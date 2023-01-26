«Интер» отдал Раду в аренду «Осеру». Ошибка вратаря лишила миланцев 1-го места за 4 тура до конца прошлого сезона

Теги Осер Интер лига 1 Франция серия А Италия трансферы Кремонезе Ионуц Раду Футбол

«Осер» объявил об аренде Ионуца Раду у «Интера».

Вратарь, в первой половине сезона выступавший на правах аренды за «Кремонезе»,будет играть за французский клуб до конца сезона.

Напомним, что ошибка румына в прошлом сезоне позволила «Милану» обогнать «Интер» в таблице за 4 тура до конца сезона в чемпионате Италии и в последствии занять первое место. Раду не попал по мячу после броска из аута, и «Болонья» забила в пустые ворота.

Фото: aja.fr

Этот глупейший привоз вратаря лишил «Интер» чемпионства. Пас из аута, кикс мимо мяча – не повторяйте

16 комментариев

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Андрюха с района
Раду, конечно, сильно тупонул. Но почему-то никто не пишет о втором виновнике такого косяка. А это Ваня, который зачем-то решил вскинуть на вратаря. Глупое решение. Но он в ТТХ, вот его расплата)
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2RIN
Обсер в Осер
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Mitya26
Пипец промах. Лишил Интер возможного чемпионства. Заслуженное наказание.
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Direct free kick
Ответ Милан.Тэо
Это конечно было просто эпически, спасибо тебе Раду за Скудетто для Милана ! 👍👏👏👏
Это ложь. Ошибка румына ничего не решила. Решили кабинетные игры интера - нечего было из-за ковида ныть и переносить игру и на так насыщенный апрель. Милан же играл теми кто есть, когда было туго
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DaBebraZ
Раду не рады в интере
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Милан.Тэо
Ответ Евгений Суханов
Согласен полностью. Команда провалила второй круг, кто-то валит на Раду. Я болельщик Интера, но полностью согласен, что не наиграли мы на чемпионство
Понимаю вас, а ещё сказалось то что Интер играл в 1/8 ЛЧ с Ливерпулем, и после каждого матча с ними потерял очки в чемпионате, а Милан не играл тогда уже в ЛЧ и был сосредоточен только на чемпионате и был свежее, вот что ещё сказалось на игре Интера в чемпионате ...
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Igor Shalamov
Ответ Брукс Хэтлин
Раду ни при чём. Зимнее дерби, в котором Жиру вырвал победу для Милана, было важнее. После того поражения Интер ещё долго штормило.
Да не дерби было решающим. Интер херово и до этого играл. Матчи с сампдорией, сассуоло и Торино этому пример
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Блуждающий странник
Интер и без этой ошибки терял первую строчку, на тот момент счет был 1-1 на 80 минуте. Вероятность, что Интер дожмет была меньше, плохой матч был в их исполнении, а то повесили всех собак на парня
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Lo Zio
Милан заслуженно выиграл чемпионат. Все было в руках Интера, но наши бравые ребята играли невнятно.
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Брукс Хэтлин
Ответ Милан.Тэо
Это конечно было просто эпически, спасибо тебе Раду за Скудетто для Милана ! 👍👏👏👏
Раду ни при чём. Зимнее дерби, в котором Жиру вырвал победу для Милана, было важнее. После того поражения Интер ещё долго штормило.
+6
-3
+3
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Евгений Суханов
Ответ Милан.Тэо
Милан тогда на финише одержал 6 шесть ! побед подряд над сильными командами, и заслуженно стал чемпионом ! ☝️
Согласен полностью. Команда провалила второй круг, кто-то валит на Раду. Я болельщик Интера, но полностью согласен, что не наиграли мы на чемпионство
+3
-4
-1
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Евгений Суханов
Ответ Милан.Тэо
Это конечно было просто эпически, спасибо тебе Раду за Скудетто для Милана ! 👍👏👏👏
Этих очков не хватило бы все равно
+12
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+10
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Милан.Тэо
Милан тогда на финише одержал 6 шесть !
побед подряд над сильными командами, и заслуженно стал чемпионом ! ☝️
+11
-5
+6
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Galano
Герой Милана!
+4
-4
0
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Милан.Тэо
А с другой стороны Интер должен был сам забивать, если хотели выиграть чемпионат, так что сами и виноваты что проиграли тогда Болонье 1 - 2 ☝️ ...
+17
-3
+14
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Милан.Тэо
Это конечно было просто эпически, спасибо тебе Раду за Скудетто для Милана ! 👍👏👏👏
+28
-7
+21
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