Бывший главный тренер «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Кардифф Сити» Нил Уорнок назвал свою пятерку лучших тренеров в истории АПЛ.
«Я бы поставил Арсена Венгера на первое место: он изменил взгляд на футбол, привнес много того, чего не было прежде. Он ввел в штат диетологов, фитнес-тренеров, использовал видеотехнологии – он изменил устройство АПЛ.
Второй – Пеп Гвардиола. Я никогда не видел такого командного движения. У него играет Давид Сильва – лучший игрок, которого я видел в АПЛ. Пеп в команде всего несколько лет, но его влияние просто невероятно. Так что ставлю его вторым.
Клоппа ставлю на третье место. Он определенно станет еще лучше. Учитывая все то, что он сделал в клубе и в молодежной академии, учитывая то, что он будет тут работать еще лет десять, – он третий сейчас, но легко может подняться на первое место через несколько нет.
На четвертую строчку я, пожалуй, поставлю сэра Алекса Фергюсона. Отдам ему небольшое преимущество перед Жозе Моуринью, потому что сэр Алекс работал дольше. Мне кажется, что он работал в эпоху, когда первостепенное значение имело управление кадрами, и Фергюсон был, пожалуй, лучшим в этом.
Жозе близок к нему, и мне нравится в нем то, как он работает с прессой в самые сложные моменты. Я поставлю его на пятую строчку», – сказал Уорнок.