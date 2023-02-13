КХЛ. СКА сыграет с «Барысом», «Авангард» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против «Северстали»
СКА сыграет с «Барысом» на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В других матчах дня «Авангард» примет «Динамо» Минск, а «Локомотив» встретится с «Северсталью».
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За Авангард!