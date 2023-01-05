Серия А расследует расистские оскорбления Лукаку фанатами «Наполи»

Теги Интер серия А Италия болельщики Наполи Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Серия А проведет расследование инцидента с оскорблениями в адрес Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Наполи». Во время матча 16-го тура Серии А фанаты скандировали оскорбительные кричалки, адресованные бельгийцу.

Спортивный судья чемпионата Италии заявил, что начинает расследование этого инцидента. Дата вынесения решения и возможные санкции в отношении «Наполи» еще неизвестны.

«Интер» обыграл «Наполи» на своем поле (1:0) и нанес команде тренера Лучано Спаллетти первое поражение в сезоне.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Антиспартаковец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я помню, в 2013 ухал Вагнеру с трибуны. Ух! Ух! Ух! Классно было. Хотя фанатье моего любимого клуба на дух не переношу, такие же тупые люмпены, как везде
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Зизуха
Ну а как его ещё называть после того матча с Хорватией
Не знал что все фанаты Наполи бельгийцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну а как его ещё называть после того матча с Хорватией
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий