Контракт Троссарда с «Арсеналом» – до июня 2026-го. Медосмотр – сегодня

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Сумма трансфера составит 21 млн фунтов, еще 4-5 млн фунтов «Брайтон» может получить в виде бонусов. Вчера вечером клубы достигли полной договоренности о переходе 28-летнего вингера.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что у Троссарда были предложения от других английских клубов, а также от французских команд, однако он хотел только в «Арсенал». Получив звонок из лондонского клуба, Леандро ответил немедленным согласием. У бельгийца был разговор с . Троссард был очень рад, что получил возможность перейти в «Арсенал».

Сегодня футболист пройдет медосмотр для «канониров». Контракт с ним будет рассчитан до июня 2026 года.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в «Брайтоне». Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.