Контракт Троссарда с «Арсеналом» – до июня 2026-го. Медосмотр – сегодня

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Леандро Троссард Фабрицио Романо Футбол

Леандро Троссард переходит в «Арсенал» из «Брайтона».

Сумма трансфера составит 21 млн фунтов, еще 4-5 млн фунтов «Брайтон» может получить в виде бонусов. Вчера вечером клубы достигли полной договоренности о переходе 28-летнего вингера.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что у Троссарда были предложения от других английских клубов, а также от французских команд, однако он хотел только в «Арсенал». Получив звонок из лондонского клуба, Леандро ответил немедленным согласием. У бельгийца был разговор с Микелем Артетой. Троссард был очень рад, что получил возможность перейти в «Арсенал».

Сегодня футболист пройдет медосмотр для «канониров». Контракт с ним будет рассчитан до июня 2026 года. 

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в «Брайтоне». Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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TrueGooner
Смотрел нарезки с его участием, сложилось впечатление, что немного жадноват, что ли. Да, много бьёт из разных позиций, техничный, быстрый, но когда есть вариант с пасом на игрока в более выгодной/убойной позиции, выбирает бить по воротам. Надеюсь, Артета интегрирует его в свою игру.
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Кухзод Замиров
Заметьте он забивает только командам из топ-6
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Микель Венгер
Ответ D-oh!
Брайтон видел один раз в этом сезоне - игра с Ливерпулем, в которой Троссард участие не принимал, но видел полуживую сборную Бельгии на ЧМ, где Троссард ничего не показал. Он реально крут? Просто по сборной такого мнения не сложилось
это же насколько он отличный игрок, что не участвуя в матче с Ливерпулем, умудрился забить им хет-трик. Эду гений просто
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Konstantin Meerov
дешевле чем мурзик в три раза, а по игре не уступает
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Mario14
Ответ gPk
Пример гениальной аналитики.Сильный нап на фоне чего ?Брайтона?-Возможно. Кукуреллья и Биссума тоже смотрелись отлично на своих позициях пока были игроками Брайтона.Перешли в другой клуб и их уровень резко пропал. Что-то я этого сильного напа по игре за сборную не видел. Ну и про 5 лет смешно читать.Он то в 28 лет ничего выдающегося не показывал ,так почему он должен до 33 спокойно играть?
Брайтон далеко не слабый клуб! Оттуда уже забрали казалось бы всех лучших игроков и тренера, но они всё равно по всем статьям вынесли в этом сезоне Челси 4:1 и Ливерпуля 3:0...
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Lidin_papa
Ответ D-oh!
Брайтон видел один раз в этом сезоне - игра с Ливерпулем, в которой Троссард участие не принимал, но видел полуживую сборную Бельгии на ЧМ, где Троссард ничего не показал. Он реально крут? Просто по сборной такого мнения не сложилось
Реально крут. Я бы даже сказал: "Арсенально крут")
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despoletaev@gmail.com
Молодцы что взяли игрока на здесь и сейчас
На вырост есть Мартинелли
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despoletaev@gmail.com
Прям дешево. И очень забивной.
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tyuiop tyuiop
Ответ Блуждающий странник
Пример грамотной трансферной политики. Остальным клубам стоит поучиться, урвать сильного напа, который уже готов к АПЛ за копейки по меркам рынка и ему даже 30 нет, ещё 5 лет спокойно поиграет
Чё тут грамотного?
Потратили деньги а в борьбе за чемпионство не помощник
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-1
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Романов
Арсеналу повезло очень , Троссард хоть и старше , но куда предпочтительнее выглядит
Да, поборется за 4 место
Зачем им мудрики, чемпионства
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Uf1k
Ответ Wekil Halylow
Стартовый состав Арсенала готов его приобрели для скамейки
Его берут прямо сейчас для конкуренции с Нкетией, но он однозначно хорош своим универсализмом, может и на фланге играть. Но в целом Вы правы, игрок в основном для ротации, которой Арсеналу не хватает
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Роман Марченко
Ответ Ildar Shagiev
И Бен Вайт был игроком Брайтона, тоже уровень резко пропал после перехода?
кстати, пока он играл в центре тот сезон, ему было сложнее, как казалось со стороны
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Блуждающий странник
Ответ Алексей Толстюк
Там сильный нап пока больше 11г+п в апл не делал, Он игрок хороший, но не стоит его переоценивать.
Игроков атаки не нужно оценивать только исходя из показателя голов. На дворе 2023 год пора уже изучать статистику. Он забивает сколько и должен исходя из моментов и даже выше, у него хорошая реализация. Помимо голов у него масса других достоинств, играя за Арсенал у него будут выше все статистические показатели
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Ashot Kafka
Ответ gPk
Пример гениальной аналитики.Сильный нап на фоне чего ?Брайтона?-Возможно. Кукуреллья и Биссума тоже смотрелись отлично на своих позициях пока были игроками Брайтона.Перешли в другой клуб и их уровень резко пропал. Что-то я этого сильного напа по игре за сборную не видел. Ну и про 5 лет смешно читать.Он то в 28 лет ничего выдающегося не показывал ,так почему он должен до 33 спокойно играть?
У Тоттенхэма ни один из летних трансферов не заиграл - может дело не в Брайтоне все-таки?
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Блуждающий странник
Ответ gPk
Пример гениальной аналитики.Сильный нап на фоне чего ?Брайтона?-Возможно. Кукуреллья и Биссума тоже смотрелись отлично на своих позициях пока были игроками Брайтона.Перешли в другой клуб и их уровень резко пропал. Что-то я этого сильного напа по игре за сборную не видел. Ну и про 5 лет смешно читать.Он то в 28 лет ничего выдающегося не показывал ,так почему он должен до 33 спокойно играть?
Я бы не сказал, что Кукурелья реально хорошо смотрелся. По мне он изначально был переоценен, просто средний игрок. Биссума согласен, но он не выглядит переоцененным, он неплохо играет за ТТХ, тут стоит отметить сложную модель Конте и неудачную по стилю для него команду. Нужно же понимать в Брайтоне с их системой игроки обороны смотрятся предпочтительнее чем форварды, там вариативная команда. Троссард же не профильный нап стиля позднего Роналду или Холланда, скорее играет в стиле Жиру: хорош в подыгрыше, неплох в прессинге. На данный момент у него 7 голов при xG 4.4 в нынешнем сезоне, реализация хорошая. Ему моментов не создают для голов. По Goal Creating Actions он лидирует в Брайтоне даже пропустив несколько последних игр, это действия, которые привели к голам. Фактически его действия привели уже к 15 голам в АПЛ в этом году. Цифры мощные и не стоит забывать его берут всего за 20 лямов фунтов
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Классный руководитель
цена = уровень игрока! Все ном!
+1
-2
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Wekil Halylow
Ответ Александр Романов
Арсеналу повезло очень , Троссард хоть и старше , но куда предпочтительнее выглядит
Стартовый состав Арсенала готов его приобрели для скамейки
+1
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Amin26
Арсенал покупает игрока, а в комментах про синий мешок
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Kanonir152
Ответ gPk
Пример гениальной аналитики.Сильный нап на фоне чего ?Брайтона?-Возможно. Кукуреллья и Биссума тоже смотрелись отлично на своих позициях пока были игроками Брайтона.Перешли в другой клуб и их уровень резко пропал. Что-то я этого сильного напа по игре за сборную не видел. Ну и про 5 лет смешно читать.Он то в 28 лет ничего выдающегося не показывал ,так почему он должен до 33 спокойно играть?
Брайтон в АПЛ сам с собой играет? Сильный на фоне АПЛ.
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Kanonir152
Классный игрок, адаптированный к АПЛ. Мало сомнений что это отличный трансфер для Арсенала.
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инок
Классно и быстро Арсенал оформил сделку, так-же как и играют в этом сезоне. Удачи Троссарду в команде, годный игрок!
+1
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gPk
Ответ Ildar Shagiev
И Бен Вайт был игроком Брайтона, тоже уровень резко пропал после перехода?
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-12
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Алексей Толстюк
Ответ Блуждающий странник
Пример грамотной трансферной политики. Остальным клубам стоит поучиться, урвать сильного напа, который уже готов к АПЛ за копейки по меркам рынка и ему даже 30 нет, ещё 5 лет спокойно поиграет
Там сильный нап пока больше 11г+п в апл не делал, Он игрок хороший, но не стоит его переоценивать.
+1
-1
0
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Ildar Shagiev
Ответ gPk
Пример гениальной аналитики.Сильный нап на фоне чего ?Брайтона?-Возможно. Кукуреллья и Биссума тоже смотрелись отлично на своих позициях пока были игроками Брайтона.Перешли в другой клуб и их уровень резко пропал. Что-то я этого сильного напа по игре за сборную не видел. Ну и про 5 лет смешно читать.Он то в 28 лет ничего выдающегося не показывал ,так почему он должен до 33 спокойно играть?
И Бен Вайт был игроком Брайтона, тоже уровень резко пропал после перехода?
+23
0
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DonBrazzo
Это разумный трансфер!
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