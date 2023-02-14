«Спартак» продлил Абаскаля, «Ливерпуль» победил «Эвертон», каминг-аут Янкто, «Авангард» и «Салават» в плей-офф, скандал с Нобоа, отрыв «Наполи» – уже 15 очков и другие новости

1. Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Пишут, что зарплата испанца по новому контракту составит 1,5 млн евро.

2. Полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто совершил каминг-аут.

3. Голы Салаха и Гакпо принесли «Ливерпулю» три очка с «Эвертоном» (2:0). Это первая победа команды Клоппа в АПЛ в 2023-м.

4. В КХЛ СКА победил «Барыс», «Авангард» обыграл «Динамо» Минск, а «Салават Юлаев» был сильнее «Сочи». «Авангард», «Салават» и «Витязь» оформили выход в плей-офф.

5. «Интер» не забил «Сампдории» на выезде (0:0), в результате чего отрыв «Наполи» от миланцев вырос до 15 очков после 22 туров.

6. Девушка Кристиана Нобоа сообщила об избиении, не назвав человека, от которого пострадала. Футболист «Сочи» заявил, что не избивал свою подругу. Бывшая жена эквадорца поддержала его.

7. «ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара летом. Боссы клуба хотят продать бразильца, Лео сомневается в продлении контракта, утверждает Foot Mercato. Впрочем, по другим данным, аргентинец хочет остаться в парижской команде.

8. НХЛ. «Миннесота» уступила «Флориде», Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. МОК обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде-2024, с рекомендацией не требовать отстранения.

10. Лео Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 6-й, Винисиус – 7-й, Хвича – 8-й.

11. Комментатор, назвавший Руслана Малиновского русским, извинился перед ним в твиттере. Украинский полузащитник «Марселя» заявил, что ждет извинений в прямом эфире.

12. НБА. 40 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» справиться с «Бруклином» и другие результаты.

13. В «Челси» считают Грэма Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет, увольнять специалиста не собираются. Ориентиром выступает пример Микеля Артеты в «Арсенале».

14. «Макларен» и «Астон Мартин» показали болиды 2023 года, а «Уильямс» продемонстрировал настоящую машину на сезон перед обкаткой в Сильверстоуне.

15. «Спорт-Экспресс» составил рейтинг из 30 самых влиятельных людей российского футбола. Его возглавил президент РФС Александр Дюков. В частности, отмечается, что президент ЦСКА Евгений Гинер по просьбе Дюкова высказывался за переход в Азию, хотя у него противоположная позиция.

16. Илон Маск может купить «МЮ». Ранее он уже заявлял об этом, но затем назвал свои слова шуткой. Кроме того, предложение о покупке «Юнайтед» сделают катарские инвесторы.

17. УЕФА несет ответственность за давку и беспорядки на финале ЛЧ-2022, говорится в независимом отчете, который сам УЕФА и заказал. Власти Франции обвиняли в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».

18. Американские болельщики назвали Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории. Брэди – 2-й, Али – 3-й, Леброн – 6-й, Месси – 8-й, сообщает аналитическая компания Morning Consult.

Цитаты дня.

Станислава Константинова: «Если есть возможность в нейтральном статусе ехать на соревнования – конечно, нужно ехать. Карьера у каждого спортсмена одна»

Игорь Акинфеев: «Говорят: «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта». Пусть так считают, но я мечтал играть в ЦСКА. Люблю команду с детства и не предам ее»

Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»

Зарема Салихова: «Надо четко разделять, а каждый ли ветеран «Спартака» – на самом деле ветеран. Один зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ»

Член МОК Ги Дрю: «Нет никаких причин лишать россиян и белорусов участия в Олимпиаде. Что думают Макрон и мэр Парижа – их проблемы»

«Зенит» способен выиграть ЛЧ. Российский клуб выиграет в ближайшие пару лет, думаю». Адебайор об РПЛ

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!