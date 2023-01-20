Микель Артета: «Троссард усилит «Арсенал». Он разносторонний, интеллектуальный игрок»
Микель Артета прокомментировал трансфер Леандро Троссарда в «Арсенал».
«Троссард – разносторонний игрок с высокими техническими способностями и интеллектом, большим опытом игры в АПЛ и на международном уровне».
Леандро усилит наш состав по мере того, как мы вступаем во вторую часть сезона. С нетерпением ждем начала работы с ним.
Приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале», – заявил тренер лондонского клуба.
Адаптирован к лиге, зрелый по возрасту, может сыграть на любой из 4х позиций в атаке, может и забить и отдать передачу, идеально