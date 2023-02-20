Загитова о хобби: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих увлечениях вне спорта.

– Мне поднимают настроение забавные видео или комедии. Вообще, меня достаточно легко рассмешить, и это здорово, ведь смех продлевает жизнь.

– График спортсмена буквально расписан по минутам. Удается ли вам находить время на себя?

– Очень люблю уделять себе время – для меня это обязательное условие комфортной жизни. Например, ухаживать за кожей я начала лет в 12, и с тех пор это мой особый ритуал для расслабления.

Также свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики.

– Как выглядит ваш идеальный выходной?

– Выспаться, позавтракать, сходить на массаж и посмотреть хороший фильм.

Пройтись по магазинам тоже люблю, пообщаться с друзьями. Еще для меня очень важно провести время в кругу семьи за вкусным обедом или ужином.

Конечно, 24 часа – не так много, и их часто не хватает на все то, что я желала бы сделать, но вышеперечисленное стараюсь уместить в один день, – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

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