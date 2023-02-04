Гол Корреа «Хетафе» засчитали после замены форварда. Решение об офсайде отменили после ВАР

Теги Хетафе Атлетико Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос видеоповторы Анхель Корреа Футбол

Гол форварда «Атлетико» Анхеля Корреа «Хетафе» был засчитан после замены игрока.

27-летний футболист удачно сыграл на добивании на 60-й минуте при счете 0:0, однако изначально мяч не был засчитан из-за возможного нахождения футболиста в офсайде.

Корреа был заменен на Янника Карраско на 61-й минуте, после чего главный судья Антонио Матеу Лаос по итогам просмотра видеоповтора принял решение засчитать гол. Нападающий отпраздновал взятие ворот, уже находясь на скамейке.

В текущем сезоне аргентинец забил 5 голов за 19 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

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1 комментарий

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Эль Иберико
ПО сути, всё верно решили в этом эпизоде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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