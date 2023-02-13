КХЛ. СКА сыграет с «Барысом», «Авангард» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против «Северстали»

Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Сочи Хоккей

СКА сыграет с «Барысом» на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В других матчах дня «Авангард» примет «Динамо» Минск, а «Локомотив» встретится с «Северсталью».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – СКА
Дата проведения
13 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Динамо Минск
Дата проведения
13 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Локомотив
Дата проведения
13 февраля, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Витязь
Дата проведения
13 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Салават Юлаев
Дата проведения
13 февраля, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

24 комментария

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mifdamir@icloud.com
Шумаков и К должна разгромить соперника!
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Barsum
Только СКА, только победа! Питеру удачи и без травм!
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Профи66
САЛАВАТ- победы вам!
0
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Stellar
Удачи, СКА, ждём победы!
+1
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+1
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Игорь Климов
Ответ Максим Викторович
Авангарду сегодня нужна только победа, так как в сентябре-месяце омский клуб потерпел поражение на выезде со счетом 6-3 от минского Динамо, но тогда "ястребы" были не на ходу, потерпели шесть неудач кряду.
Ястребы вперёд!
0
-1
-1
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Данила
Ответ Дмитрий9779
Домой вроде Пашнина отправили.
Да точно Пашнин, ок.
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Rodgeras
Взять забрать за рога!
За Авангард!
+1
-4
-3
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Данила
За СКА, за Питер !
+3
-4
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Данила
Авангарду победу .
+3
-2
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Дмитрий9779
Ответ Данила
СКА устали уже, ещё перелёт. Никишин до того устал что его домой отправили из Омска. Барыс свеженькие, так что у них все шансы для победы есть .
Домой вроде Пашнина отправили.
+1
-1
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Дмитрий9779
За СКА!!!
+2
-4
-2
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Дмитрий9779
Ответ Hilo Gir
Календарь как будто специально сделали,Барыс не играл 8 дней,Ска в тонусе перед Барысом три игры провёл.кому это нужно, бардак этот когда кончиться.что за ненормальный состовлял этот календарь.
СКА играет 4-ю игру на выезде,потерял из за травм игроков,это конечно неважно.+СКА уже ничего не надо,практически выиграли регулярку.Действительно,кому это нужно.
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Данила
Ответ Hilo Gir
Календарь как будто специально сделали,Барыс не играл 8 дней,Ска в тонусе перед Барысом три игры провёл.кому это нужно, бардак этот когда кончиться.что за ненормальный состовлял этот календарь.
СКА устали уже, ещё перелёт. Никишин до того устал что его домой отправили из Омска. Барыс свеженькие, так что у них все шансы для победы есть .
+1
-1
0
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Максим Викторович
Авангарду сегодня нужна только победа, так как в сентябре-месяце омский клуб потерпел поражение на выезде со счетом 6-3 от минского Динамо, но тогда "ястребы" были не на ходу, потерпели шесть неудач кряду.
+2
-2
0
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Максим Викторович
Стихия, сила, мощь и шквал, болей за омский Авангард!
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Данила
Ничего себе, обычно в 8-9часов сообщают , а сегодня в пол двенадцатого)) совсем работать не хотят.
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йозе марино
СЮ как обычно удачи желаю и ждем очередного поражения ске, позорный слив предсказываю им))
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Александр Невский
Барыс нужно выгонять из КХЛ
+2
-6
-4
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Hilo Gir
Календарь как будто специально сделали,Барыс не играл 8 дней,Ска в тонусе перед Барысом три игры провёл.кому это нужно, бардак этот когда кончиться.что за ненормальный состовлял этот календарь.
+4
-1
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Раменки за Динамо
Поздно сегодня спорц проснулся, похоже, всей редакцией супербоул смотрели.
+1
-2
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Александр Невский
Авангард только победа сегодня и 3 место на востоке
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-4
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Кеша
За зубров и барсов !
+1
-4
-3
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Игорь Климов
Омский Авангард удачи и победы!
+4
-4
0
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