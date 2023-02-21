Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Кремонезе». Он лидер «Торино» по системе «гол+пас»

Теги Торино серия А Италия Кремонезе Алексей Миранчук Вилфрид Синго Футбол

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук помог команде избежать поражения от «Кремонезе».

Россиянин отдал голевую передачу защитнику Вилфриду Синго на 79-й минуте матча 23-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:2.

Арендованный у «Аталанты» хавбек лидирует в «Торино» по количеству результативных действий в чемпионате. Он забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса за 17 матчей. У Антонио Санабрии и Николы Влашича по 6 очков по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Rojo Crio
Вот двоякое ощущение. С одной стороны самый креативный игрок матча, 6 ключевых пассов (ни у кого больше 1 нету), с другой 0 ударов по воротам. Когда не играет Влашич, Лехё обыграться вообще не с кем. То есть то что играет классно, но сам футбол точно не самый лучший для него. Есть ощущение что для Торино он больше важен, чем Торино для него.
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Артем Дроздов
Были бы партнёры немного точны, мог бы Хет-трик ассистеннтский сделать!
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U. M. A. Muhammad
Столько хороших пасов выкатил Миранчук, мин 2-3 голевые передачи у него могли быть. Какое то ощущение у меня что физикой проблемы у Леши, все бегут как угорелые а Миранчук как Месси в основном пешеходит ( не умоляя заслуг Миранчука)
+1
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+1
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OldRedWhite
Можно бы в Реал , на подмену Модричу !
Но у российских футболистов в отличии от советских - физика всегда самая слабая сторона ..
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OldRedWhite
Ответ Under
4+3 за полсезона так-то довольно скромно
Ну так это Торино - они не про голы )))
+14
-1
+13
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Кирилл
Миранчук уже поставил лучший результат в Италии по системе «гол + пас» и сравнялся по голам за сезон в Италии.

Вообще, что Миранчук, что Головин проводят отличный сезон !
+3
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LLiriKK
Отрадно, что наши сборники - Головин и Миранчук - проводят если уж не статистически лучшие в карьерах, то в европейских чемпионатах - точно, - свои сезоны! Хочется верить, что парни пойдут-таки на повышение, а не поддадутся соблазну оставить все «как есть».
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-1
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Игорь Гурьев
Как же радует, что он не превратился в очередного лимитчика🙏
+1
-1
0
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Asdf Qwerty
Что Миранчук, что Головин, что Кокорин показывают уровень наших футболистов за рубежом
+12
-2
+10
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Under
Ответ Андрей Хенто
Обрел себя и свою команду, надеюсь, что Торино выкупит его. Алексей заслужил это своей игрой и игровыми показателями.
4+3 за полсезона так-то довольно скромно
+8
-8
0
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yng 83
Фон благоприятный
+1
-1
0
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Дьяков Евгений
Чё творят канадцы
0
-1
-1
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Андрей Хенто
Обрел себя и свою команду, надеюсь, что Торино выкупит его. Алексей заслужил это своей игрой и игровыми показателями.
+17
-2
+15
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