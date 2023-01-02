Кларенс Зеедорф: «У Лаутаро в «Интере» статус, почти как у Месси в сборной Аргентины»

поделился мнением об игроках «Интера».

«Лаутаро – великолепный игрок, но давайте не будем сравнивать роль, которую он играет в и в «Интере». В составе «нерадзурри» у него почти такой же статус, как у Месси в сборной. Он будет расти и дальше. На ЧМ-2026 Лаутаро будет хорош.

Онана? Отличный вратарь, умный, интересный, увлеченный человек, который верит в себя. Я верю, что он вернется и будет играть за национальную команду.

Лукаку? Я считаю, что его уход из « » был ошибкой. Если все хорошо, зачем ехать в « »? Очевидный ответ – деньги, но они не всегда должны быть в приоритете.

Это одна из причин того, что топ-футболистов становится все меньше. Но я желаю Ромелу снова обрести магию», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Зеедорф о «Юве»: «В футболе много мальчиков, но мало мужчин. Если они есть в раздевалке, то клуб выдержит любые потрясения»