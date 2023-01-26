«Интер» отдал Раду в аренду «Осеру». Ошибка вратаря лишила миланцев 1-го места за 4 тура до конца прошлого сезона

« » объявил об аренде у « ».

Вратарь, в первой половине сезона выступавший на правах аренды за « »,будет играть за французский клуб до конца сезона.

Напомним, что ошибка румына в прошлом сезоне позволила «Милану» обогнать «Интер» в таблице за 4 тура до конца сезона в чемпионате Италии и в последствии занять первое место. Раду не попал по мячу после броска из аута, и «Болонья» забила в пустые ворота.

Фото: aja.fr

Этот глупейший привоз вратаря лишил «Интер» чемпионства. Пас из аута, кикс мимо мяча – не повторяйте