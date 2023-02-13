Станислава Константинова: «Если есть возможность ехать на соревнования в нейтральном статусе – конечно, нужно ехать. Карьера у каждого спортсмена одна»

Экс-фигуристка Станислава Константинова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и возможном выступлении в нейтральном статуса.

– Предугадать что-то невозможно, только сидеть, ждать и верить. Можно сколько угодно рассуждать, что мировой спорт от этого только потерял, а мы сейчас всем покажем, что у нас совсем не хуже.

Но все равно ситуация плохая и для нас, и для всего мира. Но у них просто чуть меньше конкуренция и в целом они не заметят потери нас через несколько лет, а вот для нас это будет очень тяжело. Потому что весь спорт по сути поставлен с ног на голову.

Просто надеюсь, что нас как можно быстрее допустят, спорт отделят от политики и этих нюансов, и все будет по олимпийским принципам.

– Не могу не спросить тебя как спортсменку – у нас иногда призывают бойкотировать соревнования. С дивана это делать удобно, хочется твое мнение услышать.

– Карьера у каждого спортсмена одна, мы всю жизнь на это кладем. Если есть возможность ехать в нейтральном статусе – конечно, нужно ехать. Тут каждый спортсмен вправе решать.

Если бы я была действующей спортсменкой, я бы, конечно, поехала. Но если будут какие-то другие условия, то это... на усмотрение каждого спортсмена. Честно, не знаю, как бы я поступила.

Легко сидеть на диване и говорить об этом. Легко завершить карьеру и говорить об этом. Трудно стоять там и взвешивать. Хочется просто закрыть глаза, проснуться – и все в порядке.

В жизни так не бывает. К сожалению, часто мы все несем ответственность не только за свои, но и чужие решения и поступки, – сказала Константинова.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?