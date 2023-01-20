Микель Артета: «Троссард усилит «Арсенал». Он разносторонний, интеллектуальный игрок»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Футбол

Микель Артета прокомментировал трансфер Леандро Троссарда в «Арсенал».

«Троссард – разносторонний игрок с высокими техническими способностями и интеллектом, большим опытом игры в АПЛ и на международном уровне».

Леандро усилит наш состав по мере того, как мы вступаем во вторую часть сезона. С нетерпением ждем начала работы с ним.

Приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале», – заявил тренер лондонского клуба.

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16 комментариев

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Alar Asus
Отличный трансфер в данной ситуации.
Адаптирован к лиге, зрелый по возрасту, может сыграть на любой из 4х позиций в атаке, может и забить и отдать передачу, идеально
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Арсений Элин
Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Зачем нужно следит за Мудриком он игрок челси мы Канонири будем следит за своим командой COYG!!!
Аххаха, в этом согласен, но мы не вы...нам что Челси,что Арсенал,но моё мнение Арсенал выиграл тк бельгиец сформировавшийся игрок приспособленый к АПЛ уверен лучше себя проявит!
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valek 211
На мой взгляд,он даже лучше Мудрика
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Сергей Афанасьев
Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Тепер Тилеманса и летом Райса и будем гатовы на ЛЧ
Мюнхенские сантехники вас заждались
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-3
-3
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corazón blanco
Отличный трансфер, добавит вариативности и глубину состава.
+1
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Vít K
Однозначно! Думаю, и Артета, как тренер, поможет ему быстро освоиться и развиваться.
Тепер Тилеманса и летом Райса и будем гатовы на ЛЧ
+2
0
+2
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Арсений Элин
Ну теперь будем следить мудрик в челси и бельгиец в арсенале! кто купил лучшего левого вингера?!...будем посмотреть)
Зачем нужно следит за Мудриком он игрок челси мы Канонири будем следит за своим командой COYG!!!
+5
-1
+4
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rigobersong
Брайтон походу только для Челси ценник в 80 ставит:))🤣🤣🤣 Конечно в титане все небось угорают, вместо игрока с 5ю голами в УПЛ за 100 лямов, взяли Бельгийского топаря за 20ку:))
+1
-1
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Лëха Лютый
Интересный трансфер, не удивлюсь если окажется успешнее Мудрика в Челси
+3
0
+3
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Арсений Элин
Ну теперь будем следить мудрик в челси и бельгиец в арсенале! кто купил лучшего левого вингера?!...будем посмотреть)
0
0
0
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EmptyGuitar1753
Ждем еще один хет-трик на Энфилде
+6
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Спасибо пенсам что увезли от нас 100 миллионого развода года!!!
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Robs8n Madrid
Крутой трансфер. Молодцы. Леандро интересный игрок.
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Евгений Квасников
Интересно. Посмотрим. А так не за Арсенал а за МЮ,но усилившись Арсенал даст бой любой команде и соответственно больше интриги до конца АПЛ!!!
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M_i_t_y_a
Отличный трансфер, удачи в Арсенале
+1
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Vít K
Однозначно! Думаю, и Артета, как тренер, поможет ему быстро освоиться и развиваться.
+9
0
+9
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