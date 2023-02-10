Анзор Кавазашвили: «Тедеско доскакал до сборной Бельгии. «Спартак» – трамплин, все экс-тренеры хорошо устроились»
Анзор Кавазашвили оценил назначение Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.
«Тедеско короткое время поскакал в России по бровкам и после уехал в «Лейпциг», а сейчас доскакал и до сборной.
«Спартак» – трамплин, все экс-тренеры команды хорошо устроились. Теперь мы видим, что Тедеско возглавил национальную сборную. Ему оказали огромное доверие. Он прошел через «Спартак» и потом уже в Германии дал результат.
Посмотрим, как у него получится в сборной Бельгии. Это уже проблемы их федерации», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»
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