«Надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда, зная расписание. К счастью, это про меня». 74-летний Уорнок возглавил «Хаддерсфилд» через 10 месяцев после ухода из футбола

74-летний возглавил «Хаддерсфилд» до конца сезона.

Английский специалист уже тренировал команду с 1993 по 1995 год.

В апреле 2022 года Уорнок объявлял о завершении тренерской карьеры.

«Это отличный вызов. Я всегда думал, что если вернусь, то сделаю это в конце февраля. Я хочу работать только 10 недель в году. К тому же я всегда хотел вернуться только в клуб, который люблю: « », « », « ».

Моя жена Шэрон сказала: «Команде нужна помощь, почему бы тебе не помочь?»

Нас ждет отличный график. Если знать расписание, надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда. К счастью, это про меня», – заявил Уорнок.

После 31 тура «Хаддерсфилд» занимает 23-е место в Чемпионшипе, набрав 28 очков.

Изображение: htafc.com