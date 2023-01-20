Микель Артета: «Троссард усилит «Арсенал». Он разносторонний, интеллектуальный игрок»

прокомментировал трансфер в «Арсенал».

«Троссард – разносторонний игрок с высокими техническими способностями и интеллектом, большим опытом игры в и на международном уровне».

Леандро усилит наш состав по мере того, как мы вступаем во вторую часть сезона. С нетерпением ждем начала работы с ним.

Приветствуем Леандро и его семью в « », – заявил тренер лондонского клуба.