«Интер» отдал Раду в аренду «Осеру». Ошибка вратаря лишила миланцев 1-го места за 4 тура до конца прошлого сезона
«Осер» объявил об аренде Ионуца Раду у «Интера».
Вратарь, в первой половине сезона выступавший на правах аренды за «Кремонезе»,будет играть за французский клуб до конца сезона.
Напомним, что ошибка румына в прошлом сезоне позволила «Милану» обогнать «Интер» в таблице за 4 тура до конца сезона в чемпионате Италии и в последствии занять первое место. Раду не попал по мячу после броска из аута, и «Болонья» забила в пустые ворота.
Фото: aja.fr
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