно, поскольку она и с Ханю общалась без переводчиков, и с Белл... Вопрос, насколько там высокий уровень, например, чтобы давать интервью...
безусловно и в наших сборных есть говорящие) я про спортсменов в целом. Азиаты многие говорят, просто азиатский английский это что-то))))
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fillette
Ответ Verhovn
Спела очень плохо. Я не хейтер Загитовой. Просто есть здравый смысл. Мне так-то пофиг)
Вы не хейтер, просто ошиблись веткой )). Здесь не про пение ))...
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fillette
Ответ Туц
аххах) Ну Алинау нас тоже Космос) Как и Саша с Ками. логично и ей изучать галактику)
Нет, Алина, к счастью - человек. Но наш ФК космос - это весьма любопытные объекты для изучения )).
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Лариса Стародубцева
Все смешалось в доме Облонских --Толстой.
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Павел Светлов
Ответ Charliz
Зашла посмотреть одним глазом, как местные «академики» и «профессора» в области вокала, астрономии, русского языка, риторики и прочего будут давать свою никому на фиг не нужную оценку и хоть как-то сублимировать свою неудачную жизнь))).
астрономии?
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Ola BP
Расширяет чёрную дыру, так сказать.
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Daishi
Ответ Тихонида
Будет обзвон космонавтов на эту тему?)
Плоскоземельщиков тоже надо обзвонить, тут у нас могут получится перспективные дебаты..))
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Туц
аххах) Ну Алинау нас тоже Космос) Как и Саша с Ками. логично и ей изучать галактику)
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Владимир Харько
Ответ Даша Лавренова
Она же не диплом собирается получать. Что интересно, то и читает, молодец
Вот как раз "строение галактики" это тема для диплома)
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Verhovn
Спела очень плохо.
Я не хейтер Загитовой. Просто есть здравый смысл. Мне так-то пофиг)
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Веселый грибочек
Ответ Natalia Gladkia
Хорошее спокойное интервью, с милыми подробностями жизни Алины и ,что я отметила, всегда в приоритете ее общение с семьей, а это очень важно и дарит настоящую радость!
+++++ Да, действительно. Семья у Алины всегда в приоритете -- это важно. Замечательная семья у Алины. Хорошее интервью и интересные подробности.
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Александр Ерохин
- Что вы думаете о корпускулярно-волновой природе света?
- Я не Света, я Алина
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fillette
Ответ Владимир Харько
Какие "галактики", начни с изучения астрономии.
Вооот, астрономы подтянулись ))). Филологов пока маловато ))...
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Whiskey cat
Ответ Евгения Гринева
Не самую информативную часть сделали новостью, там и поинтереснее есть куски
Еще не вечер. Разобьют все)
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fillette
Ответ Anfitan
не применительно к Алине, а вообще, КАК?! может спортсмен топового уровня не знать английский, прям стыдно за наших. время есть (но лучше в танчики поиграть и в инсте посидеть), практики море и с носителями языка и со славянами и с азиатами....не понимаю....
Ну, из топовых японцев мало кто его хорошо знает. Там только Мияхара им хорошо владеет, поскольку это ее специализация была в универе, если не ошибаюсь. Алина на английском говорит точно, поскольку она и с Ханю общалась без переводчиков, и с Белл... Вопрос, насколько там высокий уровень, например, чтобы давать интервью...
+6
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AnnaPak
Ответ udod
интересно, как часто её видят в институте, а ведь получит дипломчик (а может и два) исследовательница строения галактики
Видят и не только в университете, вашими молитвами с успехом!
+3
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Natalia Gladkia
Ответ fillette
Это для разогрева, чтобы успели объяснить Алине, что у нее хобби неправильные )).
Так уже объясняют, перебивая друг друга, бегут теряя тапки, кто первый кинет известную субстанцию в Загитову"?
+3
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Девочка с севера
Нет, пусть поёт, изучает галактику и тд, только не на публику. Так будет лучше для всех.
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Биатлонная зима
Ответ Девочка с севера
Да, но галактика...
Может Алина хочет изучить звезды и их расположение ? Ну не только Большуюи Малую Медведицу все знают, есть очень много разных еще
+3
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