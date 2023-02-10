Стефано Пиоли: «Милан» хотел снова выиграть скудетто, но теперь наша цель – попасть в топ-4»
Стефано Пиоли высказался о нынешнем состоянии «Милана».
Главный тренер «Милана» сделал это на пресс-конференции перед матчем 22-го тура Серии А против «Торино», который состоится сегодня.
«Я очень сосредоточен и мотивирован. Я знаю, с кем имею дело, с моими игроками. Такие моменты являются частью нашей работы.
Победа [в чемпионате] в прошлом году уже была исключительной. Мы хотели выиграть чемпионат снова, это было бы еще более необыкновенно. С завтрашнего дня (пресс-конференция состоялась 9 февраля – прим. Sports.ru) начинается новый чемпионат с целью попасть в четверку лучших. Чемпионат не закончится завтра, это не так, осталось 17 игр.
Я могу контролировать две вещи: отношение игроков и приверженность делу здесь, в Милане. И я удовлетворен. У меня нет ни времени, ни желания контролировать то, о чем говорят со стороны.
Я всегда нахожусь с командой даже на разминке, чтобы понять, нужно ли их успокоить или мотивировать. Честно говоря, я не заметил недостатка решимости в подготовке к последним нескольким матчам», – заявил главный тренер «Милана».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Торино». Начало – в 22:45 по московскому времени.
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Меня больше удивляло, что 2.5 сезона Пиоли выжимал по сути максимум из этой команды и шёл только без откровенных спадов (случайные поражения прошлой зимой). А в прошлом сезоне и вовсе прыгнул выше головы.
Милану вполне по силам.