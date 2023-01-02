Кларенс Зеедорф: «У Лаутаро в «Интере» статус, почти как у Месси в сборной Аргентины»

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Кларенс Зеедорф поделился мнением об игроках «Интера».

«Лаутаро – великолепный игрок, но давайте не будем сравнивать роль, которую он играет в Аргентине и в «Интере». В составе «нерадзурри» у него почти такой же статус, как у Месси в сборной. Он будет расти и дальше. На ЧМ-2026 Лаутаро будет хорош.

Онана? Отличный вратарь, умный, интересный, увлеченный человек, который верит в себя. Я верю, что он вернется и будет играть за национальную команду.

Лукаку? Я считаю, что его уход из «Интера» был ошибкой. Если все хорошо, зачем ехать в «Челси»? Очевидный ответ – деньги, но они не всегда должны быть в приоритете.

Это одна из причин того, что топ-футболистов становится все меньше. Но я желаю Ромелу снова обрести магию», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Зеедорф о «Юве»: «В футболе много мальчиков, но мало мужчин. Если они есть в раздевалке, то клуб выдержит любые потрясения»

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9 комментариев

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Джавез Тилл
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После ЧМ цены на Лаутара и Феликса, 5 млн евро за двоих!
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zzzeeerrrooo
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Ответ Экспертное мнение
Смотря на игры Лукаку и Лаутаро на ЧМ немного стало жаль фанатов Интера, они реально видят это каждую неделю? Или им всё-таки на ЧМ просто не фартанула.
Лаутаро с травмой
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Flow market Victor Mercedes
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Жаль что его игра в сборной была как у Лукаку в Челси
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Пирс Морган
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Ответ Экспертное мнение
Смотря на игры Лукаку и Лаутаро на ЧМ немного стало жаль фанатов Интера, они реально видят это каждую неделю? Или им всё-таки на ЧМ просто не фартанула.
Тоже очень интересен ответ на этот вопрос
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Экспертное мнение
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Смотря на игры Лукаку и Лаутаро на ЧМ немного стало жаль фанатов Интера, они реально видят это каждую неделю? Или им всё-таки на ЧМ просто не фартанула.
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Dinamik1
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Лаутаро покойник.На ЧМ столько моментов загубил.
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Oleg
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Хорошо что в Аргентине есть молодой талант Альварес.

А то с таким напом как Лаутаро, каши не сваришь. ЧМ он провалил.
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Пирс Морган
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Если у Лаутаро в «Интере» такой статус, я не представляю, как другие играют
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Футбол_это_жизнь
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Ну и зачем вы напомнили про него? Я только отошёл от его промахов на ЧМ
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