Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Кремонезе». Он лидер «Торино» по системе «гол+пас»

Полузащитник «Торино» помог команде избежать поражения от « ».

Россиянин отдал голевую передачу защитнику на 79-й минуте матча 23-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:2.

Арендованный у «Аталанты» хавбек лидирует в « » по количеству результативных действий в чемпионате. Он забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса за 17 матчей. У Антонио Санабрии и Николы Влашича по 6 очков по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.