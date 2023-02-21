Евгений Свечников набрал 1+1 с «Сиэтлом» и стал 2-й звездой матча. У него 4 (3+1) очка в последних 5 играх

набрал 1+1 с « » и стал 2-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Кракеном» (4:0).

В 42 матчах текущего сезона у 26-летнего игрока стало 13 (7+6) очков. В последних 5 играх – 4 (3+1) балла.

Сегодня Свечников (12:34, 0:10 – в большинстве, полезность «+2») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.