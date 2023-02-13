Станислава Константинова: «Если есть возможность ехать на соревнования в нейтральном статусе – конечно, нужно ехать. Карьера у каждого спортсмена одна»

Теги сборная России женское катание Политика Станислава Константинова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Экс-фигуристка Станислава Константинова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и возможном выступлении в нейтральном статуса. 

– Предугадать что-то невозможно, только сидеть, ждать и верить. Можно сколько угодно рассуждать, что мировой спорт от этого только потерял, а мы сейчас всем покажем, что у нас совсем не хуже.

Но все равно ситуация плохая и для нас, и для всего мира. Но у них просто чуть меньше конкуренция и в целом они не заметят потери нас через несколько лет, а вот для нас это будет очень тяжело. Потому что весь спорт по сути поставлен с ног на голову.

Просто надеюсь, что нас как можно быстрее допустят, спорт отделят от политики и этих нюансов, и все будет по олимпийским принципам.

– Не могу не спросить тебя как спортсменку – у нас иногда призывают бойкотировать соревнования. С дивана это делать удобно, хочется твое мнение услышать.

– Карьера у каждого спортсмена одна, мы всю жизнь на это кладем. Если есть возможность ехать в нейтральном статусе – конечно, нужно ехать. Тут каждый спортсмен вправе решать.

Если бы я была действующей спортсменкой, я бы, конечно, поехала. Но если будут какие-то другие условия, то это... на усмотрение каждого спортсмена. Честно, не знаю, как бы я поступила.

Легко сидеть на диване и говорить об этом. Легко завершить карьеру и говорить об этом. Трудно стоять там и взвешивать. Хочется просто закрыть глаза, проснуться – и все в порядке.

В жизни так не бывает. К сожалению, часто мы все несем ответственность не только за свои, но и чужие решения и поступки, – сказала Константинова.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Крольков
Карьера одна, а мам с папой много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Ответ Мадина Уйгурова
С учётом того, что под подъезд может приехать чёрный воронок, а все слова надо фильтровать- не думаю. Но это очевидно, никто не хочет карьеру закапывать только лишь из-за невозможности надеть футболку с триколором.
То есть если спортсмен скажет, что поедет выступать только под нашим флагом, за ним приедет чёрный воронок? Прям Галаад какой-то 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
Здесь принципиальный вопрос в другом. Ради чего ты тренируешься? Какова цель? Что тебе больше нравится: процесс или результат? Что важнее: спорт как часть жизни, или титулы, или премии? Если сам процесс или деньги - ехать нет смысла. Если нужны титулы - ответ очевиден. Другой вопрос, для чего нужны тебе эти титулы? Ведь однажды спорт закончится в жизни каждого, с титулами или без. Сможешь ли ты смотреть на свои медали и осознавать, что ты враг народа?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Competition Score
Диван - дело наживное. Каждый в свое время на нем оказывается и начинает давать советы. Как Константинова, которой давали возможность ездить на старты с флагом, только толка не было от ее поездок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
Ответ Olga Tchistyakov
Верни государству все вложенные в твоё спортивное развитие денежные ресурсы и можешь ехать хоть на всё четыре стороны.Хотя ты уже всё равно никуда не поедёшь.
А чемпионы еще должны опустить флаг государства на победных для них соревнованиях, и гимн в обратную сторону проиграть...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Ответ Леди Брэкнелл
Интересно, хоть один спортсмен скажет, что поедет только под российским флагом? Риторический вопрос.
С учётом того, что под подъезд может приехать чёрный воронок, а все слова надо фильтровать- не думаю. Но это очевидно, никто не хочет карьеру закапывать только лишь из-за невозможности надеть футболку с триколором.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Ответ Olga Tchistyakov
Верни государству все вложенные в твоё спортивное развитие денежные ресурсы и можешь ехать хоть на всё четыре стороны.Хотя ты уже всё равно никуда не поедёшь.
смешно это читать особенно после того, как ребёнка чтобы записать в хоккейную школу ту же, покупаешь экипировки тысяч на 100, а если ребёнок хочет вратарём быть то на все 300. Это помимо ежедневных такси туда-обратно и питания. Мы государству ничего не должны, отдаём налогами и ещё сверху платим за все сами.
Пусть государство вернёт миру мирную жизнь, а потом поговорим.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Olga Tchistyakov
Верни государству все вложенные в твоё спортивное развитие денежные ресурсы и можешь ехать хоть на всё четыре стороны.Хотя ты уже всё равно никуда не поедёшь.
Это государство у нее даже платья потребовало вернуть 🤡
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
russalka
Ответ Olga Tchistyakov
Верни государству все вложенные в твоё спортивное развитие денежные ресурсы и можешь ехать хоть на всё четыре стороны.Хотя ты уже всё равно никуда не поедёшь.
Что ещё государству отдать, кроме денег? Все возможности и саму жизнь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Спасибо Стасе, а то уже надоело слушать сказки про то, как мировой спорт без нас пострадает, пострадают только наши спортсмены, к сожалению
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Интересно, хоть один спортсмен скажет, что поедет только под российским флагом? Риторический вопрос.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga Tchistyakov
Верни государству все вложенные в твоё спортивное развитие денежные ресурсы и можешь ехать хоть на всё четыре стороны.Хотя ты уже всё равно никуда не поедёшь.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Лоел
Вот они люди с пониженной социальной ответственностью, и почему то из Питера их особенно много.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Rums67
Дорогие спортсмены, сидите ровно. Тренируйтесь. Будьте готовы к стартам. Ехать или нет на мировые старты решают большие дяди и тети.
сам то готовился бы если бы не знал пригодится это?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Забавно, но мнение функционеров(патриοтοв) на зарплате противоположно мнению спортсменов, на эту зарплату не претендующих🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rums67
Дорогие спортсмены, сидите ровно.
Тренируйтесь. Будьте готовы к стартам.
Ехать или нет на мировые старты решают большие дяди и тети.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий