Евгений Свечников набрал 1+1 с «Сиэтлом» и стал 2-й звездой матча. У него 4 (3+1) очка в последних 5 играх
Евгений Свечников набрал 1+1 с «Сиэтлом» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Сан-Хосе» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:0).
В 42 матчах текущего сезона у 26-летнего игрока стало 13 (7+6) очков. В последних 5 играх – 4 (3+1) балла.
Сегодня Свечников (12:34, 0:10 – в большинстве, полезность «+2») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
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