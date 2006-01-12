Бывший главный тренер «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Кардифф Сити» назвал свою пятерку лучших тренеров в истории АПЛ.

«Я бы поставил на первое место: он изменил взгляд на футбол, привнес много того, чего не было прежде. Он ввел в штат диетологов, фитнес-тренеров, использовал видеотехнологии – он изменил устройство АПЛ.

Второй – . Я никогда не видел такого командного движения. У него играет Давид Сильва – лучший игрок, которого я видел в АПЛ. Пеп в команде всего несколько лет, но его влияние просто невероятно. Так что ставлю его вторым.

Клоппа ставлю на третье место. Он определенно станет еще лучше. Учитывая все то, что он сделал в клубе и в молодежной академии, учитывая то, что он будет тут работать еще лет десять, – он третий сейчас, но легко может подняться на первое место через несколько нет.

На четвертую строчку я, пожалуй, поставлю сэра Алекса Фергюсона. Отдам ему небольшое преимущество перед , потому что сэр Алекс работал дольше. Мне кажется, что он работал в эпоху, когда первостепенное значение имело управление кадрами, и Фергюсон был, пожалуй, лучшим в этом.

Жозе близок к нему, и мне нравится в нем то, как он работает с прессой в самые сложные моменты. Я поставлю его на пятую строчку», – сказал Уорнок.