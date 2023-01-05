Серия А расследует расистские оскорбления Лукаку фанатами «Наполи»

Серия А проведет расследование инцидента с оскорблениями в адрес .

Нападающий « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Наполи». Во время матча 16-го тура Серии А фанаты скандировали оскорбительные кричалки, адресованные бельгийцу.

Спортивный судья чемпионата Италии заявил, что начинает расследование этого инцидента. Дата вынесения решения и возможные санкции в отношении « » еще неизвестны.

«Интер» обыграл «Наполи» на своем поле (1:0) и нанес команде тренера Лучано Спаллетти первое поражение в сезоне.