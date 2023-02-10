Анзор Кавазашвили: «Тедеско доскакал до сборной Бельгии. «Спартак» – трамплин, все экс-тренеры хорошо устроились»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Анзор Кавазашвили Доменико Тедеско Футбол

Анзор Кавазашвили оценил назначение Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.

«Тедеско короткое время поскакал в России по бровкам и после уехал в «Лейпциг», а сейчас доскакал и до сборной.

«Спартак» – трамплин, все экс-тренеры команды хорошо устроились. Теперь мы видим, что Тедеско возглавил национальную сборную. Ему оказали огромное доверие. Он прошел через «Спартак» и потом уже в Германии дал результат.

Посмотрим, как у него получится в сборной Бельгии. Это уже проблемы их федерации», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»

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26 комментариев

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Stt
Не игнорь таблетки, дедок. Плохо закончится, ядом захлебнешься.
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kaka10
Ответ Заборостроитель
Да, помним был такой список "Они ушли за титулами"
Спартак - это очищение, карма.
Все свои грехи отмывают и идут к успеху
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Макс Y-O-Y
Ответ Александр Баскаков
Насмешил ,тедеско как тренер полный ноль!!! Просто в Бельгии все с залитыми глазами ,им только радугу подавай
Вы зачем зарегистрировались не под своей фамиллией, Александр Владимирович Мостовой )
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Snafu
Ответ yrok77
Да кто у него интервью постоянно берет?🤔
РБ Спорт и Метарейтингс, в новостях же указаны источники. Я не в курсе, кто это, но у них явно страсть к эксплуатации маразматических пенсионеров с корыстными целями.
+1
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KOTOV71
" До": Штудгарт,Ховенхайм,Шальке.." после": Лейпциг,но конечно только " Великий Спартак" дал тренеру Путевку в Жизнь! " Прям " Фабрика Звёзд"!(Легенд) и смешно,и как-то неловко.
+6
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+6
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Александр Баскаков
Ответ Антимосковский
набрался опыта в спартаке!
Опыта как прыгать по бровке
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Александр Баскаков
Насмешил ,тедеско как тренер полный ноль!!! Просто в Бельгии все с залитыми глазами ,им только радугу подавай
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Aziz Kadyrow
У этих ветеранов горит жопа))
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Михаил1970
Сам Анзор провел в Спартаке всего один сезон и доскакался до бывшего члена комитета по этике, а теперь раздает комментарии на Спортс.ру. Для него Спартак тоже трамплин)
+3
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Bot Vinnik
Тедеско доскакал до сборной, а дед на мыслях-скакунах до маразма, и останавливаться не собирается. Бес в ребро
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Алексей Магоев
Ответ Фарит Абдрашитов
Анзор! Огласите весь список пожалуйста экс-тренеров хорошо устроившихся.
Якин - сб. Швейцарии
Эмери - Астон Вилла
Витория - сб. Египта
Карпин - Ростов
Черчесов - Ференцварош
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блокад блокадыч
Ответ KOTOV71
После Спартака был Лейпциг.. почему именно Спартак -" трамплин"?
а до Спартака - Шальке
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Фарит Абдрашитов
Анзор! Огласите весь список пожалуйста экс-тренеров хорошо устроившихся.
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Заборостроитель
Да, помним был такой список "Они ушли за титулами"
+2
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Антимосковский
набрался опыта в спартаке!
+1
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Дядя ТУРА
Ответ yrok77
Да кто у него интервью постоянно берет?🤔
санитары, на полставки журналисты
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Дурачок
Вот бы у Кавазашвили бомбануло, если сборную Бельгии возглавил бы Александр Мостовой!
+1
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Юрий Кечко
Ответ Korney
переобулся,но сарказм никуда не дел.
Маразм*
+12
-1
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Mohnatiy
Дедушка уже старенький, духа не хватает прямо признать, что ЫКСПЕРДЫ в очередной раз облажались с оценкой тренера.
+3
-3
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Konstantin Zorin
Доскакал? А может, просто заслужил своей работой?
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KOTOV71
После Спартака был Лейпциг.. почему именно Спартак -" трамплин"?
+3
-2
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Vinar
Ага, Каррера подтвердит
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Евгений - 79
Особенно аленичев с Титовым.
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maks44
Мнение токсичных ветеранов очень важно для нас.
+4
-4
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Korney
переобулся,но сарказм никуда не дел.
+14
0
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