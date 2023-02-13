КХЛ. СКА сыграет с «Барысом», «Авангард» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против «Северстали»

сыграет с « » на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В других матчах дня « » примет « » Минск, а « » встретится с «Северсталью».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ