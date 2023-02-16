«Надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда, зная расписание. К счастью, это про меня». 74-летний Уорнок возглавил «Хаддерсфилд» через 10 месяцев после ухода из футбола

Теги Нил Уорнок Кардифф Сити Куинз Парк Рейнджерс Хаддерсфилд чемпионшип Футбол

74-летний Нил Уорнок возглавил «Хаддерсфилд» до конца сезона.

Английский специалист уже тренировал команду с 1993 по 1995 год.

В апреле 2022 года Уорнок объявлял о завершении тренерской карьеры.

«Это отличный вызов. Я всегда думал, что если вернусь, то сделаю это в конце февраля. Я хочу работать только 10 недель в году. К тому же я всегда хотел вернуться только в клуб, который люблю: «Хаддерсфилд», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф».

Моя жена Шэрон сказала: «Команде нужна помощь, почему бы тебе не помочь?»

Нас ждет отличный график. Если знать расписание, надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда. К счастью, это про меня», – заявил Уорнок.

После 31 тура «Хаддерсфилд» занимает 23-е место в Чемпионшипе, набрав 28 очков.

Изображение: htafc.com

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergen
Фигасебе падение у хадерсфилда с 3го места в прошлом году на 23е..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик91
74?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LazialeSpb
С иронией
Удачи деду
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Был бы не хуже Поттера
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий