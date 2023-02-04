Гол Корреа «Хетафе» засчитали после замены форварда. Решение об офсайде отменили после ВАР
Гол форварда «Атлетико» Анхеля Корреа «Хетафе» был засчитан после замены игрока.
27-летний футболист удачно сыграл на добивании на 60-й минуте при счете 0:0, однако изначально мяч не был засчитан из-за возможного нахождения футболиста в офсайде.
Корреа был заменен на Янника Карраско на 61-й минуте, после чего главный судья Антонио Матеу Лаос по итогам просмотра видеоповтора принял решение засчитать гол. Нападающий отпраздновал взятие ворот, уже находясь на скамейке.
В текущем сезоне аргентинец забил 5 голов за 19 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
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