«Надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда, зная расписание. К счастью, это про меня». 74-летний Уорнок возглавил «Хаддерсфилд» через 10 месяцев после ухода из футбола
74-летний Нил Уорнок возглавил «Хаддерсфилд» до конца сезона.
Английский специалист уже тренировал команду с 1993 по 1995 год.
В апреле 2022 года Уорнок объявлял о завершении тренерской карьеры.
«Это отличный вызов. Я всегда думал, что если вернусь, то сделаю это в конце февраля. Я хочу работать только 10 недель в году. К тому же я всегда хотел вернуться только в клуб, который люблю: «Хаддерсфилд», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф».
Моя жена Шэрон сказала: «Команде нужна помощь, почему бы тебе не помочь?»
Нас ждет отличный график. Если знать расписание, надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда. К счастью, это про меня», – заявил Уорнок.
После 31 тура «Хаддерсфилд» занимает 23-е место в Чемпионшипе, набрав 28 очков.
Изображение: htafc.com
Удачи деду