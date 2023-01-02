Кларенс Зеедорф: «У Лаутаро в «Интере» статус, почти как у Месси в сборной Аргентины»
Кларенс Зеедорф поделился мнением об игроках «Интера».
«Лаутаро – великолепный игрок, но давайте не будем сравнивать роль, которую он играет в Аргентине и в «Интере». В составе «нерадзурри» у него почти такой же статус, как у Месси в сборной. Он будет расти и дальше. На ЧМ-2026 Лаутаро будет хорош.
Онана? Отличный вратарь, умный, интересный, увлеченный человек, который верит в себя. Я верю, что он вернется и будет играть за национальную команду.
Лукаку? Я считаю, что его уход из «Интера» был ошибкой. Если все хорошо, зачем ехать в «Челси»? Очевидный ответ – деньги, но они не всегда должны быть в приоритете.
Это одна из причин того, что топ-футболистов становится все меньше. Но я желаю Ромелу снова обрести магию», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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А то с таким напом как Лаутаро, каши не сваришь. ЧМ он провалил.