Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Кремонезе». Он лидер «Торино» по системе «гол+пас»
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук помог команде избежать поражения от «Кремонезе».
Россиянин отдал голевую передачу защитнику Вилфриду Синго на 79-й минуте матча 23-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:2.
Арендованный у «Аталанты» хавбек лидирует в «Торино» по количеству результативных действий в чемпионате. Он забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса за 17 матчей. У Антонио Санабрии и Николы Влашича по 6 очков по системе «гол+пас».
Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.
Но у российских футболистов в отличии от советских - физика всегда самая слабая сторона ..
Вообще, что Миранчук, что Головин проводят отличный сезон !